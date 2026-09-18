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నేడు ఈ 3 రాశులకు అకస్మాత్తుగా ధనలాభం.. ఆ రాశుల వారికి ప్రమాదం!

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 18, 2026, 06:34 AM IST|Updated: Sep 18, 2026, 06:34 AM IST

నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం, భాద్రపద మాసం, దక్షిణాయనం, 2026 సెప్టెంబర్ 18వ తేదీ, శుక్రవారం. పండితుల అంచనా ప్రకారం ఈరోజు ఏ రాశులకు అదృష్టం కలిసి వస్తుంది? ఏ రాశులకు నష్టాలు పొంచి ఉన్నాయి? ఆ పూర్తి వివరాలను తెలుసుకుందాం.
 

Aries1/5

మేష రాశి

మేష రాశి వారికి ఈరోజు అనుకూలంగానే ఉంటుంది. అయితే ఇతరులతో వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. మాటతీరుపై నియంత్రణ కలిగి ఉండండి. అకస్మాత్తుగా లాభాలు పొందే అవకాశం ఉంది, కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. కానీ, కొత్త పనులను ప్రారంభించకపోవడమే మంచిది.  

Taurus2/5

వృషభ రాశి

వృషభ రాశి వారికి ఈరోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. సమాజంలో గౌరవం లభిస్తుంది. పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. బంధుమిత్రులతో కలిసి విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు.  

Gemini3/5

మిథున రాశి

మిథున రాశి వారికి ఈరోజు విజయం లభిస్తుంది. ఎప్పటి నుంచో ఎదురుచూస్తున్న శుభవార్త వింటారు. పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులను పూర్తి చేస్తారు. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. అయితే ఇతరుల గొడవల్లో తలదూర్చకుండా ఉండటం శ్రేయస్కరం.  

Cancer4/5

కర్కాటక రాశి

కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆరోగ్యం పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. కొత్త పనులు ప్రారంభించకుండా, ప్రయాణాలను వాయిదా వేసుకోవడం మంచిది.  

Pisces5/5

మీన రాశి

మీన రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమ ఫలితాలే ఉంటాయి. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. కొత్త పనులను చేపట్టకుండా ఉండటం మంచిది.(Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన జ్యోతిష్య సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య అభిప్రాయాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనిని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించబడిన సమాచారంగా పరిగణించరాదు. ఈ సమాచారాన్ని మా Zee Telugu News స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)  

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