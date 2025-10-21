English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • PF Withdrawal: పీఎఫ్ చందాదారులకు గుడ్ న్యూస్.. మరింత ఈజీగా సేవలు.. ఈ కొత్త మార్పులు, నిబంధనలు తెలుసుకోవాల్సిందే..!!

EPFO update: ఇంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) కొంత కాలంగా ఉద్యోగుల పీఎఫ్ సేవలకు సంబంధించిన నిబంధనల్లో సడలింపులు చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ కోసం మాత్రమే పీఎఫ్ విత్‌డ్రా ఉద్దేశించప్పటికీ, కష్టకాలంలో పాక్షిక అవసరాలను తీర్చడానికి కూడా ఉద్యోగులకు పెద్ద మొత్తంలో విత్‌డ్రా చేసుకునే అవకాశం EPFO కొత్త రూల్స్ ద్వారా అందిస్తోంది.
ప్రైవేట్ రంగంలో పనిచేస్తున్న ప్రతి ఉద్యోగికి పీఎఫ్ అకౌంట్ ఉంటుంది. ఇందులో ఉద్యోగి జీతం నుంచి ప్రతి నెలా 12 శాతం జమ చేస్తే, అదే మొత్తాన్ని కంపెనీ కూడా జమ చేయాలి. ఇందులో 3 శాతానికి పైగా పీఎఫ్‌లో, 8 శాతానికి పైగా ఎపీఎస్‌లో వెళ్తుంది. కేంద్రం ప్రతి ఆర్థిక సంవత్సరం చివర్లో ఈ డబ్బులపై వడ్డీని జమ చేస్తుంది. అయితే, కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో ఉద్యోగులు ముందుగానే విత్‌డ్రా చేసుకునే అవకాశం కూడా ఉంది.

ఇందులో భాగంగా, EPFO అక్టోబర్ 13న కొత్త మార్గదర్శకాల్ని విడుదల చేసింది. ముఖ్యంగా ఉద్యోగం కోల్పోయిన తర్వాత పీఎఫ్ విత్‌డ్రా కోసం గడువు మారింది. పాత నియమాల ప్రకారం, ఉద్యోగం కోల్పోయిన వెంటనే డబ్బును పూర్తిగా విత్‌డ్రా చేసుకునేందుకు 2 నెలలు మాత్రమే ఉండేవి.

కొత్త నిబంధనలు ప్రకారం, దీన్ని 12 నెలలుగా పొడిగించారు. అంతే కాకుండా, ఉద్యోగం కోల్పోయిన వెంటనే 75 శాతం పీఎఫ్ విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చు. మిగతా 25 శాతం నిధులు ఒక ఏడాది పాటు లాక్ అవుతాయి. EPFO వివరించేది ఏమంటే, ఈ లాక్ చేసిన 25 శాతం రిటైర్మెంట్ పొదుపు ప్రయోజనాలను కాపాడేందుకు ఉద్దేశించబడింది. అయితే ఇతర ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో, ఉద్యోగులు 100 శాతం విత్‌డ్రా చేసుకోవడానికి అవకాశం ఇచ్చింది.

పాక్షిక విత్‌డ్రా పరిస్థితుల విషయంలో కూడా నిబంధనలు సరళీకృతం అయ్యాయి.  13 వేరువేరు కారణాలుగా విత్‌డ్రా నిబంధనలు ఉండేవి. ఇప్పుడు వాటిని మూడు ప్రధాన వర్గాలుగా విభజించారు. అత్యావసరాలు, గృహం అవసరాలు, ప్రత్యేక అవసరాలు. గతంలో పాక్షిక విత్‌డ్రాకు కనీసం 1–7 ఏళ్ల సర్వీస్ అవసరమవుతుండగా, కొత్త మార్గదర్శకాల్లో అన్ని వర్గాల కోసం ఈ కాలాన్ని 1 సంవత్సరం వరకు తగ్గించారు. 

విద్య కోసం పాక్షిక విత్‌డ్రా 10 సార్లు, పెళ్లి కోసం 5 సార్లు విత్‌డ్రా చేసుకునే అవకాశం కల్పించింది. గతంలో ఈ పరిమితి 3 మాత్రమే ఉండేది. మొత్తం మీద, EPFO కొత్త నిబంధనల ద్వారా ఉద్యోగులకు పీఎఫ్ విత్‌డ్రాను సులభతరం చేసింది. 

ఇది రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్‌ని కాపాడుతూ, అత్యవసర పరిస్థితుల్లో పెద్ద మొత్తంలో విత్‌డ్రా చేసుకోవడానికి అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది. ఉద్యోగులు ఈ మార్పులను తెలుసుకుని, అవసరానికి తగిన విధంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు. 

EPFO PF withdrawal EPF India employee savings retirement fund EPFO update provident fund rules PF claim process EPF Benefits

