Pay Rule 2026:ఉద్యోగులకు సంబంధించి కొత్త వేతన నిబంధనలపై ఒక ముఖ్యమైన మార్పు త్వరలో అమల్లోకి రానుంది. ఈ మార్పు వల్ల ఉద్యోగుల జీతం నిర్మాణంలో కొంత మార్పు కనిపించవచ్చు. ముఖ్యంగా బేసిక్ పే 50 శాతం అనే నిబంధన కారణంగా దీని ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది.
ఇప్పటి వరకు చాలా కంపెనీలు తమ ఖర్చులు తగ్గించుకోవడానికి బేసిక్ జీతాన్ని తక్కువగా ఉంచి, అలవెన్సులను ఎక్కువగా ఇస్తున్నాయి. అయితే కొత్త నిబంధన ప్రకారం ఉద్యోగి మొత్తం జీతంలో కనీసం 50 శాతం బేసిక్ పే ఉండాలి. దీని వల్ల జీతం నిర్మాణం మరింత స్పష్టంగా మారుతుంది.
ఈ మార్పు వల్ల ఉద్యోగుల చేతికి వచ్చే జీతం కొద్దిగా తగ్గే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (PF) .. ఇతర కట్టుబాట్లు బేసిక్ జీతంపై ఆధారపడి ఉంటాయి. బేసిక్ పెరిగితే ఈ కట్టుబాట్లు కూడా పెరుగుతాయి. అందువల్ల ఇన్-హ్యాండ్ సాలరీ కొంత తగ్గినట్లు అనిపించవచ్చు.
అయితే దీని వల్ల వచ్చే ప్రధాన లాభం గ్రాట్యుటీ రూపంలో ఉంటుంది. గ్రాట్యుటీ అనేది ఉద్యోగి పనిచేసిన కాలానికి అనుగుణంగా ఇచ్చే ఒక ముఖ్యమైన ప్రయోజనం. ఇది పూర్తిగా బేసిక్ జీతంపై ఆధారపడి లెక్కించబడుతుంది. కాబట్టి బేసిక్ పెరిగితే గ్రాట్యుటీ కూడా ఎక్కువగా వస్తుంది.
ఉదాహరణకు, ఒక వ్యక్తి సంవత్సరానికి 12 లక్షలు సంపాదిస్తున్నాడనుకుందాం. పాత విధానంలో బేసిక్ జీతం తక్కువగా ఉండటం వల్ల అతనికి వచ్చే గ్రాట్యుటీ కూడా తక్కువగా ఉంటుంది. కానీ కొత్త నిబంధన ప్రకారం బేసిక్ పెరిగితే, అదే వ్యక్తికి వచ్చే గ్రాట్యుటీ కూడా పెరుగుతుంది.
అలాగే ఎక్కువ జీతం పొందే ఉద్యోగులకు ఈ మార్పు మరింత ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే వారి బేసిక్ జీతం పెరగడంతో గ్రాట్యుటీ మొత్తంలో పెద్ద పెరుగుదల కనిపిస్తుంది. దీని వల్ల రిటైర్మెంట్ సమయంలో మంచి మొత్తంలో డబ్బు పొందే అవకాశం ఉంటుంది.
ఈ కొత్త నిబంధన తక్షణ ప్రయోజనాల కంటే దీర్ఘకాల ప్రయోజనాలను ఎక్కువగా ఇస్తుంది. ప్రస్తుతం చేతికి వచ్చే జీతం కొంచెం తగ్గినా, భవిష్యత్తులో పొదుపులు మరియు భద్రత పెరుగుతాయి. ఒకే సంస్థలో ఎక్కువ కాలం పనిచేసే ఉద్యోగులకు ఇది మరింత ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.