Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /శిథిలమైన ఇళ్లు.. బురదలో చిక్కుకున్న మృతదేహాలు.! నేపాల్‌ విధ్వంసానికి సంబంధించిన భయానక దృశ్యాలు!

శిథిలమైన ఇళ్లు.. బురదలో చిక్కుకున్న మృతదేహాలు.! నేపాల్‌ విధ్వంసానికి సంబంధించిన భయానక దృశ్యాలు!

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 27, 2026, 08:27 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 08:27 AM IST

Nepal Flash Floods 2026 Photos: నేపాల్‌లో జలప్రళయం సంభవించింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు నిన్నటి నుండి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ప్రధానంగా నేపాల్‌లోని రసువా, బోటేకేసి నదిలో వచ్చిన ఆకస్మిక వరదల కారణంగా ఈ విధ్వంసం చోటుచేసుకుంది. దీంతో చుట్టుపక్కల గ్రామాలు, రహదారులు వేగంగా మునిగిపోయాయి. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను తెలుసుకుందాం.

nepal tibet border floods1/11

నేపాల్ టిబెట్ బార్డర్ వరదలు

రెప్పపాటులో జరిగిన ఈ విలయం నేపాల్‌ను అతలాకుతలం చేసింది. టిబెట్ సరిహద్దు ప్రాంతంలో జరిగిన ఈ ఘటన వల్ల అనేక ప్రాంతాలు ఆకస్మిక వరదలకు గురై, రోడ్లు, వంతెనలు కొట్టుకుపోయాయి. దీనివల్ల జనజీవనం పూర్తిగా అస్తవ్యస్తమైంది.   

Tibet2/11

టిబెట్

టిబెట్ నుండి వచ్చిన ఆకస్మిక వరదల కారణంగా నేపాల్‌లో బీభత్సం సృష్టించబడింది. జనావాసాలు, ఇళ్లు శిథిలావస్థకు చేరుకోవడమే కాకుండా, మృతదేహాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి.  

indians missing in nepal flood3/11

భారతీయులు మిస్సింగ్..

నేపాల్‌లోని రసువా, బొటేకేసి నది ఉధృతంగా ప్రవహించడం వల్ల ఈ విధ్వంసం జరిగింది. ఈ భారీ అలలు వేగంగా ప్రవహిస్తూ ఇళ్లను కూడా ముంచెత్తాయి. ఈ ప్రమాదంలో 133 మంది భారతీయ పర్యాటకులు, విదేశీయులతో సహా మొత్తం నలుగురు వందల పైగా యాత్రికులు గల్లంతయ్యారని సమాచారం.   

nepal flood news4/11

నేపాల్ వరదల వార్తలు

వరద నీటితో పాటు బురదలో అనేక మృతదేహాలు చిక్కుకొని కనిపిస్తున్నాయి. గ్రామాలు పూర్తిగా శిథిలావస్థకు చేరుకోవడమే కాకుండా, సుమారు 40 కిలోమీటర్ల మేర రహదారులు ధ్వంసమయ్యాయి.  

rasuwa flash flood 20265/11

రసువా ఆకస్మిక వరదలు

అంతేకాకుండా, నేపాల్-చైనా వంతెనతో సహా 19 వంతెనలు కొట్టుకుపోవడంతో రాకపోకలకు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. చిక్కుకున్న ప్రజలను రక్షించడానికి నేపాల్ సైన్యంతో పాటు ప్రైవేట్ సంస్థలకు చెందిన 15 హెలిక్యాప్టర్లు సహాయక చర్యలు చేపడుతున్నాయి.  

nepal flood viral video6/11

నేపాల్ ప్రళయం వీడియోలు

టిబెట్ సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో సంభవించిన ఈ భారీ వరద వల్ల అనేక ఊర్లు కొట్టుకుపోయాయి. వరదలో కార్లు, భవనాలు ఇతర వాహనాలు కొట్టుకుపోయి బురదలో కూరుకుపోయిన దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.  

bhote koshi river flood7/11

భోటేకోశి నది ప్రళయం

ఈ ఫ్లాష్ ఫ్లాడ్స్ ప్రభావం ఎంత తీవ్రంగా ఉందో ఆ దృశ్యాలు సజీవ సాక్ష్యాలుగా నిలుస్తున్నాయి. ఆకస్మిక వరదల కారణంగా సహాయక చర్యలు ముమ్మరం చేశారు. పునరావాస బృందాలు ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తూ చురుగ్గా పనిచేస్తున్నాయి.   

nepal floods8/11

నేపాల్ వరదలు

ఈ ఫ్లాష్ ఫ్లాడ్స్ వల్ల రోడ్లు, వంతెనలతో పాటు ప్రజల వాహనాలు కూడా పూర్తిగా ధ్వంసమయ్యాయి. టిబెట్ సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో దీని ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంది; వరదల వల్ల కొండల నుండి వచ్చే నదుల ఉధృతి పెరిగింది. ప్రస్తుతం ప్రభావిత గ్రామం మొత్తం బురద, శిథిలాలతో నిండిపోయింది.   

nepal flash floods 20269/11

నేపాల్ జలప్రళయం 2026

అనేక భవనాలు, నివాస సముదాయాలు పూర్తిగా ధ్వంసమయ్యాయి, మౌలిక సదుపాయాల పరిస్థితి కూడా అలాగే ఉంది. వరద ప్రభావిత ప్రాంతం ప్రస్తుతం పూర్తిగా నిర్జనంగా మారింది.   

nepal flash floods10/11

నేపాల్ జలప్రళయం

వంతెనలు భారీగా కొట్టుకుపోవడంతో పాటు, నది మధ్యలో ఉన్న కీలక రవాణా మార్గాలు కూడా ధ్వంసమయ్యాయి. నదుల ఉధృతి ఎంత వేగంగా ఉందంటే, భారీ రాళ్లు, శిథిలాల తాకిడిని పెద్ద కాంక్రీట్ వంతెనలు కూడా తట్టుకోలేకపోతున్నాయి.  

Nepal11/11

నేపాల్

ఈ నేపాల్ వరదల నేపథ్యంలో, భారత్‌లోని బీహార్, ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రాలకు కూడా హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని మహారాజ్ నగర్, కుషి నగర్‌తో పాటు బీహార్‌లోని గోపాల్‌గంజ్ ఇతర ప్రాంతాలకు ఈ హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.

TAGS:
nepal flash floods 2026
nepal floods today
nepal tibet border floods
rasuwa flash flood 2026

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
శ్రావణ శుక్రవారం ముందు భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర.. ఆగస్టు 27వ తేదీ ధరలివే..!!
2
3
4
5