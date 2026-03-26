English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Neha Sharma Earnings: సినిమాలు లేకపోయినా..ఆ పనిచేస్తూ కోట్లు సంపాదిస్తున్న రామ్‌చరణ్ హీరోయిన్!

Neha Sharma Instagram Earnings: ఇటీవలీ కాలంలో ఇన్‌స్టాగ్రామ్ యూజర్ల సంఖ్య నానాటికి పెరిగిపోతుంది. రీల్స్ చూస్తూ చాలా మంది టైమ్‌పాస్ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఇన్‌ఫ్లూయెన్సర్లకు డబ్బుకు కొదవే లేకుండా పోయింది. అయితే 'చిరుత' హీరోయిన్ నేహా శర్మ తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ ఖాతా ద్వారా నెలకు రూ.లక్షల్లో సంపాదిస్తుంది. అదెలోగా ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 
1 /6

బాలీవుడ్ నటి నేహా శర్మ గురించి తెలుగు వాళ్లకు పరిచయమే. ఆమె మెగాపవర్ స్టార్ రామ్‌చరణ్ సరసన 'చిరుత' సినిమాతో హీరోయిన్‌గా ఎంట్రీ ఇచ్చింది. అయితే ఆ తర్వాత కొన్ని సినిమాల్లో నటించినా.. ప్రస్తుతం తన చేతిలో ఎలాంటి సినిమాలు లేవు. అయినా కూడా ఆమె తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ద్వారా నెలకు రూ.లక్షల్లో సంపాదనను గడిస్తుంది.

2 /6

నేహా శర్మ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పెయిడ్ సబ్‌స్క్రిప్షన్‌ను పెట్టింది. నివేదికల ప్రకారం.. ఆమె ఒక్కో సబ్‌స్క్రైబర్‌కు నెలకు రూ.290 వసూలు చేస్తుంది. ఇప్పటికే ఈమెకు సుమారు 2,400 మంది సబ్‌స్క్రైబర్లు ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో నటి నేహా శర్మ.. 2,400 మంది దగ్గర నుంచి నెలకు రూ.290 చొప్పున దాదాపుగా రూ.7 లక్షల వరకు ఆర్జిస్తుంది.

3 /6

ఇన్‌స్టా పెయిడ్ సబ్‌స్క్రిప్షన్, సాధారణ ఫాలోయర్‌లకు కనిపించని ప్రత్యేకమైన ఫోటోలు, వీడియోలు, వ్యక్తిగత విశేషాల సహా ప్రత్యేకమైన కంటెంట్‌ను అందిస్తుంది. అంటే ఇది అభిమానులకు ఒక ప్రీమియం అనుభవాన్ని అందిస్తుంది.

4 /6

నేహా శర్మ 2007లో వచ్చిన 'చిరుత' అనే తెలుగు చిత్రంతో తన కెరీర్‌ను ప్రారంభించింది, ఇందులో ఆమె రామ్ చరణ్ సరసన నటించింది. ఆ తర్వాత 2010లో ఆమె ఇమ్రాన్ హష్మీ నటించిన 'క్రూక్' చిత్రంతో బాలీవుడ్‌లోకి అడుగుపెట్టింది. 

5 /6

నివేదికల ప్రకారం.. హీరోయిన్ నేహా శర్మ నికర ఆస్తి విలువ సుమారు రూ.35 నుంచి రూ.40 కోట్లు (US$1.2 మిలియన్లు). ఆమె ఒక్కో సినిమాకు దాదాపు రూ.1 కోటి (US$1.2 మిలియన్లు) పారితోషికం అందుకుంటుందట. ఆమె ప్రకటనలు సోషల్ మీడియా, తన సొంత ఫ్యాషన్ బ్రాండ్ ద్వారా కూడా సంపాదిస్తుంది.

6 /6

నేహా శర్మ.. 2014 నుండి 2025 వరకు బీహార్ శాసనసభలో భాగల్పూర్ నియోజకవర్గం నుండి పార్లమెంట్ సభ్యునిగా పనిచేసిన కాంగ్రెస్ నాయకుడు అజిత్ శర్మ కుమార్తె. ఆమె సోదరి అయేషా శర్మ కూడా ఒక నటి, జాన్ అబ్రహం నటించిన "సత్యమేవ జయతే" చిత్రంలో కనిపించింది.

Next Gallery

