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Nayanthara Real Estate Portfolio: సినిమాల్లోనే కాదు.. ఆస్తుల్లోనూ నయనతార క్వీన్.. చెన్నై నుంచి హైదరాబాద్ వరకు ఆమెకి ఉన్న కోట్ల విలువైన ప్రాపర్టీలివే..!

Written ByVishnupriya
Published: Aug 27, 2026, 03:59 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 04:12 PM IST

Nayanthara Real Estate Portfolio: సౌత్ ఇండియన్ స్టార్ నయనతార సినిమాలతో పాటు తన వ్యక్తిగత జీవితంతోనూ తరచూ వార్తల్లో నిలుస్తుంటారు. ఇప్పుడు ఆమెకు, భర్త విఘ్నేష్ శివన్‌కు ఉన్న ఖరీదైన రియల్ ఎస్టేట్ ఆస్తులు ఆసక్తిని కలిగిస్తున్నాయి. చెన్నైతో పాటు హైదరాబాద్‌లోనూ నయనతారకు విలువైన ప్రాపర్టీలు ఉన్నట్లు సమాచారం.

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నయనతార ఆస్తులు

ప్రస్తుతం నయనతార ‘టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్’ సినిమాలో యష్‌తో కలిసి కనిపిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో ఆమె గంగా అనే గ్యాంగ్‌స్టర్ పాత్రలో నటించారు. ఈ మూవీకి మిశ్రమ స్పందన వచ్చినప్పటికీ నయనతార నటనకు ప్రశంసలు దక్కుతున్నాయి.  

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చెన్నైలో విలాసవంతమైన ఇల్లు

నయనతార, విఘ్నేష్ శివన్‌కు చెన్నైలో ఖరీదైన ఇల్లు ఉంది. 2021లో వారు చెన్నైలో 4-BHK అపార్ట్‌మెంట్‌ను కొనుగోలు చేసినట్లు సమాచారం. దాదాపు 16,500 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఉన్న ఈ ఇంట్లో స్విమ్మింగ్ పూల్, హోమ్ థియేటర్, జిమ్ వంటి సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. ఈ ఇంటికి సంబంధించిన కొన్ని దృశ్యాలు నయనతార జీవితంపై రూపొందిన నెట్‌ఫ్లిక్స్ డాక్యుమెంటరీలో కూడా కనిపించాయి.  

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నయనతార ప్రాపర్టీలు

చెన్నైలోని వీనస్ కాలనీలో వీరికి మరో ప్రత్యేకమైన బంగ్లా ఉంది. సుమారు 7,000 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఉన్న ఈ బంగ్లాను స్టూడియోగా కూడా ఉపయోగిస్తున్నారు. సంప్రదాయ వస్తువులు, చెక్క అలంకరణలు, మట్టి రంగుల టెక్స్చర్లు ఈ ఇంటికి ప్రత్యేకమైన లుక్ ఇస్తాయి. ఇంట్లోకి సహజమైన వెలుతురు, గాలి వచ్చేలా డిజైన్ చేశారు.  

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పోయెస్ గార్డెన్‌లో భారీ డూప్లెక్స్

2025 డిసెంబర్‌లో నయనతార, విఘ్నేష్ శివన్ చెన్నైలోని పోయెస్ గార్డెన్‌లో రూ.31.5 కోట్ల విలువైన డూప్లెక్స్‌ను కొనుగోలు చేసినట్లు సమాచారం. దీని నిర్మాణ విస్తీర్ణం సుమారు 14,369 చదరపు అడుగులు. ఈ ఆస్తిలో నయనతారకు 90 శాతం వాటా ఉండగా, విఘ్నేష్‌కు 10 శాతం వాటా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.  

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హైదరాబాద్‌లోనూ ఖరీదైన ప్రాపర్టీలు

నయనతారకు హైదరాబాద్‌లోని బంజారాహిల్స్‌లో రెండు అపార్ట్‌మెంట్లు ఉన్నట్లు సమాచారం. వీటి విలువ రూ.15 కోట్లకు పైగా ఉంటుందని తెలుస్తోంది. షూటింగ్‌ల కోసం హైదరాబాద్‌కు వచ్చినప్పుడు ఆమె ఈ ఇళ్లలో ఉంటారని సమాచారం. నగరంలో మరో ప్రాపర్టీ కూడా ఉన్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి. అలాగే కేరళలో నయనతారకు పూర్వీకుల ఇల్లు కూడా ఉన్నట్లు సమాచారం. ఇలా సినిమా రంగంలో బిజీగా ఉన్న నయనతార రియల్ ఎస్టేట్‌లోనూ భారీగా పెట్టుబడులు పెట్టినట్లు తెలుస్తోంది.

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