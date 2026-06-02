NBK111:నందమూరి బాలకృష్ణ పుట్టినరోజు సందర్భంగా అభిమానులకు ప్రత్యేక కానుక ఇవ్వడానికి NBK111 చిత్రబృందం సిద్ధమైంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలు నెలకొనగా, తాజాగా విడుదల చేసిన కాన్సెప్ట్ పోస్టర్ మరింత ఆసక్తిని పెంచింది. ముఖ్యంగా నో మోర్ వింటేజ్.. ఓన్లీ న్యూ ఏజ్ అనే ట్యాగ్లైన్ సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
వీరసింహారెడ్డి తో బ్లాక్బస్టర్ విజయాన్ని అందుకున్న బాలకృష్ణ, దర్శకుడు గోపీచంద్ మలినేనితో మరోసారి చేతులు కలపడం ఈ సినిమాపై అంచనాలను పెంచుతోంది. వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్పై వెంకట్ సతీష్ కిలారు నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం భారీ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్గా రూపొందుతోంది.తాజా పోస్టర్ ద్వారా మేకర్స్ ఒక విషయాన్ని స్పష్టంగా చెప్పేశారు. ఈ సినిమాలో బాలయ్యను ప్రేక్షకులు ఇప్పటివరకు చూసిన తరహాలో కాకుండా, పూర్తిగా కొత్త స్టైల్లో చూడబోతున్నారు. వింటేజ్ మాస్ ఇమేజ్కు భిన్నంగా, న్యూ ఏజ్ ప్రెజెంటేషన్తో ఆయన పాత్ర ఉండబోతున్నట్లు సంకేతాలు ఇచ్చారు.
జూన్ 10న బాలకృష్ణ పుట్టినరోజు సందర్భంగా సినిమా నుంచి కీలక అప్డేట్ విడుదల చేయనున్నట్లు చిత్రబృందం అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఫస్ట్ లుక్ లేదా టీజర్ వచ్చే అవకాశం ఉందని అభిమానులు భావిస్తున్నారు. దీంతో సోషల్ మీడియాలో ఇప్పటికే NBK111 హ్యాష్ట్యాగ్ ట్రెండ్ అవుతోంది.
ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ శరవేగంగా కొనసాగుతోంది. ముంబైలో కీలక యాక్షన్ సన్నివేశాలను చిత్రీకరిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ చిత్రంలో మరో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా మంచు మనోజ్ నటిస్తున్న విషయం కూడా ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తిని పెంచుతోంది. ఆయన పాత్ర కథలో కీలకంగా ఉండనుందని సినీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
భారీ బడ్జెట్తో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో యాక్షన్, ఎమోషన్, మాస్ ఎలిమెంట్స్కు ప్రాధాన్యం ఇవ్వనున్నట్లు తెలుస్తోంది. గోపీచంద్ మలినేని తన మార్క్ కమర్షియల్ టచ్తో బాలయ్యను కొత్త కోణంలో చూపించేందుకు ప్రత్యేకంగా కథను డిజైన్ చేసినట్లు సమాచారం.
బాలకృష్ణ పుట్టినరోజు సందర్భంగా రానున్న అప్డేట్ కోసం నందమూరి అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. NBK111 బాలయ్య కెరీర్లో మరో భారీ హిట్గా నిలుస్తుందా అనే ఆసక్తి ఇప్పుడు సినీ వర్గాల్లో నెలకొంది.