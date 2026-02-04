English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Nayanthara Rejected Movies: పవన్ కల్యాణ్ సినిమా రిజెక్ట్ చేసిన నయనతార! ఆ సినిమా ముందు ఏం జరిగింది?

Nayanthara Rejected Movies: పవన్ కల్యాణ్ సినిమా రిజెక్ట్ చేసిన నయనతార! ఆ సినిమా ముందు ఏం జరిగింది?

Nayanthara Rejected Pawan Kalyan Movie: దక్షిణాది లేడీ సూపర్ స్టార్ నయనతార తన నటనతో, గ్రేస్‌తో దశాబ్ద కాలానికి పైగా ఇండస్ట్రీని ఏలుతోంది. ఈ సంక్రాంతికి మెగాస్టార్ చిరంజీవి సరసన 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు' సినిమాతో ప్రేక్షకులను అలరించిన ఆమె, గతంలో ఒక పవర్‌ఫుల్ స్టార్ హీరో సినిమాను రిజెక్ట్ చేయడం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్ అయింది.
 
నయనతార టాలీవుడ్‌లో చిరంజీవి, బాలకృష్ణ, వెంకటేష్, నాగార్జున వంటి దాదాపు అందరు అగ్ర హీరోల సరసన నటించి సూపర్ హిట్లు అందుకుంది. కానీ, పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ సరసన నటించే అవకాశం వచ్చినా ఆమె కాదనుకోవడం అప్పట్లో సంచలనం సృష్టించింది.  

పవన్ కళ్యాణ్ రీ-ఎంట్రీ మూవీగా వచ్చిన 'వకీల్ సాబ్' సినిమాలో ఒక కీలక పాత్ర (అంజలి పోషించిన పాత్ర) కోసం చిత్ర యూనిట్ ముందుగా నయనతారను సంప్రదించారట. నిర్మాత దిల్ రాజు ఈ విషయంలో ఆమెతో చర్చలు జరిపినట్లు సమాచారం.

నయనతార ఈ సినిమా నుండి తప్పుకోవడానికి ప్రధానంగా రెండు కారణాలు వినిపిస్తున్నాయి. నయనతార డిమాండ్ చేసిన భారీ పారితోషికాన్ని ఇచ్చేందుకు మేకర్స్ వెనుకాడారని, అందుకే ఆమె ఆ ప్రాజెక్ట్ పట్ల ఆసక్తి చూపలేదని ఇండస్ట్రీ టాక్.

ఆ సమయంలో నయనతార చేతిలో వరుసగా ఇతర పెద్ద ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి. 'వకీల్ సాబ్' కోసం అడిగిన డేట్స్ అడ్జస్ట్ చేయలేక ఆమె సున్నితంగా తిరస్కరించినట్లు మరో వాదన వినిపిస్తోంది. పవన్ సినిమాను కాదనుకున్నా, ఆమె కెరీర్ ఏమాత్రం తగ్గలేదు. అట్లీ దర్శకత్వంలో షారుఖ్ ఖాన్ సరసన 'జవాన్' చిత్రంతో బాలీవుడ్‌లోకి ఘనంగా ఎంట్రీ ఇచ్చి గ్లోబల్ స్థాయిలో ఫ్యాన్ బేస్‌ను సంపాదించుకుంది.

ఈ ఏడాది సంక్రాంతికి విడుదలైన 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు' చిత్రంలో చిరంజీవి భార్య 'శశిరేఖ'గా ఆమె అద్భుతంగా నటించింది. కుటుంబ కథా చిత్రాల్లో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక శైలి ఉందని నయనతార మరోసారి నిరూపించుకుంది.

కారణం ఏదైనా, టాలీవుడ్ ప్రేక్షకులు మాత్రం పవన్ కళ్యాణ్ - నయనతార క్రేజీ కాంబినేషన్‌ను వెండితెరపై చూసే అవకాశాన్ని కోల్పోయారు. భవిష్యత్తులోనైనా ఈ ఇద్దరూ కలిసి నటిస్తారేమో వేచి చూడాలి.

