NCERT Offers Free Online English Course: నేషనల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ రీసెర్చ్ అండ్ ట్రైనింగ్ (NCERT) ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థినీ విద్యార్థులకు ఒక గొప్ప శుభవార్తను తెలియజేసింది. ఉచితంగా ఆంగ్ల కోర్సులపై ఆన్లైన్ తరగతులను అందిస్తోంది. 'స్వయం' వేదిక ద్వారా ఇంటర్ 12వ తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థులందరికీ ఉచిత ఆంగ్ల కోర్సును అందిస్తోంది. దీని ద్వారా విద్యార్థులు వారి ఆంగ్ల నైపుణ్యాలను మరింతగా మెరుగు చేసుకోవచ్చు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
NCERT ద్వారా ఇంటర్ విద్యార్థులకు ఒక చక్కటి వార్త .. ఆంగ్లంలో చదవటం, రాయటం, కవిత్వం, వివిధ అంశాలపై ఉచిత ఆన్లైన్ తరగతులను అందిస్తున్నారు. ఇంటర్ 12వ తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థులు ఈ సేవలను ఉచితంగా SWAYAM వేదికపై పొందవచ్చు. దీనితో ఆంగ్లం మరింత సులభమవుతుంది.
నేషనల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ రీసెర్చ్ అండ్ ట్రైనింగ్ ఉచితంగా కేవలం ఇంటర్ విద్యార్థుల కోసమే ఈ సేవలను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. దీనివల్ల వారు తమ ఆంగ్ల నైపుణ్యాలను మరింత మెరుగుపరచుకునే అవకాశం ఉంది.
ఏప్రిల్ 16వ తేదీన ఈ కోర్సుకు సంబంధించిన పేర్లను నమోదు చేసుకునే ప్రక్రియను ప్రారంభించారు. మే ఒకటవ తేదీ నుండి తరగతులు మొదలవుతాయి. అయితే, సెప్టెంబర్ ఒకటవ తేదీ వరకు ఈ ఉచిత ఆంగ్ల ఆన్లైన్ కోర్సులకు విద్యార్థులు తమ పేర్లను నమోదు చేసుకోవచ్చు.
ఇక సెప్టెంబర్ 15వ తేదీ నుండి మొత్తం 21 వారాలపాటు ఈ ఆంగ్ల కోర్సు ప్రోగ్రాం కొనసాగుతుంది. విద్యార్థులు ఈ సేవలను ఉపయోగించుకుని ఆంగ్లంలో తమ నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకోవచ్చు. ఈ కోర్సులో ప్రధానంగా కంటెంట్ స్వీయ-అంచనా, ట్యుటోరియల్స్ , గ్రూప్ డిస్కషన్ ఫోరమ్స్ వంటివి ఉంటాయి.
విద్యార్థులు సొంతంగా సాధన చేసుకునే అవకాశం కూడా ఉంది. ఈ ఉచిత ఆన్లైన్ ఆంగ్ల కోర్సులు విద్యార్థులకే కాకుండా ఉపాధ్యాయులు, తల్లిదండ్రులు, పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమయ్యే అభ్యర్థులు కూడా నమోదు చేసుకోవచ్చు. ఆసక్తి ఉన్న విద్యార్థులు ఈ 12వ తరగతి ఆంగ్ల కోర్సుకు ఉచితంగా స్వయం వేదికపై NCERT వివరాల ప్రకారం నమోదు చేసుకునే అవకాశం ఉంది.