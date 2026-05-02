Side Effects of AC after Sun: ఎండ వేడిమి ఎక్కువ అయింది. ఈ నేపథ్యంలో అందరూ ఏసీలు, కూలర్లు, ఫ్యాన్లు ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. అయితే ఇళ్లలో ఏసీ అనేది అత్యంతగా వినియోగిస్తున్న పరికరం. ఏసీ వల్ల గది ఉష్ణోగ్రత గణనీయంగా తగ్గిపోతుంది. మనకు ఉపశమనంగా అందిస్తుంది. అయితే ఎండ వేడిమి నుంచి సడన్ ఏసీ గదిలోకి వెళ్లే అలవాటు ఉంటే మాత్రం కాస్త జాగ్రత్త వహించండి. నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారో తెలుసా?
ఎండనపడి రాగానే చాలామంది ఏసీ గదిలోకి వెళ్లి ఆన్ చేస్తారు. అయితే ఇలా చేయడం తప్పు అంటున్నారు. ఆరోగ్య నిపుణులు ఎండ నుంచి రాగానే ఏసి రూమ్ లోకి వెళ్లీ రిలీఫ్ గా ఉంటుంది. వెళ్లడం ఆరోగ్యానికి ముప్పు.
ఇలా చేయడం సరి కాదని ఆరోగ్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ప్రధానంగా చెమట, రక్తనాళాలు వ్యాకోచించి ప్రాసెస్ల ద్వారా మానవ శరీరంలో స్థిరమైన ఉష్ణోగ్రతను మెయింటైన్ చేస్తుంది. సడన్ టెంపరేచర్ లో మార్పులు వస్తే ఆ మెకానిజం దెబ్బతింటుంది.
దీనివల్ల ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉందని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే ఎండ నుంచి కాస్త నీడలో కాసేపు ఆగిన తర్వాత ఏసీ గదిలోకి వెళ్లడం మంచిది. ఆకస్మికంగా అలా ఏసీ గదిలోకి వెళ్లడం వల్ల ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయి.
రాత్రంతా ఏసీ ఆన్ చేసే పడుకుంటారు. ఇలా చేయడం వల్ల కూడా కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయి. డ్రై ఐస్ సమస్యతో పాటు, ముక్కు పొడిబారడం, అస్తమా సమస్యతో ఉన్న వారి పరిస్థితి కాస్త దారుణంగా మారుతుంది.
ఇంటి వాతావరణం చల్లబడడానికి ఏసీ ఆన్ చేసినప్పుడు ఫ్యాన్ కూడా ఆన్ చేయాలి. అంతేకాదు డోర్లు, కర్టెన్లు మూసి ఉంచడం వల్ల ఇంటి ఉష్ణోగ్రత త్వరగా తగ్గుతుంది. కొన్ని రకాల ఇండోర్ ప్లాంట్స్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం వల్ల ఇంటి ఉష్ణోగ్రతను చల్లగా ఉంటుంది, ఏసీ ఇది వినియోగం తగ్గుతుంది.