New China Virus: కొత్త చైనా వైరస్ కలకలం.. ఏకంగా 101మందికి పైగా విద్యార్థులకు సోకిన మహమ్మారి..!

Norovirus : చైనాలో ఇటీవల నోరోవైరస్ (Norovirus) కలకలం రేగింది. దక్షిణ చైనాలోని ఒక పాఠశాలలో 100 మందికి పైగా విద్యార్థులు ఈ వైరస్ బారిన పడ్డారు. దీంతో చాలామందిలో భయం మొదలైంది. అయితే వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నదేమిటంటే, ఇది కొత్త వైరస్ కాదని, చాలాకాలంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఒక సాధారణ వైరస్ మాత్రమేనని.
నోరోవైరస్ అనేది కడుపు సంబంధిత వ్యాధులకు కారణమయ్యే వైరస్. దీని వల్ల ప్రధానంగా వాంతులు, డయేరియా, కడుపు నొప్పి, జ్వరం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. కొందరిలో తీవ్ర అలసట కూడా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా పిల్లలు..వృద్ధులు ఈ వైరస్ వల్ల త్వరగా నీరసం చెందే అవకాశం ఉంటుంది.
ఈ వైరస్ తొలిసారి 1968లో United Statesలో గుర్తించారు. అప్పట్లో ఓ స్కూల్లో ఈ వైరస్ వ్యాప్తి చెందడంతో దీనికి “నోర్వాక్ వైరస్” అనే పేరు కూడా పెట్టారు. అప్పటి నుంచి అనేక దేశాల్లో ఇది కనిపిస్తూనే ఉంది. Indiaలో కూడా గతంలో కేరళ, పుణే వంటి ప్రాంతాల్లో నోరోవైరస్ కేసులు నమోదయ్యాయి.
నోరోవైరస్ చాలా వేగంగా వ్యాపిస్తుంది. కలుషిత ఆహారం, శుభ్రం కాని నీరు, సోకిన వ్యక్తిని తాకడం ద్వారా ఇది ఒకరి నుంచి మరొకరికి చేరుతుంది. చేతులు సరిగా కడగకపోవడం, బయట ఆహారం ఎక్కువగా తినడం కూడా ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది. స్కూల్లు, హాస్టళ్లు, ఆసుపత్రులు వంటి చోట్ల ఇది త్వరగా వ్యాపించే అవకాశం ఉంటుంది.
అయితే ఈ వైరస్ వల్ల ప్రాణాపాయం ఎక్కువగా ఉండదని డాక్టర్లు చెబుతున్నారు. ఎక్కువ మంది కొన్ని రోజుల్లోనే కోలుకుంటారు. కానీ డీహైడ్రేషన్ (శరీరంలో నీటి లోపం) మాత్రం ప్రమాదకరం కావచ్చు. అందుకే వాంతులు, డయేరియా ఉన్నప్పుడు ఎక్కువగా నీరు, ఓఆర్ఎస్ ద్రావణం తీసుకోవాలి. అవసరమైతే వెంటనే డాక్టర్ను సంప్రదించాలి.
నోరోవైరస్ నుంచి రక్షణకు శుభ్రతే ప్రధాన ఆయుధం. భోజనం ముందు, టాయిలెట్ తర్వాత చేతులు సబ్బుతో కడగాలి. బయట ఆహారం తగ్గించాలి. నీటిని మరిగించి తాగాలి. ఈ చిన్న జాగ్రత్తలు పాటిస్తే నోరోవైరస్ నుంచి సురక్షితంగా ఉండవచ్చు.