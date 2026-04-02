General Hospital Recruitment: ఏపీ ఆరోగ్యశాఖలో జాబ్స్‌..8 అర్హత ఉంటే చాలు, రాతపరీక్ష కూడా లేదు! ఫుల్‌ డిటేయిల్స్‌..

Nellore General Hospital Recruitment 2026: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అద్భుతమైన అవకాశాన్ని నిరుద్యోగులకు కల్పిస్తోంది. ఎన్నో రోజులుగా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ఉద్యోగం చేయాలనుకునే వారికి ఇది బంపర్ గుడ్ న్యూస్. ప్రభుత్వ జనరల్ ఆసుపత్రిలో కొత్త రిక్రూట్మెంట్ నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. వివిధ పోస్టుల ఆధారంగా భర్తీ చేపట్టనుంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి ఎలాంటి రుసుము కూడా లేదు. కేవలం మెరిట్ ఆధారంగానే నేరుగా సెలక్షన్ చేస్తారు. ఎనిమిదో తరగతి నుంచి డిగ్రీ వరకు వివిధ కేటగిరీల్లో ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని ప్రభుత్వ జనరల్ ఆస్పత్రి నెల్లూరులో ఈ ఉద్యోగాల భర్తీ చేపట్టనున్నారు. కాంట్రాక్టు గవర్నమెంట్ జాబ్స్. నర్స్, వార్డ్ బాయ్, క్లర్క్ వివిధ కేటగిరీలో 14 పోస్టులకు భర్తీ చేస్తున్నారు.
ఈ ఉద్యోగం పొందుతే రూ.9,000 నుంచి రూ.60 వేల వరకు జీతం పొందవచ్చు. మెరిట్ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ ద్వారా ఈ సెలక్షన్ జరుగుతుంది. కేవలం ఆఫ్ లైన్ లోనే ఏప్రిల్ 9, 2026 లోపు దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది . ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా డాక్టర్, ప్రాజెక్టు కోఆర్డినేటర్ కం వోకేషనల్ కౌన్సిలర్, నర్సు, వార్డ్ బాయ్, అకౌంటెంట్ కం క్లర్క్, పీర్ ఎడ్యుకేటెడ్, చౌకీదార్ పోస్టులు భర్తీ చేస్తున్నారు.
ఇక డాక్టర్లకు ఎంబీబీఎస్ లేదా మెడికల్ కౌన్సిల్ రిజిస్ట్రేషన్ తప్పనిసరిగా ఉండాలి. నర్సులు GNM లేదా బీఎస్సీ నర్సింగ్ పూర్తి చేయాలి. అకౌంటెంట్ ఏదైనా డిగ్రీ, కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ ఉంటే సరిపోతుంది. వార్డ్ బాయ్కు 8 పాసైతే చాలు, హాస్పిటల్ లో పనిచేసిన అనుభవం ఉంటే ప్రాధాన్యత.
అర్హత, ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్సైట్లో అప్లికేషన్ ఫారం డౌన్లోడ్ చేసి దాన్ని నింపాలి. ఆ తర్వాత డాక్యుమెంట్స్ అటాచ్ చేసి నేరుగా పోస్ట్ ద్వారా సూపరిండెంట్ గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్, నెల్లూరు -524004 రిజిస్టర్ స్పీడ్ పోస్ట్ ద్వారా పంపించాలి.