Negative Energy: మీపై చెడు కన్ను ప్రభావం పడిందా? మీ అదృష్టాన్ని శాపంగా మార్చారా? తక్షణం ఈ నివారణ చర్యను పాటించండి!

Negative Energy On A Person: వాస్తు శాస్త్రం రెండు శక్తులను ప్రస్తావిస్తుంది. ఒకటి సానుకూల శక్తి, మరొకటి ప్రతికూల శక్తి. మీరు కూడా మీ ఇంట్లో చెడు కన్ను ఉన్నట్లు భావిస్తే, ఈ క్రింద చెప్పిన నివారణ చర్యను పాటించండి.
ఉప్పు-పటిక నివారణ జ్యోతిషశాస్త్రం, వాస్తు శాస్త్రంలో చెడు కన్ను, చెడు దృష్టి ప్రతికూల శక్తి రూపాలుగా పరిగణిస్తారు. అవి జీవితంలో అనేక అడ్డంకులను సృష్టిస్తాయి. ఇప్పటికే పూర్తయిన పనులను నాశనం చేస్తాయి. ఆరోగ్యాన్ని ప్రతికూలంగా ప్రభావితం చేస్తాయి. కుటుంబంలో విభేదాలను సృష్టిస్తాయి. ఆర్థిక సమస్యలకు దారితీస్తాయి.
ఈ నివారణను ఎలా నిర్వహించాలి అటువంటి పరిస్థితిలో ఉప్పు, పటికను ఉపయోగించి ఈ ప్రభావవంతమైన నివారణ అన్ని సమస్యలను తగ్గించగలదు. పురుషుడు లేదా స్త్రీ అయినా ఎవరైనా దీనిని చేయవచ్చు. ఈ నివారణ చేయడానికి, మీ కుడి చేతిలో పటిక, మరొక చేతిలో ఉప్పును పట్టుకోండి. ఉప్పు నేలపై పడకుండా చూసుకోండి.
దేవుడిని ప్రార్థించండి తర్వాత మీ పిడికిలిని మూసుకోండి. నిశ్శబ్ద ప్రదేశంలో కూర్చోండి. మీకు ఏవైనా సమస్యలు ఉంటే గుర్తుంచుకోండి. మీ జీవితంలోని ప్రతికూలతను తొలగించమని దేవునికి నిశ్శబ్దంగా ప్రార్థించండి.
అప్పుడు ఈ మూసిన పిడికిలిని ఉపయోగించి ఇంటి ప్రతి మూలను తాకండి. కింద నిల్వ చేసిన వస్తువులు ఉంటే, మీరు పైభాగాన్ని కూడా తాకవచ్చు. బాత్రూమ్తో సహా ఇంటి ప్రతి గదిని, ప్రతి మూలను తాకడం గుర్తుంచుకోండి.
తర్వాత బాత్రూమ్కి వెళ్లి దానిని ఫ్లష్ చేయండి. దీని గురించి ఎవరికీ చెప్పకండి. దీని ప్రయోజనకరమైన ప్రయోజనాలను పొందేందుకు దీన్ని తెలివిగా చేయండి.
ఎవరికీ చెప్పకండి దీని తర్వాత, ఎవరితోనూ మాట్లాడకండి. నిశ్శబ్దంగా పడుకోండి. ఈ పరిహారం నెలకు ఒకసారి శనివారాల్లో నిర్వహిస్తారు. దీన్ని ఆచరించిన మూడవ వారంలోనే మీరు ఫలితాలను చూడటం ప్రారంభిస్తారు. మీరు మీ మనస్సులో ఒక వింత శాంతిని, సానుకూల భావనను అనుభవిస్తారు.
గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నమ్మకాలు, శాస్త్రాల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత నిపుణుడ్ని సంప్రదించండి. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించండి.