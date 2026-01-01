New GST Rates: కొత్త ఏడాదిలో మోదీ సర్కార్ బిగ్ షాక్.. ఆ వస్తువులన్నింటిపై 40శాతం జీఎస్టీ.. ఫిబ్రవరి 1 నుంచి అమల్లోకి..!!

New GST Rates Cigarette Beedi Pan Masala: కొత్త ఏడాదిలో కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ బిగ్ షాకిచ్చింది. పొగాకు ఉత్పత్తులపై అదనపు ఎక్సైజ్ సుంకం, పాన్ మసాలాపై సెస్సు ను విధిస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్న విషయం తెలిసిందే. అది ఫిబ్రవరి 1వ తేదీ నుంచి వర్తించనుందని తాజాగా నోటిఫికేషన్ ఇచ్చింది. సిగరెట్లు, పాన్ మసాలా, పొగాకు సంబంధిత ఉత్పత్తులపై 40శాతం,బీడీలపై 18శాతం జీఎస్టీ విధించింది. ఇవన్నీ కూడా ఫిబ్రవరి 1వ తేదీ నుంచి అమల్లోకి వస్తాయి.
గత ఏడాది కేంద్రం అమలు చేసిన జీఎస్టీ 2.0 సంస్కరణలు దేశవ్యాప్తంగా భారీ మార్పులకు దారి తీశాయి. అప్పటి వరకు ఉన్న 4 జీఎస్టీ స్లాబులను 2 స్లాబులకు కుదించింది. పన్నుల వ్యవస్థను మరింత సులభం చేసింది. దీపావళి సందర్భంగా అనేక రకాల వస్తువులపై పన్నులు తగ్గడంతో వినియోగదారులకు భారీ ఊరట లభించింది. ట్రంప్ సుంకాల ప్రభావం వల్ల వాణిజ్య ఒత్తిళ్లు పెరిగినప్పటికీ.. దేశీయ వినియోగాన్ని ప్రోత్సహించాలన్న ఉద్దేశ్యంతోనే తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంతో ప్రజల్లో సానుకూల స్పందన వచ్చేలా చేసింది.
అయితే కొత్త ఏడాది ప్రారంభంలోనే కేంద్రం జీఎస్టీ విషయంలో భిన్నమైన నిర్ణయంతో ముందుకు వచ్చింది మోదీ సర్కార్. జీఎస్టీ గరిష్ట స్లాబ్ను 18 శాతానికి పరిమితం చేసిన నేపథ్యంలో.. పొగాకు ఉత్పత్తులపై అంతకన్నా ఎక్కువ పన్ను వసూలు చేసే అవకాశం లేకుండా పోయింది. ఈ పరిస్థితిలో జీఎస్టీ పరిహార సెస్సు స్థానంలో కొత్తగా ఎక్సైజ్ సుంకం, ప్రత్యేక సెస్సును తీసుకురావాలని కేంద్రం నిర్ణయించింది. ఈ కొత్త పన్ను విధానం ఫిబ్రవరి 1 నుంచి అమల్లోకి రానుంది.
ఈ మార్పుతో సిగరెట్లు, పాన్ మసాలా, గుట్కా వంటి పొగాకు ఉత్పత్తులపై మొత్తం పన్ను భారం దాదాపు 40 శాతానికి చేరనుంది. అయితే పేద ప్రజలు ఎక్కువగా వినియోగించే బీడీలపై మాత్రం 18 శాతం జీఎస్టీనే కొనసాగించనున్నారు. ఈ మేరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అధికారిక నోటిఫికేషన్ను కూడా జారీ చేసింది.
కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వశాఖ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. జీఎస్టీకి అదనంగా ఈ ఉత్పత్తులపై జాతీయ భద్రతా సెస్ ను విధించనున్నారు. చూయింగ్ టొబాకో, జర్దా సెంటెడ్ టొబాకో, గుట్కా తయారీకి ఉపయోగించే ప్యాకింగ్ మెషీన్ల సామర్థ్యాన్ని అంచనా వేసి..దాని ఆధారంగా సుంకం వసూలు చేసేలా కొత్త నిబంధనలను నోటిఫై చేశారు. ఈ నియమాలు తయారీదారుల ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని గణనలోకి తీసుకుని పన్ను వసూలు చేసే విధానాన్ని స్పష్టంగా నిర్దేశించనున్నాయి.
వాస్తవానికి పాన్ మసాలా, పొగాకు ఉత్పత్తులపై కొత్త ఆరోగ్య, జాతీయ భద్రతా సెస్సు విధించేందుకు, అలాగే అదనపు ఎక్సైజ్ సుంకాన్ని అమలు చేయడానికి అనుమతించే రెండు బిల్లులను గత డిసెంబర్లోనే పార్లమెంట్ ఆమోదించింది. ఆ చట్టాల ప్రకారమే ఇప్పుడు కేంద్రం ఈ కొత్త పన్ను విధానాన్ని అమల్లోకి తీసుకొస్తోంది. అప్పట్లో అమలుకు తేది ప్రకటించకపోయినా.. ఇప్పుడు మాత్రం ఫిబ్రవరి 1 నుంచే ఈ మార్పులు అమల్లోకి వస్తాయని స్పష్టత ఇచ్చింది. దీంతో కొత్త ఏడాదిలో పొగాకు ఉత్పత్తుల వినియోగదారులకు పన్నుల రూపంలో భారీ భారం పడనుంది.