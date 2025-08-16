English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Ear Rings: ఎత్నిక్ అయినా, వెస్ట్రన్ అయినా.. ఈ ట్రెండీ థ్రెడ్ వర్క్ ఇయర్ రింగ్స్‌కి ప్రతి లుక్ సెట్ అవుతుంది..!

Thread Work Ear Rings: ఈ రోజుల్లో అమ్మాయిలు ట్రెండీ.. ట్రెండీ.. ఇయర్ రింగ్స్ పెట్టుకోవడానికి చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నాతారు. ముఖ్యంగా ఈ మధ్య థ్రెడ్ వర్క్ ఇయర్ రింగ్స్ బాగా పాపులర్ అయ్యాయి. ఈ ఇయర్ రింగ్స్ ఎత్నిక్ వేర్ నుంచి వెస్ట్రన్ వేర్ వరకు అన్నింటితోనూ చక్కగా సరిపోతాయి. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో రకరకాల ఇయర్ రింగ్స్ దొరుకుతున్నాయి. వీటితో మీ లుక్‌ని మరింత అందంగా మార్చుకోవచ్చు.  
 
1 /5

ప్రజెంట్ కౌరీ డిజైన్‌తో ఉన్న థ్రెడ్ వర్క్ ఇయర్ రింగ్స్ అమ్మాయిలకు మొదటి ఎంపికగా ఉన్నాయి. ఇవి పెట్టుకున్నప్పుడు లుక్ చాలా అందంగా, సొగసుగా కనిపిస్తుంది.  

2 /5

మీరు ఎత్నిక్ వేర్ (సాంప్రదాయ దుస్తులు) వేసుకున్నప్పుడు.. ఈ సిల్క్ థ్రెడ్ ఇయర్ రింగ్స్, ముత్యాలతో ఉన్నవి పెట్టుకుంటే చాలా బాగుంటాయి. ఇవి సూట్లతోనే కాకుండా జీన్స్, స్కర్టులతో కూడా అద్భుతంగా సరిపోతాయి.   

3 /5

మీరు క్లాసీ లుక్ కోసం థ్రెడ్ టాసెల్ ఇయర్ రింగ్స్ పెట్టుకోవచ్చు. ఇవి మీ అందాన్ని మరింత పెంచడంలో సహాయపడతాయి.   

4 /5

హూప్స్ థ్రెడ్ ఇయర్ రింగ్స్ కూడా ఈ రోజుల్లో చాలా ట్రెండ్ అయ్యాయి. వీటిని పెట్టుకుంటే మీ లుక్ మరింత ఆకర్షణీయంగా మారుతుంది. అందరూ మిమ్మల్ని చాలా ప్రశంసిస్తారు.

5 /5

సిల్క్ థ్రెడ్  ఇయర్ రింగ్స్ మీ లుక్‌ను గ్లామరస్‌గా మారుస్తాయి. ఇవి పెట్టుకున్న తర్వాత మీలో ఒక ప్రత్యేకమైన ఆకర్షణ కనిపిస్తుంది.  

