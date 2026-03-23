Gold Mines: లక్షల టన్నుల బంగారు ఖజానా.. ఆ ఊరి కిందే అసలైన నిధి.. తవ్వకాలు మొదలుపెట్టిన మైనింగ్ సంస్థలు..!!

Gold Mines: భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను మలుపు తిప్పే ఒక అద్భుతమైన వార్త ఇప్పుడు వెలుగులోకి వచ్చింది. మన దేశం తన బంగారు అవసరాల కోసం ఏటా సుమారు 86 శాతం దిగుమతులపైనే ఆధారపడుతోంది. దీనివల్ల లక్షల కోట్ల విదేశీ మారక ద్రవ్యం బయటకు పోతోంది. అయితే.. ఈ పరిస్థితిని పూర్తిగా మార్చేస్తూ, దేశంలోని పలు రాష్ట్రాల్లో టన్నుల కొద్దీ బంగారు నిక్షేపాలు ఉన్నట్లు జియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా (GSI) తాజాగా గుర్తించింది. ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్, ఒడిశా, మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో భూగర్భంలో దాగి ఉన్న ఈ కనక వర్షం భారత్ను ఇంధన రారాజుగా మార్చబోతోంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో జొన్నగిరి, పల్నాడు: ఏపీలోని కర్నూలు జిల్లా జొన్నగిరి ప్రాంతం ఇప్పుడు దేశ దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. ఇక్కడ దక్షిణ భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద ప్రైవేట్ బంగారు గని ఏర్పాటు కాబోతోంది. సుమారు కోటి టన్నుల బంగారు ఖనిజం ఇక్కడ ఉన్నట్లు అంచనా. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా ఏడాదికి సుమారు 750 కిలోల స్వచ్ఛమైన బంగారాన్ని ఉత్పత్తి చేయవచ్చని మైనింగ్ సంస్థలు భావిస్తున్నాయి. కేవలం జొన్నగిరి మాత్రమే కాకుండా, పల్నాడు, రాయలసీమలోని మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా గాలింపు చర్యలు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి.
ఒడిశాలో నిధుల వేట: ఒడిశాలోని దేవగఢ్, కియోంజర్ , మయూర్ భంజ్ జిల్లాల్లోని మూడు ప్రధాన ప్రాంతాల్లో సుమారు 1,685 కిలోల బంగారు నిక్షేపాలు ఉన్నట్లు గుర్తించారు.ఇక్కడ త్వరలోనే మైనింగ్ తవ్వకాలు ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు.
మధ్యప్రదేశ్ లో బంగారు ఖనిజాలు: మధ్యప్రదేశ్లోని జబల్పూర్ సమీపంలో ఉన్న సిహోరా ప్రాంతంలో లక్షల టన్నుల బంగారు ఖనిజం విస్తరించి ఉన్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ నిక్షేపాల తవ్వకం కోసం ప్రభుత్వం ఇప్పటికే వేలం ప్రక్రియను కూడా వేగవంతం చేసింది.
సామాన్యుడికి కలిగే ప్రయోజనం ఏంటి? ఈ గనుల నుంచి పూర్తిస్థాయిలో తవ్వకాలు మొదలై, దేశీయంగా ఉత్పత్తి పెరిగితే అంతర్జాతీయ మార్కెట్తో సంబంధం లేకుండా మనకు బంగారం లభిస్తుంది. దిగుమతి సుంకాలు తగ్గడం వల్ల బంగారం ధరలు సామాన్యులకు అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. అంతేకాకుండా, మైనింగ్ జరిగే ప్రాంతాల్లో వేలాది మందికి ఉపాధి లభించడమే కాకుండా, స్థానిక ఆర్థిక వ్యవస్థలు బలోపేతం అవుతాయి. భారత్ బంగారు పక్షి గా మళ్లీ తన పూర్వ వైభవాన్ని పొందే దిశగా ఈ ఆవిష్కరణలు ఒక గొప్ప ముందడుగు అని చెప్పవచ్చు.
