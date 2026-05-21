EPFO Awesome Feature Of PF Balance: పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు శుభవార్త. ఈపీఎఫ్ ఒక కొత్త ఫీచర్ను ప్రవేశపెట్టనుంది. దీని ద్వారా మీరు తేలికగా వాట్సాప్లోనే మీ పీఎఫ్ ఖాతా నిల్వను చెక్ చూసుకోవచ్చు. కేవలం ఈ ఒక్క ఫోన్ నంబర్ను మీరు భద్రపరుచుకుంటే చాలు, వెంటనే మీ చేతుల్లోనే మీ పీఎఫ్ నిల్వ తెలుస్తుంది. ఆ పూర్తి సమాచారాన్ని తెలుసుకుందాం.
ప్రతి నెల జీతం తీసుకునే ఈపీఎఫ్ సభ్యులకు వారి ఖాతాలలో కొంత మొత్తం పీఎఫ్ డబ్బులు జమ అవుతూ ఉంటాయి. మెంబర్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO)త్వరలోనే వాట్సాప్లో మీరు సులభంగా ఈపీఎఫ్ఓ లావాదేవీలు పొందే సౌకర్యం తీసుకురానుంది.
దీని ద్వారా మీరు వెంటనే వాట్సాప్లోనే మీ పీఎఫ్ నిల్వను డైరెక్టుగా చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులో ఇతర సేవలు కూడా పొందవచ్చు. సాధారణంగా ఈపీఎఫ్ నిల్వను చెక్ చేసుకోవాలన్నా, స్టేటస్ తెలుసుకోవాలన్నా అధికారిక వెబ్సైట్ను ఓపెన్ చేసి చూడాల్సి ఉంటుంది. అయితే మీ పీఎఫ్ సంబంధించిన వివరాలు సులభంగా మొబైల్ ఫోన్లోనే కొన్ని క్షణాల్లో ఈ వివరాలు తెలిసిపోతాయి.
ఇక కొద్ది రోజుల్లోనే పీఎఫ్ సంబంధించిన సేవలు వాట్సాప్లో కూడా ఖాతాదారులు పొందవచ్చు. అంటే pf లో ఉన్న మీ ప్రస్తుత నిల్వ, చివరిగా జరిగిన 5 లావాదేవీలు, క్లైమ్ స్టేటస్, ఖాతాకు సంబంధించిన ఇతర వివరాలు కూడా ఈ వాట్సాప్లోనే తెలుసుకోవచ్చు.
ఒకవేళ మీరు పీఎఫ్ విత్ డ్రా కోసం దరఖాస్తు చేసినా ఏదైనా క్లైమ్ అడ్వాన్స్ గా మీరు ఫైల్ చేసిన పెండింగ్లో ఉన్న వివరాలు కూడా పూర్తిగా వాట్సాప్లో తెలిసిపోతాయి. వాట్సాప్లో ఈ సేవలు పొందాలంటే మీరు హలో అని పంపిస్తే మీ రిజిస్టర్ మొబైల్ నెంబర్కు ఒక మెసేజ్ వస్తుంది.
అప్పుడు ఈపీఎఫ్ లో మీకు కావలసిన వివరాలు క్లిక్ చేసి పొందవచ్చు. ఈ సౌలభ్యం అనేది చాట్ బాట్ 24 గంటలు అందుబాటులో ఉంటుంది. త్వరలోనే దీనికి సంబంధించిన నెంబర్ను అధికారికంగా ప్రకటించనున్నారు. పీఎఫ్ బదిలీ, ప్రొఫైల్ అప్డేట్, పెండింగ్ క్లెయిమ్స్, ఆధార్ లింకేజీ సమస్యలు కూడా దీని ద్వారా సులభం అవుతాయి.
ఈపీఎఫ్ ఈ సౌకర్యాన్ని అన్ని భారతీయ భాషల్లో అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది. సభ్యులు కేవలం అధికారిక వెరిఫైడ్ వాట్సాప్ నంబర్ను మాత్రమే ఉపయోగించాలి. ఈపీఎఫ్ కు సంబంధించి నకిలీ వెబ్సైట్లు నంబర్స్ కూడా ఉంటాయి వాటి పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అధికారికంగా ప్రకటించే వరకు ఎలాంటి నకిలీ వెబ్సైట్లను నమ్మకూడదు.