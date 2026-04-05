Daily Horoscope: ఏప్రిల్ 5 రాశిఫలాలు.. మేష రాశికి అదృష్టం, కుంభ రాశి వారు జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిందే!

Today Horoscope April 5 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ పరాభవనామ సంవత్సరం, చైత్రమాసం, వసంత రుతువు. ఉత్తరాయణం 2026 ఏప్రిల్ 5వ తేదీ ఆదివారం ప్రత్యేకం. పండితుల ప్రకారం ఈ రోజు రాశి ఫలాలు ఎలా ఉండనున్నాయి తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. పార్టీలు చేసుకునే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం విషయంలో కాస్త జాగ్రత్త. ఇతరులతో గొడవలకు దిగకండి. శత్రువులకు దూరంగా ఉండండి. మేష రాశి వారు మొత్తానికి ఈరోజు శుభవార్త వింటారు.
మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. మిథున రాశి వారికి పనులు పెండింగ్లో పడతాయి. ఈ రాశి వారు కాస్త ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంది.
కర్కాటక రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. స్ట్రెస్ తీసుకోకుండా ఉండడం మంచిది . కొత్త పనులు ఈరోజు ప్రారంభించకుండా ఉండాలి. ఆర్థిక నష్టం వాటిల్లుతుంది. యోగ, మెడిటేషన్ చేయడం వల్ల స్ట్రెస్ తగ్గుతుంది.
సింహరాశి వారికి రోజు కొత్త పనులు ప్రారంభిస్తారు. ఆర్థికంగా కలిసి వస్తుంది. సింహ రాశి వారికి కాస్త ఎమోషనల్ గా ఉంటారు. కాబట్టి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ఆరోగ్యం కూడా బాగుండదు. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు మానుకోండి.
కుంభరాశి వారు ఈ రోజు ఎంతైనా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన రోజు. ఆచితూచి మెలగండి. జాగ్రత్త కొత్త పనులు ప్రారంభించకపోవడమే మంచిది. కుంభ రాశి వారు ఏ పనిని ఈజీగా తీసుకోకండి. (Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)