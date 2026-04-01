Neechabhanga Raja Yoga: నీచభంగ రాజయోగంతో అదృష్ట దేవత మీ ఇంటికి.. ఈ రాశుల వారు కోటీశ్వరులు అవ్వడం ఖాయం!

Neechabhanga Raja Yoga Effect On Zodiac: నీచభంగ రాజయోగం రాజయోగం ఏప్రిల్ 11వ తేదీన ఏర్పడబోతోంది. కొత్త ఏడాదిలో మొదటిసారిగా ఏర్పడబోయే ఈ యోగంతో కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన లాభాలు కలగబోతున్నాయి ముఖ్యంగా బుధుడి ప్రభావంతో పనుల్లో ఊహించని మార్పులు ఉంటాయి..

Neechabhanga Raja Yoga Effect On Zodiac Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల మార్పులు మానవ జీవితాలపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతూ ఉంటాయి.. ముఖ్యంగా కొన్ని గ్రహాల కలయిక వల్ల ఏర్పడే రాజయోగాలు ఊహించని అదృష్టాన్ని కూడా తెచ్చి పెడతాయి. అంతేకాకుండా అప్పుడప్పుడు కొన్ని రాజయోగాలు మాత్రం జీవితాన్ని తలకిందులు చేస్తూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ఏప్రిల్ 11వ తేదీన ఏర్పడబోతున్న నీచభంగ రాజయోగం దాదాపు అన్ని రాశుల వారిపై ప్రభావం చూపుతుంది ముఖ్యంగా మూడురాశుల వారికి మాత్రం ఈ సమయంలో విశేషమైన లాభాలు కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
ప్రస్తుతం కుంభ రాశిలో ఉన్న బుధుడు ఏప్రిల్ 11వ తేదీన తెల్లవారి జామున ఒకటి గంటలకు మీనరాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. మీన రాశి బుధుడికి నీచ స్థానం.. అయితే, అప్పటికే మీన రాశిలో బృహస్పతి సంచార దశలో ఉండడం కారణంగా ఎంతో శక్తివంతమైన నీచభంగ రాజయోగం ఏర్పడబోతోంది. దీనివల్ల బుధుడు కొన్ని రాశుల వారికి ప్రతికూలమైన ప్రభావాన్ని తొలగించబోతున్నాడు.

నీచభంగ రాజయోగం ప్రభావంతో వృషభ రాశి వారికి ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలంగా ఉండబోతుంది. ముఖ్యంగా వీరి ఆదాయ మార్గాలు మెరుగుపడడమే కాకుండా పాత బాకీల నుంచి భారీ మొత్తంలో వసూలు చేసుకునే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఉద్యోగస్తులకు కొత్త అవకాశాలు రావడమే కాకుండా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు ప్రతి ఒక్కటి పూర్తిగా పోతుంది. దీంతోపాటు పెట్టుబడిల ద్వారా భారీ మొత్తంలో లాభాలు పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి.   

మిధున రాశి వారికి కూడా ఈ శక్తివంతమైన రాజయోగం వల్ల వ్యక్తిగత సమస్యల నుంచి ఎంతో సులభంగా విముక్తి కలగబోతోంది. కుటుంబంలో ఉన్న వ్యక్తులకు కలహాలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. అలాగే కార్యాలయాల్లో ఉన్నత అధికారుల ప్రశంసలు కూడా పొందుతారు.. దీని వల్ల అద్భుతమైన పదోన్నతులు కూడా లభించబోతున్నాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.

నీచభంగ రాజయోగం ప్రభావంతో మీన రాశి వారికి ఈ సమయం చాలా అనుకూలంగా ఉండబోతోంది.. ముఖ్యంగా వీరికి ఆత్మవిశ్వాసం ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది.. వ్యాపారస్తులకు కొత్త క్లైంట్లు కూడా లభిస్తారు. దీనివల్ల వీరు అనుకున్నంత మొత్తంలో సంపాదన పొందుతారు. అంతేకాకుండా ఇప్పటికే సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్న వారికి కొన్ని రకాల పరిష్కారాలు కూడా లభిస్తాయి.   

ఈ శక్తివంతమైన రాజయోగ ప్రభావంతో సమాజంలో మీన రాశి వారికి గౌరవం కూడా పెరుగుతుంది.. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో అద్భుతమైన మర్యాదలు కూడా లభిస్తాయి. అలాగే ఆర్థిక కష్టాల నుంచి విముక్తి లభించడమే కాకుండా మానసిక ప్రశాంతత విపరీతంగా పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. పదిమందికి సహాయం చేయడం వల్ల వీరికి మంచి గుర్తింపు కూడా లభించబోతోందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.

