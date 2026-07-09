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Nayanthara: టాక్సిక్ కోసం నయనతారకు భారీ పారితోషికం.. లేడీ సూపర్‌స్టార్ రెమ్యూనరేషన్‌పై హాట్ టాక్!

Source:Bureau
Published: Jul 09, 2026, 06:22 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 06:22 PM IST

Nayanthara:సౌత్ ఇండియన్ లేడీ సూపర్‌స్టార్ నయనతార మరోసారి తన రెమ్యూనరేషన్‌తో వార్తల్లో నిలిచారు. కన్నడ స్టార్ హీరో యశ్ ప్రధాన పాత్రలో తెరకెక్కుతున్న భారీ పాన్ ఇండియా చిత్రం టాక్సిక్ కోసం ఆమె భారీ పారితోషికం అందుకున్నట్లు సినీ వర్గాల్లో ప్రచారం జరుగుతోంది. అయితే ఈ విషయంపై చిత్ర బృందం నుంచి ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు.
 

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నయనతార

గీతూ మోహన్ దాస్ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న టాక్సిక్ సినిమా ఇప్పటికే దేశవ్యాప్తంగా భారీ అంచనాలు నెలకొల్పింది. యాక్షన్ డ్రామాగా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో యశ్‌తో పాటు నయనతార, కియారా అద్వానీ, రుక్మిణి వసంత్, తారా సుతారియా, హ్యూమా ఖురేషి వంటి స్టార్ నటీనటులు కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నట్లు సమాచారం.  

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టాక్సిక్ సినిమా

సినీ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, ఈ సినిమా కోసం నయనతార తొలుత రూ.18 కోట్ల పారితోషికం డిమాండ్ చేసినట్లు టాక్ వినిపిస్తోంది. అనంతరం నిర్మాతలతో జరిగిన చర్చల తర్వాత రూ.12 కోట్లకు అంగీకరించినట్లు ప్రచారం సాగుతోంది. మరోవైపు ఆమె పాత్ర ప్రాధాన్యతను దృష్టిలో ఉంచుకుని రూ.12 నుంచి రూ.15 కోట్ల మధ్య పారితోషికం అందుకున్నట్లు కూడా ఇండస్ట్రీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అయితే ఈ వివరాలపై అధికారిక ధృవీకరణ మాత్రం లేదు.ఇక ఈ చిత్రంలో అత్యధిక రెమ్యూనరేషన్ అందుకున్న నటుడిగా హీరో యశ్ నిలిచినట్లు సమాచారం. కేజీఎఫ్ సిరీస్ తర్వాత ఆయన పాన్ ఇండియా మార్కెట్ భారీగా పెరగడంతో ఈ సినిమా కోసం సుమారు రూ.50 కోట్ల వరకు పారితోషికం తీసుకున్నట్లు టాక్ వినిపిస్తోంది.

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నయనతార పారితోషికం

హీరోయిన్ కియారా అద్వానీ కూడా ఈ చిత్రం కోసం దాదాపు రూ.15 కోట్ల వరకు రెమ్యూనరేషన్ అందుకున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. అలాగే రుక్మిణి వసంత్ రూ.3 నుంచి రూ.5 కోట్ల మధ్య పారితోషికం తీసుకున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. తారా సుతారియా, హ్యూమా ఖురేషిలకు చెరో రూ.2 కోట్ల వరకు చెల్లించినట్లు సినీ వర్గాల్లో చర్చ సాగుతోంది.  

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యష్

ప్రస్తుతం టాక్సిక్ సినిమా విడుదలకు ముందు వరుసగా ప్రమోషనల్ కంటెంట్ విడుదల చేస్తూ చిత్ర బృందం ఆసక్తిని పెంచుతోంది. ఇటీవల హీరోయిన్ల టీజర్, యశ్-కియారా అద్వానీ రొమాంటిక్ సాంగ్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి.  

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లేడీ సూపర్ స్టార్

భారీ బడ్జెట్, స్టార్ కాస్ట్, పాన్ ఇండియా స్థాయి నిర్మాణ విలువలతో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రం విడుదలకు ముందే రెమ్యూనరేషన్ వార్తలతో కూడా హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. అయితే నటీనటుల పారితోషికాలపై వస్తున్న వివరాలు అధికారికంగా ధృవీకరించబడలేదని గమనించాలి.

TAGS:
Nayanthara
Toxic Movie
Nayanthara Remuneration
Yash
Lady Superstar
Tollywood news

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