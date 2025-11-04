English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Hair Growth: బట్టతల ఉన్నవారు ఎగిరిగంతేసే వార్త..20 రోజుల్లో జుట్టు మొలిపించే కొత్త సీరమ్..

Hair Growth: బట్టతల ఉన్నవారు ఎగిరిగంతేసే వార్త..20 రోజుల్లో జుట్టు మొలిపించే కొత్త సీరమ్..

Hair Growth Serum: జుట్టు రాలిపోవడం..బట్టతల రావడం చాలా మందికి ఇబ్బందిగా మారింది. ఈ సమస్యతో బాధపడుతున్న వారికి ఇప్పుడు ఓ శుభవార్త వచ్చింది. నేషనల్ తైవాన్ యూనివర్సిటీ శాస్త్రవేత్తలు కేవలం 20 రోజుల్లోనే జుట్టు మొలిపించే కొత్త సీరమ్‌ను అభివృద్ధి చేశారు. ఈ పరిశోధన వివరాలు ‘సెల్ మెటబాలిజం’ అనే అంతర్జాతీయ జర్నల్‌లో ప్రచురితమయ్యాయి.
శాస్త్రవేత్తలు మొదటగా ఎలుకలపై ఈ సీరమ్‌ను పరీక్షించారు. మన చర్మం కింద ఉండే కొవ్వు కణాలు (fat cells) విడుదల చేసే కొన్ని ప్రత్యేకమైన ఫ్యాటీ యాసిడ్లు జుట్టు కుదుళ్లను (hair follicles) యాక్టివేట్ చేస్తాయని వారు గుర్తించారు. ముఖ్యంగా ఓలెయిక్ యాసిడ్, పాల్మిటోలెయిక్ యాసిడ్ అనే రెండు రకాల ఫ్యాటీ యాసిడ్లు జుట్టు మొలకలను ప్రేరేపిస్తాయని తేలింది.

ఈ ఫలితాల ఆధారంగా పరిశోధకులు ఆ యాసిడ్లను ఎలుక చర్మంపై రాస్తే, కేవలం 20 రోజుల్లోనే కొత్త జుట్టు మొలిచిందని చెప్పారు. ఈ సీరమ్ మెటబాలిక్ సిగ్నలింగ్ సిస్టమ్ ద్వారా పనిచేస్తుంది. అంటే ఇది హార్మోన్లను ప్రభావితం చేయదు, రక్తప్రసరణను పెంచదు — సహజమైన పద్ధతిలో జుట్టు పెరగడానికి సహాయపడుతుంది.

ప్రస్తుతం జుట్టు రాలిపోవడాన్ని తగ్గించడానికి ఎక్కువగా మినాక్సిడిల్ లేదా ఫినాస్ట్రైడ్ వాడుతుంటారు. కానీ వాటికి కొన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండే అవకాశం ఉంది. కొత్తగా అభివృద్ధి చేసిన ఈ సీరమ్ అయితే వాటికంటే చాలా సురక్షితమని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు.

అయితే ఇది ఇంకా మానవులపై పరీక్షించలేదు. ఎలుకలపై వచ్చిన ఫలితాలు మనుషులకూ అలాగే వస్తాయా అన్నది తెలుసుకోవడానికి మరిన్ని పరిశోధనలు జరగాలి. అయినా ఈ ఆవిష్కరణ బట్టతలతో బాధపడుతున్న వారికి ఒక ఆశాకిరణంగా మారింది.  

భవిష్యత్తులో ఈ సీరమ్ మార్కెట్లోకి వస్తే, జుట్టు రాలిపోవడం తగ్గించడంలో మరియు కొత్త జుట్టు పెరగడంలో ఇది ఒక విప్లవాత్మక పరిష్కారం అవుతుందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.

