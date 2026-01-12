Nayanthara: చిరంజీవి సినిమాకి నయనతారకి భారీగా పారితోషికం.. ఎన్ని కోట్లు తీసుకుందో తెలుసా..?

Nayanthara Remuneration: మెగాస్టార్ చిరంజీవి, లేడీ సూపర్ స్టార్ నయనతార జంటగా వచ్చిన తాజా చిత్రం మన శంకరవరప్రసాద్ గారు. డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి ఈ సినిమాను తెరకెక్కించాడు. ఈ సినిమా జనవరి 12న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. అంచనాలకు తగ్గట్టుగానే ఆడియన్స్ నుంచి కూడా ఈ సినిమాకు బ్లాక్ బస్టర్ టాక్ వచ్చింది. అయితే ఈ సినిమాకి హీరోయిన్ నయనతార భారీగా రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుందట. ఎంతో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
'సంక్రాంతికి వస్తున్నాం' సినిమా లాంటి సూపర్ బ్లాక్ బస్టర్ తరువాత అనిల్ రావిపూడి చేస్తున్న సినిమా కావడంతో.. మన శంకరవరప్రసాద్ గారుపై అంచనాలు ఒక రేంజ్లో క్రియేట్ అయ్యాయి. అలాగే చాలా కాలం తరువాత చిరంజీవి వింటేజ్ లుక్స్ లో కనిపిస్తుండటం, అది కూడా ఫ్యామిలీ సినిమా చేస్తుండటంతో ఆడియన్స్ ఈ సినిమా కోసం ఈగర్గా వెయిట్ చేశారు.
ఇక ఈ సినిమా జనవరి 12న రిలీజ్ కాగా.. అంచనాలకు తగ్గట్టుగానే ఆడియన్స్ నుంచి కూడా ఈ సినిమాకు బ్లాక్ బస్టర్ టాక్ వచ్చింది. సినిమాలో చిరంజీవి వింటేజ్ లుక్స్, కామెడీ టైమింగ్, డాన్స్, యాక్షన్ ఒక రేంజ్లో వర్కౌట్ అయ్యాయంటూ ఆడియన్స్ చెప్తున్నారు.
ఇదిలా ఉంటే, తాజాగా ఈ సినిమా గురించి ఒక న్యూస్ సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్ మారింది. అదేంటంటే, మన శంకరవరప్రసాద్ గారు సినిమా కోసం లేడీ సూపర్ స్టార్ నయనతారకి భారీ రెమ్యూనరేషన్ ఇచ్చారట.
ఈ సినిమా కోసం నయనతార ఏకంగా రూ.5 కోట్ల తీసుకుందట. ప్రస్తుతం ఉన్న సీనియర్ హీరోయిన్స్లో ఈ రేంజ్ రెమ్యూనరేషన్ తీసుకోవడం అనేది గ్రేట్ అనే చెప్పాలి. ప్రజెంట్ ఉన్న క్రేజీ హీరోయిన్లకు ధీటుగా ఈ రేంజ్ రెమ్యూనరేషన్ తీసుకోవడంతో నయనతార ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్ అయ్యింది.
కేవలం ఈ సినిమానే కాదు కన్నడ స్టార్ యష్ హీరోగా వస్తున్న టాక్సిక్ సినిమా కోసం కూడా ఏకంగా రూ.10 కోట్ల వరకు పారితోషికం తీసుకుందట నయనతార. ఇక అవకాశాలు కూడా ఈ అమ్మడుకు బాగానే వస్తున్నాయి. ఇటీవలే బాలకృష్ణతో ఒక సినిమాకు ఒకే చెప్పింది నయన్. గోపీచంద్ మలినేని తెరకెక్కిస్తున్న ఈ సినిమా కోసం కూడా అదిరిపోయే రెమ్యునరేషన్ తీసుకుంటుందట ఈ బ్యూటీ.