Tirumala: తిరుమల భక్తులకు సూపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. వసతి గృహాల్లో కొత్త సౌకర్యాలు ప్రారంభం..!

Tirumala Devotees Big Relief: తిరుమల వెళ్లే భక్తులకు భారీ గుడ్ న్యూస్‌.. శ్రీవారి దర్శనానికి సకల వసతులు కల్పిస్తుంది టీటీడీ. అయితే తాజాగా వసతిగృహాల్లో దిండు, దుప్పటి, చాప, బెడ్ షీట్లను కూడా ఇవ్వనుంది. తొలుత నందకంలో ఇవ్వడం ప్రారంభించగా సానుకూల స్పందన రావడంతో వకుళ మాత, పాంచజన్యం తదితర గెస్ట్ హౌసుల్లో కూడా అందజేయాలని నిర్ణయించింది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 
 
ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి ప్రతిరోజు కొన్ని వేలాది మంది భక్తులు స్వామివారి దర్శనం కోసం వేచి ఉంటారు. పెద్ద ఎత్తున క్యూలైన్‌లలో శ్రీవారి దర్శనానికి కోసం పడిగాపులు కాస్తూ ఉంటారు. భక్తుల కోసం సకల సౌకర్యాలు కల్పిస్తోంది టీటీడీ.  

దర్శనం క్యూ లైన్‌లలో పాలు, టిఫిన్స్ వంటివి ఇప్పటికే అందజేస్తుంది. అయితే తాజాగా తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి వెళ్లే భక్తులకు మరిన్ని సౌకర్యాలను టీటీడీ అందుబాటులోకి తీసుకువస్తుంది. వసతి గృహాల్లో దిండు, దుప్పటి, చాప, బెడ్‌షీట్లను కూడా ఇవ్వనుంది.   

మొదటగా నందకంలో ఈ చాప, దుప్పటి ఇవ్వడం ప్రారంభించారు. అక్కడ సానుకూల స్పందన రావడంతో వీటిని వకుళ మాత, పాంచజన్యం తదితర గెస్ట్ హౌసుల్లోనూ అందజేయాలని నిర్ణయించింది టీటీడీ.   

దుప్పటి రూ.10, రెండు దిండ్లకు రూ.10, చాప రూ.10, బెడ్ షీట్ రూ.20 చొప్పున చెల్లించి వీటిని భక్తులు తీసుకోవచ్చు. ఇదిలా ఉండగా ప్రస్తుతం శ్రీవారి దర్శనానికి 18 గంటల సమయం పడుతుంది. సర్వదర్శనం టోకెన్ల వారు వీక్యూసీ2 వెయిటింగ్ కంపార్ట్‌మెంట్స్ శిలా తోరణం వరకు క్యూ లైన్ ఉంది.  

ఇక మార్చి 14వ తేదీ తిరుమల శ్రీవారి దర్శనం భక్తులతో కిక్కిరిసిపోయింది. అలిపిరి చెక్‌పోస్ట్ వద్ద కూడా తీవ్ర ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. శ్రీవారి దర్శనానికి సర్వదర్శనం టోకెన్లు ఉన్న వారికి 24 గంటల సమయం పైగా పట్టింది. తిరుమలలో 40 డిగ్రీలకుపైగా ఉష్ణోగ్రతలు కూడా నమోదయ్యాయి.

