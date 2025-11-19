Nayanthara Birthday Gift: సినీ సెలబ్రిటీలు ఏం చేసినా సరే అది సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. హీరో, హీరోయిన్ల లైఫ్స్టైల్ గురించి తెలుసుకోవడానికి చాలా మంది ఇంట్రెస్ట్ చూపుతారు. ఇక తమ అభిమాన నటులపై ఫ్యాన్స్ దృష్టి ఎక్కువగా ఉంటుంది.అయితే నవంబర్ 18న పుట్టినరోజును చేసుకున్న లేడీ సూపర్ స్టార్ నయనతారకు.. భర్త విఘ్నేష్ శివన్ ఖరీదైన కారును గిఫ్ట్ ఇచ్చాడు. ఈ ఫొటోలను నెట్టింట్లో షేర్ చేయగా.. ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. ఈ కారు ధర తెలుసుకున్న నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.
లేడీ సూపర్ స్టార్ నయనతార పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆమె భర్త విఘ్నేష్ శివన్ ఖరీదైన గిఫ్టుతో సర్ప్రైజ్ చేశాడు.కొత్త కారుతో పాటు నయనతార ఫ్యామిలీ దిగిన ఫోటోని విగ్నేష్ శివన్.. తన సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసి భార్యకు స్పెషల్గా బర్త్ డే శుభాకాంక్షలు తెలియజేశాడు.
ఇప్పుడు నెట్టింట్లో ఈ కారు వైరల్గా మారింది. ఇక కారు ధర తెలుసుకున్న నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. విగ్నేష్ తన భార్య నయనతార కోసం రోల్స్ రాయిస్ కంపెనీకి చెందిన బ్లాక్ బ్యాడ్జ్ స్పెక్ట్రా మోడల్ కార్ కొనిచ్చాడు.
ఈ కారు ధర దాదాపు 10 కోట్ల రూపాయలు. రోల్స్ రాయిస్ అంటేనే కాస్ట్లీ కార్లు అని తెలిసిందే. అందులో హై ఎండ్ మోడల్ కారుని ఏకంగా 10 కోట్లు పెట్టి కొని తన భార్యకు గిఫ్ట్ ఇచ్చాడు విగ్నేష్. దీంతో బాబోయ్ 10 కోట్లు పెట్టి పుట్టినరోజుకి కారు కొన్నారా అని ఆశ్చర్యపోతున్నారు అభిమానులు, నెటిజన్లు. కొత్త కారుతో నయనతార ఫ్యామిలీ దిగిన ఫొటోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారాయి.
ఇప్పటికే నయనతార దగ్గర BMW రెండు కార్లు, బెంజ్ రెండు కార్లు, ఫోర్డ్ ఒక కార్, టయోటా ఒక కార్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నయనతార కారు లిస్ట్లోకి ఈ రోల్స్ రాయిస్ చేరింది.
నయనతార, దర్శకుడు విగ్నేష్ దంపతులు ఇద్దరూ సరోగసీ ద్వారా ట్విన్స్కు జన్మనిచ్చిన విషయం తెలిసిందే. తన ఇద్దరు కుమారులకు నయనతార ఉయిర్, ఉలాగ్ అని పేర్లు పెట్టింది.