  Smriti-Samantha: సమంత చేసిన తప్పే స్మృతి మంధాన కూడా చేసిందా..?.. పెళ్లి వాయిదాపై నెట్టింట సరికొత్త రచ్చ.!.

Smriti-Samantha: సమంత చేసిన తప్పే స్మృతి మంధాన కూడా చేసిందా..?.. పెళ్లి వాయిదాపై నెట్టింట సరికొత్త రచ్చ.!.

Smriti Mandhana Palash Muchhal wedding controversy: సమంత వివాహం సమయంలో జరిగిన కొన్ని ఘటనలతో నెటిజన్లు  స్మృతి మందాన  చేసిన పనులతో పోలుస్తు కొత్త చర్చకు తెరలేపారు. దీంతో ప్రస్తుతం సమంతా డైవర్స్ అంశం మరోసారి వార్తలలో నిలిచారు.
 
ప్రస్తుతం  స్మృతి మందాన , పలాష్ ముచ్చల్ లో పెళ్లి సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. దీనిలో రోజులు గడుస్తున్న కొలది ట్విస్ట్ ల మీద ట్విస్ట్ లు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. నవంబర్ 23న వీరి పెళ్లి వేడుక గ్రాండ్ గా సాంగ్లీలో నిర్వహించేందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు. అంతకు ముందే  స్మృతి మందాన ను పలాష్ గ్రౌండ్ లో ప్రపోజ్ చేశాడు. ఆ తర్వాత వీరి మెహందీ, హల్దీ వేడుకలు ఎంతో గ్రాండ్ గా జరిగాయి. అదే విధంగా కాబోయే జంట ఫుల్  జోష్ గా అన్యోన్యంగా ఉంటూ, డ్యాన్స్ లు  చేస్తు ఒక రేంజ్ లో సోషల్ మీడియానుషేక్ చేశారు.  

పెళ్లి రోజు కూడా  స్మృతి మందాన, పలాష్ ముచ్చల్ లు ప్రీవెడ్డింగ్ షూట్లో ఒకరి మెడలో మరోకరు వరమాల వేసుకుని రచ్చ చేశారు. అయితే.. అనూహ్యంగా ఇది జరిగిన కొన్ని గంటల్లోనే  స్మృతి మందాన తండ్రి శ్రీనివాస్ కు గుండెపోటు రావడంతో వెంటనే ఆస్పత్రికి తరలించారు. మరోవైపు రెండు కుటుంబాలు పెళ్లివాయిదాను ప్రకటించాయి.  

ఇది జరిగిన కొన్ని గంటలకే  స్మృతి మందాన తన ఇన్ స్టాలోని నిశ్చితార్థం, ప్రీవెడ్డింగ్ ఫోటోలు, వీడియోలను డిలీట్ చేసింది. మరోవైపు పలాష్ ముచ్చల్ పలుమార్లు ఆస్పత్రి పాలయ్యాడు. ఆయనను ముంబై కు తీసుకెళ్లి వైద్యం అందించారు. ఇక పలాష్ ముచ్చల్ తో మరో యువతితో సోషల్ మీడియా చాట్ లు, ఫోటోలు బైటపడ్డాయి.  

ఈ విషయాలను  స్మృతి మందాన తండ్రికి తెలియడంతోనే ఆయనకు గుండెపోటు వచ్చిందని ప్రచారం జరుగుతుంది. ఇక తాజాగా..  స్మృతి మందాన తండ్రి, పలాష్ ముచ్చల్ లు ఇద్దరు కొలుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ వార్తలపై మాత్రం ఇప్పటి వరకు  స్మృతి మందాన కుటుంబం అధికారికంగా రియాక్ట్ కాలేదు. 

అయితే.. ప్రస్తుతం కొంత మంది నెటిజన్లు  స్మృతి మందాన పెళ్లి వివాదంను.. సమంతా డైవర్స్ తో పొలుస్తున్నారు. గతంలో సమంతా చైతుల పెళ్లికి ముందు ఇద్దరు ఇదే విధంగా ఫోటోలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో పంచుకుని రచ్చ చేశారన్నారు. హల్దీ, పెళ్లి కి సంబంధించిన అన్ని ఫోటోలు పంచుకున్నారన్నారు.  

దీంతో అతని కాలంలొ వీరి మధ్య గ్యాప్ ఏర్పడి మొత్తంగా డైవర్స్ వరకు వెళ్లిపోయింది. దీనికి అంతటికి చెడు కళ్ల దిష్టి ప్రభావం అని అప్పట్లో ప్రచారం జరిగింది. చెడు, అధర్మ గుణాలున్న వారి కళ్లు పడితే.. బండరాళ్లే పగిలిపోతాయని పెద్దలు అంటారు. కొంత మంది ఎదుటివారికి మంచి జరిగిన, వారి కన్నా ఉన్నతంగా ఉన్న, నలుగురిలో ప్రశంసలు పొందిన కొందరు అస్సలు ఓర్చుకోలేని కుళ్లు బుద్దితో ఉంటారు.

ఇలాంటి వారి చెడు చూపులు పడితే.. మంచివారి బుద్ది కూడా మందగించి చెడుపనులవైపు ఆకర్శితులౌతారంటారు. ప్రస్తుతం  స్మృతి మందాన జీవితంలో కూడా ఇలాంటి చెడు దిష్టి చూపుల ప్రభావం వల్ల ఆమె పెళ్లివాయిదా పడిందని నెటిజన్లు కొత్త చర్చకు తెరలేపారు.

