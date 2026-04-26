Neechabhanga Raja Yoga: పట్టిందల్లా బంగారమే.. నీచభంగ రాజయోగంతో ఈ రాశుల వారికి ధన వర్షం!

Neechabhanga Raja Yoga Effect On Zodiac: ఎంతో శక్తివంతమైన నీచభంగ రాజయోగం ప్రభావంతో కొన్ని రాశుల వారికి ఈ సమయం ఎంతో లాభదాయకంగా ఉండబోతోంది. ఆర్థికంగా అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఎన్నో రకాల సమస్యల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది.
Neechabhanga Raja Yoga Effect On Zodiac Telugu: ఏప్రిల్ నెల చివరి వారం.. మే నెల ప్రారంభం గ్రహగమనాలపరంగా ఎంతో విశేషమైనదిగా భావించవచ్చు ముఖ్యంగా ఏప్రిల్ 27వ తేదీ నుంచి మే మూడవ తేదీ వరకు ఈ వారంలో ఖగోళంలో ఒక అద్భుతం జరగబోతోంది. దీని కారణంగానే అత్యంత శక్తివంతమైన నీచభంగ రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో ఎంతో శక్తివంతమైన ధనయోగం కూడా ఏర్పడబోతోంది. ఈ రెండు రాజ యోగాలు ఏర్పడడం చాలా శుభప్రదమైన జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో ఐదు రాశుల వారికి చాలా మేలు జరుగుతుంది. ఆర్థికంగా అనేక రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుంచి ఎంతో సులభంగా ఉపశమనం కలుగుతుంది. కోరుకున్న కోరికలు కూడా సులభంగా నెరవేరబోతున్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అయితే, నీచభంగ రాజయోగం ప్రభావంతో ఏ రాశుల వారికి ఎక్కువగా మేలు జరుగుతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
బుధుడు తన నీచ రాశి అయిన మీనంలోకి సంచారం చేస్తాడు. అదే సమయంలో కుజుడుతో పాటు శని ప్రభావాల కలయిక కారణంగా ఈ శక్తివంతమైన రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. ముఖ్యంగా దీనికి తోడు చంద్రుడు గమనం వల్ల అనేక ధనయోగాలు ఏర్పడతాయని.. దీనివల్ల ఆర్థిక పురోగతి కూడా లభిస్తుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
వృషభ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా ఈ రాజయోగ ప్రభావం వల్ల పెండింగ్లో ఉన్న ప్రతి పని సులభంగా నెరవేరుతుంది. అంతేకాకుండా కెరీర్ పరంగా గొప్ప అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి. దీంతోపాటు వ్యాపారస్తులకు ఈ సమయం చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఆర్థికంగా అద్భుతమైన లాభాలు కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
నిరుద్యోగ యువతకు కోరుకున్న కోరికలు ఎంతో సులభంగా నెరవేరుతాయి. విదేశీ ప్రయాణాలు చేసే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. ధనయోగం కారణంగా అనేక రకాల ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి విముక్తి లభించబోతోంది. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు కూడా జరుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ సమయం పట్టిందల్లా బంగారమవుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా సామాజిక గౌరవం పెరగడమే కాకుండా.. పూర్వీకుల ఆస్తులు కూడా కలిసి వచ్చే అవకాశాలున్నాయి. అలాగే ఈ సమయంలో ఆరోగ్యం కూడా ఎంతో నిలకడగా ఉండబోతోంది.
ధనస్సు రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులు కొత్తపెట్టబడులు పెట్టడం వల్ల అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. ముఖ్యంగా కోర్టు వివాదాలు మీకు అనుకూలంగా పరిష్కారం అవుతాయి. వైవాహిక జీవితంలో సుఖసంతోషాలు కూడా రెట్టింపు అవుతాయి. ఎన్నో రకాల సమస్యలకు ఈ సమయం పరిష్కారాన్ని అందిస్తుంది.