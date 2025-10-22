English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Neeraj Chopra: బళ్లెం వీరుడికి అరుదైన గౌరవం.. లెఫ్టినెంట్‌ కల్నల్‌గా నియామకం..!

Neeraj Chopra: బళ్లెం వీరుడికి అరుదైన గౌరవం.. లెఫ్టినెంట్‌ కల్నల్‌గా నియామకం..!

Neeraj Chopra conferred with Lieutenant Colonel: భారత బళ్లెం వీరుడికి అరుదైన గౌరవం లభించింది. జావెలిన్‌ త్రోయర్‌ నీరజ్‌ చోప్రాకు భారత సైన్యంలో లెఫ్టినెంట్‌ కల్నల్‌ గౌరవ హోదా లభించింది. టోక్యో ఒలింపిక్స్‌లో తొలి బంగారు పతకం గెలుచుకున్న నీరజ్‌కు రక్షణ మంత్రి రాజ్‌నాథ్‌ సింగ్‌, ఆర్మీ చీఫ్‌ జనరల్‌ ఉపేంద్ర ద్వివేది అతడికి ఈ హోదా సత్కారం జరిగింది.
 
1 /5

నీరజ్‌ చోప్రాకు అరుదైన గౌరవ లభించింది. నయీబ్‌ సుబేదార్‌గా చేరిన ఆయన ఆ తర్వాతర సుబేదార్‌, సుబేదార్‌ మేజర్‌గా కూడా పదోన్నతి పొందాడు. తాజాగా లెఫ్టినెంట్‌ కల్నల్‌ హోదా కూడా లభించింది.  

2 /5

2020 టోక్యో ఒలింపిక్స్‌లో బంగారు పతకం పొందిన నీరజ్‌ చోప్రాకు ఈ అరుదైన గుర్తింపు లభించింది. ఆయనకు పద్మశ్రీతో కూడా సత్కరించారు. అర్జున అవార్డు (2018), ఖేల్‌ రత్న (2021) లో కూడా లభించాయి.  

3 /5

ఇటీవలి వరల్డ్‌ అథ్లెటిక్స్‌లో మాత్రం పతకం గెలవలేకపోయాడు. అయితే, ఈ స్టార్‌ జావెలిన్‌ త్రోయర్‌ ప్యారిస్‌ ఒలింపిక్స్‌ 2024లో సిల్వర్ మెడల్‌, వరల్డ్‌ అథ్లెటిక్స్‌ 2023లో గోల్డ్‌,  ఏషియన్‌ గేమ్స్‌, కామన్‌వెల్త్‌ గేమ్స్‌, డైమండ్‌ లీగ్స్‌లో కూడా మెడల్స్‌ పొందాడు.  

4 /5

ఇక నీరజ్‌ చోప్రా హరియాణాలోని పానిపట్‌కు చెందినవారు. ఆయన  కంటే ముందు 2011లో మహేంద్ర సింగ్‌ ధోనీ కూడా టెరిటోరియల్‌ ఆర్మీలో లెఫ్టినెంట్‌ కల్నల్‌గా గౌరవ హోదా లభించింది.  

5 /5

నీరజ్‌ చోప్రా భార్య హిమాని మోర్‌ ఆమె కూడా టెన్నిస్‌ క్రీడాకారిణి. 2018లో అంతర్జాతీయంగా ఆమె అరంగేట్రం చేసింది. మహిళల సింగిల్స్‌, డబుల్స్‌లో కూడా రాణించింది. ఆమె కూడా ఢిల్లీలోని పొలిటికల్‌ సైన్స్‌లో డిగ్రీ, ఫ్రాంక్లిన్‌ పియర్స్‌ యూనివర్శిటీ నుంచి స్పోర్ట్స్‌ అండ్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ డిగ్రీ పూర్తి చేశారు.  

Neeraj Chopra Lieutenant Colonel Neeraj Chopra Indian Army Neeraj Chopra Latest News Neeraj Chopra honor Neeraj Chopra Lieutenant

Next Gallery

Jobs: రూ. 71 వేల జీతంతో NMLలో ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉద్యోగాలు.. దరఖాస్తు విధానం ఇదే..!