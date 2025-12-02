Nayanthara: 41 ఏళ్లు వచ్చిన నయనతార అందానికి కారణం ఆ సౌత్ ఇండియా డైట్.. ఏమిటంటే..!

Nayanthara Diet : లేడీ సూపర్స్టార్ నయనతార ఎక్కడ కనిపించినా ఆమె అందం గురించి చర్చ మొదలవుతుంది. 41 ఏళ్ల వయసులో కూడా ఆమె చర్మం మెరిసిపోవడం.. జుట్టు ఆరోగ్యంగా కనిపించడం చాలా మందిని ఆశ్చర్యపరుస్తుంది. నయనతార మాత్రం ఈ అందం వెనుక ఏమీ ప్రత్యేక రహస్యాలు లేవని.. చాలా సింపుల్గా అనుసరించే ఒక అలవాటు మాత్రమే కారణమని చెప్తుంది.
నయనతార మాట్లాడుతూ తాను చిన్నప్పటి నుంచి తిన్న, తన శరీరం అలవాటు పడిన స్థానిక ఆహారమే నిజమైన అందానికి పునాది అని చెప్పారు. “మీ ప్రాంతానికి చెందిన ఆహారం తినడం, సీజనల్గా దొరికే పదార్థాలు వాడటం ఆరోగ్యానికి.మీచర్మానికి..జుట్టుకు చాలా మంచిది” అని ఆమె అన్నారు.అంటే విదేశాల నుంచి వచ్చిన ఖరీదైన ఆహారానికి పరుగులు పెట్టకుండా మన ఇంట్లో.. మన ఊర్లో దొరికే పదార్థాలే శరీరానికి త్వరగా జీర్ణమవుతాయని ఆమె నమ్మకం.
ఒకప్పుడు డైట్ అంటే తినడానికి కట్టడి పెట్టుకోవాలి.. అనుకునేదానిని .. కానీ ఇప్పుడు ఆలోచన పూర్తిగా మార్చుకున్నాను అని చెప్పుకొచ్చింది. డైట్ అంటే తక్కువ తినడం కాదు..సరైన సమయంలో సరైన పదార్థాలు తినడం అని.. ముఖ్యంగా మన సౌత్ ఇండియా సాధారణ పప్పు, సాంబార్, రసం, పెరుగు లాంటివి తింటే కూడా ఎంతో ఆరోగ్యంగా అందంగా ఉండవచ్చు అని తెలిపింది.
ఆమె తన స్కిన్కేర్ బ్రాండ్ 9Skin కోసం ఇచ్చిన వీడియోలో కూడా ఇదే విషయాన్ని పంచుకుంది సౌత్ ఇండియన్ ఫుడ్లో ఉండే కొబ్బరి, కరివేపాకులు, నువ్వుల నూనె, మజ్జిగ, అరటిపండ్లు, సిరిధాన్యాలు.. ఇవన్నీ కూడా శరీరానికి సహజ శక్తిని ఇస్తాయని, చర్మం మెరుస్తుందని ఆమె చెప్పింది.
ఇక నయనతార ఫాలో అయ్యే మరో ముఖ్యమైన అలవాటు ఎక్కువగా నీరు తాగడం. రోజంతా తగినంత నీటిని తీసుకుంటే చర్మం మృదువుగా ఉంటుంది, తేమ తగ్గదు, జుట్టు కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది అని తెలిపాడు.
మొత్తానికి, నయనతార చెప్పే అందపు రహస్యం ఖరీదైన ప్రోడక్ట్స్ కాదు. మన ప్రాంతీయ ఆహారం తినడం, సీజనల్ పదార్థాలను తీసుకోవడం, శరీరాన్ని లోపల్నుంచి పోషించడం.. ఇవే నయనతార చెప్పిన సీక్రెట్స్. ఆమె ఈ సింపుల్ అలవాట్లతోనే తన సహజ అందాన్ని కాపాడుకుంటోంది.