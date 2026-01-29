English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Neha Shetty Latest Pics: డీజే టిల్లు గర్ల్‌ఫ్రెండ్ రాధిక సినిమాలు ఆపేసిందా? లేదా ఆఫర్లు రావడం లేదా?

Neha Shetty Latest Pics: 'డీజే టిల్లు' గర్ల్‌ఫ్రెండ్ రాధిక సినిమాలు ఆపేసిందా? లేదా ఆఫర్లు రావడం లేదా?

Neha Shetty Latest Photos: టాలీవుడ్ సెన్సేషనల్ హిట్ 'డీజే టిల్లు'లో రాధిక పాత్రతో కుర్రకారు మనసు దోచుకున్న నేహా శెట్టి, ప్రస్తుతం వెండితెరకు కొంచెం దూరంగా కనిపిస్తున్నారు. వరుస సినిమాలతో బిజీగా గడిపిన ఈ బ్యూటీ, ఇప్పుడు సైలెంట్ అవ్వడం వెనుక అసలు కారణం ఏంటని ఫ్యాన్స్ చర్చించుకుంటున్నారు. 
1 /7

టాలీవుడ్ సెన్సేషనల్ హిట్ 'డీజే టిల్లు'లో రాధిక పాత్రతో కుర్రకారు మనసు దోచుకున్న నేహా శెట్టి, ప్రస్తుతం వెండితెరకు కొంచెం దూరంగా కనిపిస్తున్నారు. వరుస సినిమాలతో బిజీగా గడిపిన ఈ బ్యూటీ, ఇప్పుడు సైలెంట్ అవ్వడం వెనుక అసలు కారణం ఏంటని ఫ్యాన్స్ చర్చించుకుంటున్నారు.

2 /7

మోడలింగ్ నుండి హీరోయిన్‌గా ఎదిగిన నేహా శెట్టి, తన గ్లామర్‌తో టాలీవుడ్‌లో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. నేహా శెట్టి ప్రస్థానం అందాల పోటీలతో మొదలైంది. 2014లో 'మిస్ మంగళూరు'గా, 2015లో 'మిస్ సౌత్ ఇండియా' రన్నరప్‌గా నిలిచారు. 2016లో కన్నడ చిత్రం 'ముంగారు మలే 2'తో వెండితెరకు పరిచయమయ్యారు.

3 /7

పూరీ జగన్నాథ్ నిర్మించిన 'మెహబూబా'తో తెలుగులో అడుగుపెట్టారు. ఆ సినిమా ఆశించిన విజయం సాధించకపోయినా, నేహా లుక్స్‌కు మంచి మార్కులు పడ్డాయి.

4 /7

ఆ తర్వాత సిద్దు జొన్నలగడ్డ సరసన 'డీజే టిల్లు' సినిమాలో నటించిన 'రాధిక' పాత్ర నేహా కెరీర్‌నే మార్చేసింది. ఆ పాత్ర ఎంత ఫేమస్ అయిందంటే.. ఇప్పటికీ ఆమెను చాలా మంది రాధిక అనే పిలుస్తుంటారు. ఆ తర్వాత 'బెదురులంక 2012', 'రూల్స్ రంజన్', 'గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ గోదావరి' వంటి చిత్రాల్లో సందడి చేశారు.

5 /7

పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన 'ఓజీ' (OG)లోనూ నేహా ఒక స్పెషల్ సాంగ్‌లో మెరిసింది. అయితే, కొన్ని కారణాల వల్ల ఆ పాటను సినిమా నుండి తొలగించి.. వారం రోజుల తర్వాత సినిమాలో యాడ్ చేశారు. తరువాత ఆ పాట యూట్యూబ్‌లో విడుదలైనప్పటికీ, అనుకున్న స్థాయిలో గుర్తింపు రాలేదని టాక్.

6 /7

ప్రస్తుతం నేహా శెట్టి చేతిలో పెద్ద ప్రాజెక్టులు ఏవీ లేకపోవడం అభిమానులను ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. సినిమాలో అవకాశాలు తగ్గినా, సోషల్ మీడియాలో మాత్రం హాట్ ఫోటోషూట్లతో నిత్యం వార్తల్లో నిలుస్తున్నారు. వరుసగా సినిమాలు చేయకుండా కేవలం మంచి కథల కోసమే వెయిట్ చేస్తూ స్పీడ్ తగ్గించారా? లేక కొత్త ఆఫర్లు రావడం లేదా? అన్నది ఇప్పుడు సస్పెన్స్‌గా మారింది.

7 /7

గ్లామర్‌తో పాటు నటనలోనూ మంచి ప్రతిభ ఉన్న నేహా శెట్టి, సరైన కమర్షియల్ హిట్ పడితే మళ్లీ స్టార్ హీరోయిన్ రేసులోకి రావడం ఖాయం. ప్రస్తుతం ఆమె అభిమానులు తమ 'రాధిక'ను తిరిగి ఎప్పుడు పెద్ద తెరపై ఎప్పుడు చూస్తామా అని ఎదురుచూస్తున్నారు.

Neha Shetty Neha Shetty DJ Tillu Radhika Actress Neha Shetty Neha Shetty OG Movie Special Song neha shetty latest Upcoming Movies of Neha Shetty Neha Shetty Photos

Next Gallery

Golden Toilet: అమితాబ్ బచ్చన్ ఇంట్లో బంగారం టాయిలెట్? దాని ధర ఎంతో తెలుసా?