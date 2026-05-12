NEET Exam Cancel: పరీక్షల రద్దు పరంపర.. ఐదేళ్లలో NTA రద్దు చేసిన టాప్ పరీక్షలు ఇవే!

Written ByRenuka GoduguUpdated byRenuka Godugu
Published: May 12, 2026, 02:35 PM IST|Updated: May 12, 2026, 02:35 PM IST

How Many Exams NTA Cancelled Till Now: ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా నీట్ పరీక్ష రద్దు కావడంతో సంచలనం సృష్టిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో విద్యార్థులు తీవ్ర ఆందోళనకు గురవుతున్నారు. భారతదేశవ్యాప్తంగా మెడికల్ కోర్సులో ప్రవేశం పొందాలనుకునే విద్యార్థులు నీట్ పరీక్ష రాస్తారు. మే 3వ తేదీ ఆదివారం 2026 కు సంబంధించిన నీట్‌ పరీక్ష నిర్వహించారు. అయితే రాజస్థాన్ లో పేపర్ లీక్ అయిందని నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ పరీక్ష రద్దు చేసి కేసును సీబీఐకి అప్పగించింది. అయితే ఇప్పటివరకు ఎన్‌టీఏ ఎన్ని పరీక్షలు రద్దు చేసింది తెలుసా? గత ఐదేళ్లలోని ట్రాక్ రికార్డు తెలుసుకుందాం.
 

పేపర్ లిక్ పేరిట విద్యార్థుల జీవితంతో ఆడుకుంటున్నారు. పరీక్షకు ముందుగా పేపర్ లీక్ కావడం కలకలం రేపుతోంది. నీట్ పరీక్ష కూడా 2026 సంబంధించి రద్దయింది. గెస్ పేపర్ పేరుతో వైరల్ కావడంతో దర్యాప్తు సంస్థలు వెంటనే రంగంలోకి దిగగా దాదాపు 125 ప్రశ్నలు కచ్చితత్వంతో సరిపోలడంతో ఈ నీట్ పరీక్షను రద్దు చేసింది ఎన్‌టీఏ.  

అయితే నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ అనేది 2018 లో ప్రారంభించారు. అయితే అప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు 16 పరీక్షలు వాయిదా వేసింది ఎన్‌టీఏ. ప్రధానంగా ఈ టెస్టింగ్‌ ఏజెన్సీ 240 పైగా పరీక్షలను విజయవంతంగా నిర్వహించినా.. కొన్ని కారణాలవల్ల కొన్ని పరీక్షలు వాయిదా వేయాల్సి వస్తోంది.   

కొవిడ్‌, లాజిస్టిక్, చట్టపరమైన ఆదేశాలు, పరిపాలన కారణాల వల్ల కూడా పరీక్షలు రద్దవుతూ వస్తున్నాయి. అయితే ప్రభుత్వ డేటా ప్రకారం కోవిడ్ కారణంగా 2020లో జేఈఈ మెయిన్స్, నీట్ యుజి 2020, జేఈఈ మెయిన్స్‌ 2021, నీట్ యూజీ 2021 పరీక్షలు కూడా రద్దు చేయాల్సి వచ్చింది.  

కొవిడ్‌ సమయంలో లాజిస్టిక్ సేవల కారణంగా కూడా సీఎస్‌ఐఆర్‌, యుజిసి నెట్ 2020 యూజీసీ నెట్ డిసెంబర్ 2020, యూజీసీ నెట్ మే 2021, ఐసిఐఆర్ 2020 పరీక్షలు కూడా రద్దు అయ్యాయి.   

DUET 2021 పరీక్ష ఢిల్లీ విశ్వవిద్యాయంలో రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ నిలిచిపోవడంతో రద్దయింది. అదే విధంగా ఏఐసిటిఈ పరీక్షలు మార్పుల కారణంగా సిమాట్ 2021 కూడా రద్దయింది.   

కోవిడ్ కారణంగా ఇండియా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ 2021, జాయింట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రాం ఇన్ మేనేజ్‌మెంట్ అడ్మిషన్ టెస్ట్ 2021 వాయిదా పడింది. 2022లో IGNOU పీహెచ్‌డీ ప్రవేశ పరీక్ష బయోటెక్నాలజీ సంబంధించిన గ్రాడ్యుయేట్ ఆప్టిట్యూడ్ టెస్టు 2023లో వాయిదా పడింది. 2024లో సాంకేతిక కారణాలవల్ల నేషనల్ కామెంట్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ వాయిదా పడగా లాజిస్టిక్ కారణాలవల్ల CSIR-NET పరీక్ష కూడా వాయిదా పడింది.

KTR On NEET UG 2026 Leak: 23 లక్షల మందికి మానసిక క్షోభ.!. నీట్ పేపర్ లీక్‌పై కేటీఆర్

