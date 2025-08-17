Star Heroine Weight Loss: బిడ్డను కన్న తర్వాత 23 కేజీలు తగ్గిన స్టార్ హీరోయిన్.. ఎలాగంటే..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

రాజశేఖర్ సినిమా విలన్ ద్వారా తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమైన హీరోయిన్..నేహా ధూపియా. ఈ హీరోయిన్.. బిడ్డను కన్న తర్వాత ఏకంగా 23 కేజీలు తగ్గే అందరిని ఆశ్చర్యపరిచింది. ఇంతకీ ఇలా బరువు ఎలా తగ్గింది అన్న విషయాన్ని ఈ హీరోయిన్స్ స్వయంగా బయట పెట్టడం విశేషం 
తెలుగు సినిమా విలన్ లో కనిపించిన నేహా దూపియా ఆ తర్వాత ఎన్నో హిందీ సినిమాలు చేసి తనకంటూ ప్రత్యేక పేరు సంపాదించుకుంది. ఇక ఈ మధ్యనే ఒక బిడ్డకు జన్మనిచ్చిన నేహా దుపియ.. అప్పట్లో కొంచెం లావుగా కనిపించింది.  44 ఏళ్ల వయసులో ఏకంగా 15 కేజీల బరువు పెరిగిన ఈ హీరోయిన్.. ఇప్పుడు మళ్లీ 23 కేజీలు తగ్గే అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తుంది. దీనికోసం ఫాలో అయిన ప్లాన్ ని బయట పెట్టింది నేహా.

తన పైన తనకు ప్రేమ ఉండడం వల్లే తగ్గాలి అనుకున్నానని చెప్పకు వచ్చింది. అంతేకాకుండా తాత్కాలికంగా అప్పటికప్పుడు బరువు తగ్గాలి అనుకోవడం తప్పని.. ఎక్కువ రోజులు సాధన చేయడం వల్లే బరువు తగ్గగలము అని చెప్పింది. 

తను ఇలా బరువు తగ్గడానికి పాటించిన మూడు నియమాలు ఏమిటంటే.. చక్కెర పూర్తిగా దూరం పెట్టడం, నూనె పదార్థా లను డైట్ నుంచి తీసివేయడం.. ఒకరోజు వాకింగ్ చేయడం.

మొదట్లో తను తన పిల్లల పైన శ్రద్ధ చూపియడమే ముఖ్యంగా భావించానని.. ఆ తర్వాత తన క్యాలరీల పైన శ్రద్ధ పెట్టాను అని. క్యాలరీలో లెక్కిస్తూ ఆహారం తీసుకోవడం.. అలానే జీవనశైలిలో మార్పులు తీసుకురావడం వల్ల బరువు తగ్గకలిగాను అని చెప్పింది.  

"నేను పిల్లలతో 7 గంటలకు డిన్నర్ చేస్తాను. ఉదయం 11 గంటలకు భర్తతో బ్రేక్‌ఫాస్ట్ చేస్తాను," అని ఆమె చెప్పింది. ఇలా డిన్నర్ నుంచి బ్రేక్ ఫాస్ట్ కి ఎక్కువ సమయం ఉండడం కూడా తనకు బరువు తగ్గడానికి ఉపయోగపడింది అని చెప్పింది. ఇక పిల్లలు కన్న వారికి.. నేహా సూచించినది ఏమిటంటే, "శరీరానికి అవసరమైన దానిని క్రమం తప్పకుండా పాటించండి. స్వీయ ప్రేమ, ఒత్తిడి తగ్గించడం.. బరువు తగ్గడంలో కీలకం,” అంటూ చెప్పింది.

