  • Govt Employees Salary: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బంపర్ గుడ్‌న్యూస్.. నెలకు రెండుసార్లు జీతాలు.. ఎక్కడంటే..?

Govt Employees Salary: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బంపర్ గుడ్‌న్యూస్.. నెలకు రెండుసార్లు జీతాలు.. ఎక్కడంటే..?

Nepal Government Employees Salary: మంత్ ఎండింగ్ వచ్చిందంటే.. ఖర్చులకు డబ్బుల్లేక పడే ఇబ్బందుల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. మళ్లీ జీతం ఎప్పుడు వస్తుందా అని ఎదురుచూస్తుంటాం.. కానీ నెలకు రెండుసార్లు జీతం వస్తే ఎలా ఉంటుంది..? 15 రోజులకు అకౌంట్‌లోకి శాలరీ వస్తే ఆ ఆనందమే వేరు కదా..! సరిగ్గా ఇలాంటి గుడ్‌న్యూస్ చెప్పింది నేపాల్ ప్రభుత్వం. 
 
ఇక నుంచి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ప్రతి 15 రోజులకు ఒకసారి జీతాలు చెల్లించాలని నేపాల్ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. అంటే నెలకు ఒకసారికి బదులుగా రెండుసార్లు జీతాల చెల్లింపు ఉంటుంది.   

ఏప్రిల్ 17న ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ ఈ నిర్ణయం తీసుకోగా.. తాజాగా సంబంధిత శాఖలకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. త్వరలోనే చట్టం చేయనున్నారు. ఆర్థిక వ్యవస్థను పునరుద్ధరించడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమంటూ.. నేపాల్ ప్రధాని బాలెన్ షా కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్న విషయం తెలిసిందే.  

ప్రభుత్వ నిర్ణయంతో మార్కెట్ వ్యయం పెరుగుతుందని భావిస్తున్నారు. ఉద్యోగుల చేతిలో డబ్బు ఉంటే.. తరుచూ ఖర్చు చేస్తారని దీని వల్ల దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ పెరుగుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు.   

రిటైల్ కార్యకలాపాలు పుంజుకుంటాయని.. నగదు ప్రవాహం మెరుగుపడుతుందని చెబుతున్నారు. నేపాల్ దేశంలో ఇక నుంచి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు నెలకు రెండుసార్లు వేతనం అందుకుంటారు. ఉదాహరణకు ఒక ఉద్యోగి జీతం రూ.60 వేలు అయితే.. మొదటి 15 రోజులకు రూ.30,000, తదుపరి 15 రోజులు రూ.30,000 అందుకుంటారు.   

నేపాల్ ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం కేవలం జీతాల చెల్లింపు సమయాన్ని మార్చడం మాత్రమే కాదని.. ఒక ఆర్థిక వ్యూహం అని నిపుణులు అంటున్నారు. ప్రతి 15 రోజులకు డబ్బు బదిలీ చేయడం.. ఖర్చును పెంచడం.. తద్వారా మార్కెట్ డిమాండ్‌ను పెంచినట్లు అవుతుందని చెబుతున్నారు. ఈ నమూనా సక్సెస్ అయితే..  ఇతర దేశాలు కూడా ఇలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది.  

ప్రైవేట్ రంగంలో కూడా ఇలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటే.. ఆర్థిక వ్యవస్థ మొత్తం ఛేంజ్ అవుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు. డిజిటల్ పేరోల్ వ్యవస్థలు వృద్ధి చెందుతాయని.. రియల్-టైమ్ జీతం ట్రెండ్ పెరగవచ్చని చెబుతున్నారు.

ప్రస్తుతానికి మన దేశంలో నెలకు ఒకసారి జీతాల చెల్లింపు వ్యవస్థ ఉంది. ఒక వేళ భారత్‌లో కూడా ఈ పద్ధతి ప్రవేశపెడితే.. నెల మధ్యలో డబ్బు కష్టాలకు చెక్ పెట్టవచ్చు. సేవింగ్స్‌పై ఎక్కువ మంది దృష్టి పెట్టే అవకాశం ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.   

AP New Pension Update 2026: కొత్త పెన్షన్లు ఎప్పుడొస్తాయి..రూ.4000 పెన్షన్ ఉన్నా కొత్తవారికి నో ఎంట్రీ.. అసలు కారణం ఇదే!