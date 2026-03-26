Nayara energy petrol diesel price hike: పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం ఎఫెక్ట్ ఇంధన రంగంపై భారీ ప్రభావం చూపుతోంది. ఇప్పటికే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అన్ని దేశాలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కుంటున్నాయి. పాకిస్తాన్, నేపాల్, శ్రీలంక వంటి దేశాల్లో ఇంధన కొరత కారణంగా డీజీల్, పెట్రోల్ ధరలు భారీగా పెరిగాయి. ఇప్పుడు తాజాగా భారత్ అతిపెద్ద ప్రైవేట్ ఇంధన రిటైలర్ అయిన నయారా ఎనర్జీ పెట్రోల్, డీజీల్ ధరలను పెంచేసింది. అమెరికా ఇజ్రాయెల్ ఇరాన్ మధ్య నెలకున్న సంఘర్షణ కారణంగా దేశవ్యాప్తంగా పెట్రోల్, డీజీల్ ధరలను పెంచింది. పెట్రోల్ ధరను లీటరకు రూ. 5.30కాగా డీజీల్ లీటర్ కు రూ.3 పెంచింది. కాగా నయారా ఆయిల్ రిఫైనరీ నిర్వహిస్తోంది. దేశవ్యాప్తంగా 6,500పైగా పెట్రోల్ పంపులను కలిగి ఉంది. నయారా ఎనర్జీని గతంలో ఎస్సార్ ఆయిల్ అని పిలుస్తుండేవారు. 2017లో రష్యాకు చెందిన రోస్నెప్ట్, ట్రాఫిగురా, యూసీపీ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ గ్రూప్స్ కన్సార్టియం కలిపి ఎస్సార్ ఆయిన్ ను 1.29 బిలియన్ డాలర్లకు కొన్నారు. ఆ తర్వాత ఆ సంస్థకు నయారా ఎనర్జీ అని పేరును మార్చారు.
నయారా ఎనర్జీ షాకింగ్ నిర్ణయం: హిందుస్థాన్ టైమ్స్ నివేదిక ప్రకారం.. నయారా ఎనర్జీ తన బంకుల్లో పెట్రోల్ ధరను లీటరుకు రూ. 5.30 పెంచగా, డీజిల్ ధరను లీటరుకు రూ. 3.00 పెంచింది. గ్లోబల్ ఎనర్జీ మార్కెట్లు అస్థిరంగా ఉండటం, ముడి చమురు ధరలు పెరగడమే దీనికి ప్రధాన కారణం. ప్రైవేట్ బంకుల్లో మొదలైన ఈ పెంపు.. త్వరలోనే ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల (HP, IOCL) పై కూడా ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది.
అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతలు: ఇరాన్-అమెరికా మధ్య పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలు ప్రపంచ చమురు సరఫరాను దెబ్బతీస్తున్నాయి. ప్రపంచ ముడి చమురు రవాణాలో కీలకమైన హోర్ముజ్ జలసంధి వద్ద ఆటంకాలు ఏర్పడటంతో సప్లై తగ్గి ధరలు పెరిగాయి. ఎనర్జీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్పై జరుగుతున్న దాడులు రిఫైనర్ల ఖర్చులను పెంచుతున్నాయి, ఫలితంగా రిటైల్ ధరలు కొండెక్కుతున్నాయి.
పానిక్ బయింగ్ బంకుల వద్ద క్యూలు: దేశంలో ఇంధన కొరత లేదని ప్రభుత్వం చెబుతున్నప్పటికీ, సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న వార్తల వల్ల ప్రజలు భయపడుతున్నారు . అస్సాం, గువహటి వంటి ప్రాంతాల్లో పెట్రోల్ బంకుల వద్ద కిలోమీటర్ల మేర క్యూలు కనిపిస్తున్నాయి. మున్ముందు ధరలు ఇంకా పెరుగుతాయనే ఆందోళనతో జనం ట్యాంకులను ఫుల్ చేసుకుంటున్నారు.
ఖరీదైన నగరంగా హైదరాబాద్: దేశంలోని ప్రధాన మెట్రో నగరాల్లో పెట్రోల్ ధరల రూ. 100 మార్కును దాటేశాయి. అయితే, అన్నింటికంటే ఎక్కువగా హైదరాబాద్లో లీటరు పెట్రోల్ రూ. 107.46 కి చేరి అత్యంత ఖరీదైన నగరంగా నిలిచింది. కోల్కతా: ₹105.41, ముంబై: ₹103.54, బెంగళూరు: ₹102.92, చెన్నై: ₹100.80, ఢిల్లీ: ₹94.77గా ఉన్నాయి.
సామాన్యుడిపై దీని ప్రభావం: ఇంధన ధరల పెంపు అంటే కేవలం వాహనదారులకే పరిమితం కాదు. రవాణా, లాజిస్టిక్స్ ఖర్చులు పెరగడం వల్ల నిత్యావసర వస్తువులు, పాలు, కూరగాయల ధరలు కూడా పెరుగుతాయి. ఇది అంతిమంగా ద్రవ్యోల్బణానికి దారితీసి మధ్యతరగతి కుటుంబాల నెలవారీ బడ్జెట్ను కుదేలు చేస్తుంది. తాజాగా నయారా ఎనర్జీ ధరలను పెంచడంతో జనాలు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు.