/శిథిలమైన ఇళ్లు.. బురదలో చిక్కుకున్న మృతదేహాలు.! నేపాల్‌ విధ్వంసానికి సంబంధించిన భయానక దృశ్యాలు!

Nepal Flash Floods 2026 Photos: నేపాల్లో జలప్రళయం సంభవించింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు నిన్నటి నుండి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ప్రధానంగా నేపాల్లోని రసువా, బోటేకేసి నదిలో వచ్చిన ఆకస్మిక వరదల కారణంగా ఈ విధ్వంసం చోటుచేసుకుంది. దీంతో చుట్టుపక్కల గ్రామాలు, రహదారులు వేగంగా మునిగిపోయాయి. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను తెలుసుకుందాం.
రెప్పపాటులో జరిగిన ఈ విలయం నేపాల్ను అతలాకుతలం చేసింది. టిబెట్ సరిహద్దు ప్రాంతంలో జరిగిన ఈ ఘటన వల్ల అనేక ప్రాంతాలు ఆకస్మిక వరదలకు గురై, రోడ్లు, వంతెనలు కొట్టుకుపోయాయి. దీనివల్ల జనజీవనం పూర్తిగా అస్తవ్యస్తమైంది.
టిబెట్ నుండి వచ్చిన ఆకస్మిక వరదల కారణంగా నేపాల్లో బీభత్సం సృష్టించబడింది. జనావాసాలు, ఇళ్లు శిథిలావస్థకు చేరుకోవడమే కాకుండా, మృతదేహాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి.
నేపాల్లోని రసువా, బొటేకేసి నది ఉధృతంగా ప్రవహించడం వల్ల ఈ విధ్వంసం జరిగింది. ఈ భారీ అలలు వేగంగా ప్రవహిస్తూ ఇళ్లను కూడా ముంచెత్తాయి. ఈ ప్రమాదంలో 133 మంది భారతీయ పర్యాటకులు, విదేశీయులతో సహా మొత్తం నలుగురు వందల పైగా యాత్రికులు గల్లంతయ్యారని సమాచారం.
వరద నీటితో పాటు బురదలో అనేక మృతదేహాలు చిక్కుకొని కనిపిస్తున్నాయి. గ్రామాలు పూర్తిగా శిథిలావస్థకు చేరుకోవడమే కాకుండా, సుమారు 40 కిలోమీటర్ల మేర రహదారులు ధ్వంసమయ్యాయి.
అంతేకాకుండా, నేపాల్-చైనా వంతెనతో సహా 19 వంతెనలు కొట్టుకుపోవడంతో రాకపోకలకు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. చిక్కుకున్న ప్రజలను రక్షించడానికి నేపాల్ సైన్యంతో పాటు ప్రైవేట్ సంస్థలకు చెందిన 15 హెలిక్యాప్టర్లు సహాయక చర్యలు చేపడుతున్నాయి.
ఈ ఫ్లాష్ ఫ్లాడ్స్ ప్రభావం ఎంత తీవ్రంగా ఉందో ఆ దృశ్యాలు సజీవ సాక్ష్యాలుగా నిలుస్తున్నాయి. ఆకస్మిక వరదల కారణంగా సహాయక చర్యలు ముమ్మరం చేశారు. పునరావాస బృందాలు ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తూ చురుగ్గా పనిచేస్తున్నాయి.
ఈ ఫ్లాష్ ఫ్లాడ్స్ వల్ల రోడ్లు, వంతెనలతో పాటు ప్రజల వాహనాలు కూడా పూర్తిగా ధ్వంసమయ్యాయి. టిబెట్ సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో దీని ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంది; వరదల వల్ల కొండల నుండి వచ్చే నదుల ఉధృతి పెరిగింది. ప్రస్తుతం ప్రభావిత గ్రామం మొత్తం బురద, శిథిలాలతో నిండిపోయింది.
అనేక భవనాలు, నివాస సముదాయాలు పూర్తిగా ధ్వంసమయ్యాయి, మౌలిక సదుపాయాల పరిస్థితి కూడా అలాగే ఉంది. వరద ప్రభావిత ప్రాంతం ప్రస్తుతం పూర్తిగా నిర్జనంగా మారింది.
వంతెనలు భారీగా కొట్టుకుపోవడంతో పాటు, నది మధ్యలో ఉన్న కీలక రవాణా మార్గాలు కూడా ధ్వంసమయ్యాయి. నదుల ఉధృతి ఎంత వేగంగా ఉందంటే, భారీ రాళ్లు, శిథిలాల తాకిడిని పెద్ద కాంక్రీట్ వంతెనలు కూడా తట్టుకోలేకపోతున్నాయి.
ఈ నేపాల్ వరదల నేపథ్యంలో, భారత్లోని బీహార్, ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రాలకు కూడా హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ఉత్తరప్రదేశ్లోని మహారాజ్ నగర్, కుషి నగర్తో పాటు బీహార్లోని గోపాల్గంజ్ ఇతర ప్రాంతాలకు ఈ హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.