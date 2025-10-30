New Bank Rules: నవంబర్ 1 నుంచి బ్యాంక్ కొత్త రూల్స్.. ఇకపై నలుగురికే అవకాశం.. ఈ విషయం కచ్చితంగా తెలుసుకోండి…!

Bank Rules Updated : కేంద్ర ప్రభుత్వం బ్యాంక్ ఖాతాదారుల కోసం ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇకపై ఒక్కరిని మాత్రమే కాదు, గరిష్టంగా నలుగురిని నామినీలుగా చేర్చుకునే అవకాశం కల్పించింది. ఈ కొత్త రూల్ నవంబర్ 1 నుంచి అమల్లోకి రానుంది. ఖాతాదారుడు తన నామినీలకు ఎంత శాతం డబ్బు ఇవ్వాలనుకుంటున్నారో స్వయంగా నిర్ణయించుకోవచ్చు
కేంద్ర ప్రభుత్వం బ్యాంక్ ఖాతాదారుల కోసం ఒక ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇప్పటివరకు ఒక బ్యాంక్ ఖాతాకు కేవలం ఒకరినే నామినీగా చేర్చుకునే అవకాశం ఉండేది. అయితే..ఇప్పుడు ఆ వ్యవస్థలో మార్పు చేస్తూ..ఒక ఖాతాకు గరిష్టంగా నలుగురు నామినీలను చేర్చుకునే అవకాశం కల్పించింది.
ఈ కొత్త నిబంధన నవంబర్ 1 నుంచి అమల్లోకి రానుంది. ఖాతాదారుడు తన నామినీలకు డబ్బును ఎవరికి ఎంత శాతం ఇవ్వాలనుకుంటున్నారో స్వయంగా నిర్ణయించుకోవచ్చు. అంటే..ఉదాహరణకు ఒక ఖాతాదారుడు నలుగురిని నామినీలుగా నమోదు చేస్తే, వారికి 40%, 30%, 20%, 10% లాంటి వాటాలుగా డబ్బు పంపిణీ చేయవచ్చు.
ఇప్పటివరకు ఒక నామినీ మాత్రమే ఉండడం వల్ల, ఆ వ్యక్తి అందుబాటులో లేకపోతే లేదా క్లెయిమ్ చేసుకోకపోతే..ఆ డబ్బు బ్యాంకులోనే అలాగే ఉండిపోయేది. ఈ కారణంగా దేశంలోని వివిధ బ్యాంకుల్లో దాదాపు రూ.67,000 కోట్లకు పైగా డబ్బు క్లెయిమ్ కాకుండా మిగిలిపోయినట్లు సమాచారం. ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి కేంద్రం..ఈ కొత్త నిర్ణయం తీసుకుంది.
కొత్త రూల్ ప్రకారం.. ఖాతాదారుడి మరణం తర్వాత..ఆయన నిర్ణయించిన నామినీలకు వారి వాటా ప్రకారం డబ్బు అందజేయబడుతుంది. దీంతో కుటుంబ సభ్యుల మధ్య డబ్బు విషయంలో వారసత్వ గొడవలు.. చట్టపరమైన సమస్యలు తగ్గుతాయి. కేంద్రం తీసుకొచ్చిన ఈ మార్పు బ్యాంకింగ్ రంగంలో ఒక పెద్ద సవరణగా భావిస్తున్నారు. ఈ విధానం ద్వారా ఖాతాదారులు తమ ఆర్థిక భద్రతను మరింత సులభంగా నిర్వహించుకోవచ్చు.
మొత్తానికి.. నవంబర్ 1 నుంచి అమల్లోకి వచ్చే ఈ కొత్త నిబంధన బ్యాంక్ ఖాతాదారులకు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉండనుంది. నలుగురిని నామినీలుగా ఉంచే అవకాశం రావడం వల్ల డబ్బు క్లెయిమ్ విషయంలో ఉన్న ఇబ్బందులు గణనీయంగా తగ్గనున్నాయి.