Nayanthara: ఆ స్టార్ హీరో ఇంటి పక్కన అపార్ట్మెంట్ కొన్న నయనతార.. విలువ ఎన్ని కోట్ల రూపాయలో తెలుసా..!

Nayanthara Apartment : దక్షిణ భారత సినీ పరిశ్రమలో ప్రముఖ నటి నయనతార మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. చెన్నైలోని అత్యంత ఖరీదైన ప్రాంతాల్లో ఒకటైన పోయెస్ గార్డెన్లో ఆమె మరియు ఆమె భర్త విగ్నేష్ శివన్ కలిసి ఒక లగ్జరీ డూప్లెక్స్ అపార్ట్మెంట్ కొనుగోలు చేశారు. ఈ ఇంటి ధర సుమారు రూ.31.5 కోట్లు అని సమాచారం.
ప్రాపర్టీ రిజిస్ట్రేషన్ పత్రాల ప్రకారం ఈ అపార్ట్మెంట్ చెన్నైలోని టేనాంపేట్ ప్రాంతంలోని ‘లెగసీ’ ప్రాజెక్ట్లో ఉంది. ఈ డూప్లెక్స్ ఇల్లు భవనంలోని నాల్గవ మరియు ఐదవ అంతస్తుల్లో నిర్మించబడింది. మొత్తం 14,369 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణం కలిగిన ఈ ఇల్లు ఎంతో విలాసవంతంగా నిర్మించబడింది. అదనంగా 5,308 చదరపు అడుగుల భూమి వాటా కూడా ఈ ప్రాపర్టీలో భాగంగా ఉంది.
ఈ అపార్ట్మెంట్ ధరను చూస్తే ప్రతి చదరపు అడుగుకు సుమారు ₹21,946 చొప్పున లెక్క వచ్చిందని సమాచారం. ఈ ప్రాపర్టీ విక్రయ ఒప్పందం 2025 డిసెంబర్ 15న నమోదు చేయబడింది. ఈ ప్రాజెక్టును ల్యాండ్మార్క్ మెట్రో ప్రాజెక్ట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ అభివృద్ధి చేసింది.
ఈ ఇంటి యాజమాన్యంలో నయనతారకు 90 శాతం వాటా ఉండగా, ఆమె భర్త విగ్నేష్ శివన్కు 10 శాతం వాటా ఉన్నట్లు పత్రాల్లో వెల్లడైంది. అంతేకాదు, ఈ అపార్ట్మెంట్తో పాటు ఎనిమిది కార్లకు సరిపడే కవర్డ్ పార్కింగ్ సదుపాయం కూడా ఉంది.
పోయెస్ గార్డెన్ ప్రాంతం చెన్నైలో అత్యంత ప్రముఖ ప్రాంతంగా గుర్తింపు పొందింది. ఇక్కడే సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ నివాసం ఉండగా, మాజీ ముఖ్యమంత్రి జయలలిత కూడా ఇక్కడే నివసించేవారు. అందువల్ల ఈ ప్రాంతంలో ఇల్లు కొనడం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా భావిస్తారు.
ఇదిలా ఉండగా, నయనతార ఇప్పటికే భారతదేశంలోని పలు నగరాల్లో విలాసవంతమైన ఇళ్లను కలిగి ఉన్నారని సమాచారం. చెన్నైతో పాటు హైదరాబాద్ మరియు కేరళలో కూడా ఆమెకు అనేక ప్రాపర్టీలు ఉన్నాయి. హైదరాబాద్లోని బంజారాహిల్స్ ప్రాంతంలో ఆమెకు రెండు ఇళ్లు ఉండగా, వాటి విలువ ఒక్కొక్కటి సుమారు ₹15 కోట్లుగా అంచనా వేస్తున్నారు.
ఇటీవల చెన్నైలో రియల్ ఎస్టేట్ ధరలు కూడా పెరుగుతున్నాయి. నివేదికల ప్రకారం 2025లో చెన్నైలో గృహాల సగటు ధరలు సుమారు 7 శాతం వరకు పెరిగాయి. ఐటీ రంగం అభివృద్ధి, మెట్రో కనెక్టివిటీ మరియు ఉద్యోగ అవకాశాల పెరుగుదల కారణంగా ఇక్కడ రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్ వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో నయనతార కొనుగోలు చేసిన ఈ కొత్త లగ్జరీ ఇల్లు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో కూడా చర్చనీయాంశంగా మారింది.