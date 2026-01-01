Nayanthara: అనిల్ రావిపూడి కి దిమ్మతిరిగే షాక్ ఇచ్చిన నయనతార..!

Nayanthara Shock : టాలీవుడ్లో దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి అంటే ప్రమోషన్స్కు కింగ్ అని పేరు ఉంది. ఆయన సినిమా వస్తోంది అంటే ముందే పాటల వేడుకలు, ఇంటర్వ్యూలు, వీడియోలు అంటూ జోరుగా ప్రచారం మొదలుపెడతారు. కానీ నయనతార ఇదే విషయంలో ఎంత వేరుగా ఉంటుంది. ఆమె సినిమాలు అయిపోయిన తర్వాత ప్రమోషన్స్కి రావడం చాలా అరుదు. ఈ విషయం గురించి ఇండస్ట్రీలో ఎన్నో సార్లు చర్చ జరిగింది. అయినా నయనతార ఈ విమర్శలను పెద్దగా పట్టించుకోలేదు.
ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ సంక్రాంతికి అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో.. చిరంజీవి ప్రధాన పాత్రలో వస్తున్న మన శంకర్ వరప్రసాద్ గారు సినిమాలో… నయనతార హీరోయిన్గా చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే.
ఇక ఇలా రెండు బిన్న అభిప్రాయాలు ఉండే ఈ కాంబినేషన్ ఎలా ఉంటుందోనని.. అందరూ ఆసక్తిగా చూశారు. అనిల్ రావిపూడి లాంటి ప్రమోషన్ లవర్, నయనతార లాంటి ప్రమోషన్ అవాయిడర్ కలిసి ఎలా ముందుకు వెళ్తారన్నది పెద్ద ప్రశ్నగా మారింది.
ఈ సందేహాలకు సమాధానంగా.. తాజాగా అనిల్ రావిపూడి ఒక సరదా వీడియోను రిలీజ్ చేశారు. ఆ వీడియోలో నయనతార షూటింగ్ స్పాట్కి నడుచుకుంటూ వచ్చి, “షూటింగ్ మొదట్లో ప్రమోషన్స్ చేశాం కదా… ఇప్పుడు ఇంకా ప్రమోషన్స్ లేవా?” అని అడుగుతుంది. దీనితో అనిల్ రావిపూడి ఒక్కసారిగా షాక్ అయిపోయినట్టుగా చూపిస్తారు. “ఏంటి… మీరు ప్రమోషన్స్ గురించి అడుగుతున్నారా?” అంటూ ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తారు.
అప్పుడే నయనతార నవ్వుతూ అవును అనగానే వెంటనే అనిల్ మీరు కేవలం.. సినిమా జనవరి 12న రిలీజ్ అవుతోంది అని చెప్పితే చాలు అంటారు. వెంటనే చిరంజీవి స్టైల్లో “అమ్మా… కెమెరా రైట్ టర్నింగ్ ఇచ్చుకొమ్మ” అంటూ డైలాగ్ చెప్పి మరి నయనతార.. రిలీజ్ డేట్ను క్లియర్గా చెప్పేస్తుంది. కొంచెం రైట్కి టర్నింగ్ ఇచ్చుకోండి అమ్మా 😍😍 A Sweet New year Surprise to all of you from team #ManaShankaraVaraPrasadGaru 🥳#MSGSankranthiHungama begins with #Nayanthara garu 🤗 — https://t.co/OievNDPgEC GRAND RELEASE WORLDWIDE IN THEATERS ON 12th JANUARY.#MSGonJan12th pic.twitter.com/hFw5fWStYV — Anil Ravipudi (@AnilRavipudi) January 1, 2026
ఈ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. సాధారణంగా ప్రమోషన్స్కు దూరంగా ఉండే నయనతార..ఈసారి స్వయంగా ప్రమోషన్ గురించి మాట్లాడటం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది. మొత్తానికి అనిల్ రావిపూడి తన స్టైల్తో నయనతారను కూడా తన రూట్లోకి తీసుకొచ్చారని టాలీవుడ్లో చర్చ నడుస్తోంది.