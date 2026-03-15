New Income Tax Rules 2026: ఏప్రిల్ 1 నుంచి అమల్లోకి కొత్త ఆదాయపు చట్టం.. సామాన్యుడికి లాభమా.. నష్టమా..!

Key Changes in Income Tax: కేంద్ర బడ్జెట్ 2026లో ఆదాయపు పన్ను చట్టానికి కొన్ని సవరణలు చేశారు. ఈ కొత్త ఆదాయపు పన్ను నియమాలు ఈ యేడాది ఏప్రిల్ 1 నుండి అమల్లోకి రానున్నాయి. వాటిలో ఏమి మారబోతున్నాయి. ఇది పన్ను చెల్లింపుదారులను ముఖ్యంగా సామాన్యులను ఎలా ప్రభావితం చేయబోతుంది.వారికి లాభమా..? నష్టమా అనే విషయానికొస్తే..
Income Tax New Rules: కేంద్రంలోని నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం కేంద్ర బడ్జెట్ 2026లో ఆదాయపు పన్ను చట్టానికి ముఖ్యమైన సవరణలను ప్రకటించింది. పన్ను చెల్లింపుదారుల కోసం ఆదాయపు పన్ను ప్రక్రియను మరింత సరళీకృతం చేసినట్టు చెప్పుకొచ్చింది. కొత్త ఆదాయపు పన్ను నియమాలు అధికారికంగా 1 ఏప్రిల్ 2026 నుండి అమల్లోకి రాబోతున్నాయి. మన ఆర్థిక వ్యవస్థలో పన్ను చెల్లింపుదారులు వారిదే కీలక పాత్ర. కొత్త ఆదాయపు పన్ను చట్టంలోని కొన్ని కీలకమైన మార్పులు పన్ను చెల్లింపుదారులకు ఎలాంటి ప్రయోజనాలు కలగబోతున్నాయి.
ఏప్రిల్ 1 నుండి అమల్లోకి వచ్చే ముఖ్యమైన మార్పులు:- ఆదాయపు పన్ను చెల్లింపు ప్రక్రియలో తీసుకువచ్చిన ముఖ్యమైన మార్పులు... ముఖ్యంగా పన్ను వసూళ్ల (TCS) రేట్లు తగ్గించబడ్డాయి. అంతేకాదు సవరించిన ఇంకమ్ టాక్స్ రిటర్న్లను దాఖలు చేయడానికి గడువు పొడిగించబడింది. ఇక ఆడిట్ చేయని పన్ను చెల్లింపుదారులు ITR-3, ITR-4 దాఖలు చేయడానికి గడువు తేదీల పొడిగించింది.ఒకేసారి విదేశీ ఆస్తులను బహిర్గతం చేసేందుకు అనుమతులు ఇచ్చింది. ఈ మార్పులన్నీ 1 ఏప్రిల్ 2026 నుండి అమల్లోకి వస్తున్నాయి. 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరంకి వర్తించేలా కొత్త ఆదాయ పన్ను చట్టం ఉంది.
కొత్త ఆదాయపు పన్ను చట్టం ఏమి చెబుతుంది? కేంద్ర ప్రభుత్వం 2025లో కొత్త ఆదాయపు పన్ను చట్టాన్ని తీసుకువచ్చింది, ఇది గత ఆదాయపు పన్ను చట్టం 1961 చట్టం స్థానంలో కొత్తగా తీసుకొచ్చారు. ఈ కొత్త చట్టం వచ్చే నెల ఏప్రిల్ 1వ తేదిని అమల్లోకి వస్తుంది. అయితే, 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఆదాయపు పన్ను స్లాబ్లలో ఎటువంటి మార్పులు చేర్పులు లేవు. ఉన్న స్లాబ్ విధానం అలాగే కొనసాగుతాయి.
ITR దాఖలు చేయడానికి గడువు తేదీ పొడిగింపు.. 2026 బడ్జెట్లో, ఆడిట్ చేయని పన్ను చెల్లింపుదారులు ITR-3, ITR-4 దాఖలు చేయడానికి గడువు తేదీని వచ్చే ఆగస్టు 31 వరకు పొడిగించారు. సవరించిన గడువు 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి కూడా వర్తిస్తుంది. సవరించిన రిటర్న్లను దాఖలు చేయడానికి చివరి తేదీని డిసెంబర్ 31 నుండి మార్చి 31 వరకు పొడిగించారు. డిసెంబర్ 31 తర్వాత సవరించిన రిటర్న్లను దాఖలు చేయడానికి పన్ను చెల్లింపుదారులు అదనపు రుసుము చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
పన్ను వసూలు (TCS)లో మార్పులు: ఆదాయ పన్ను సులభతరం చేయడానికి, రీఫండ్ జాప్యాలను తగ్గించడానికి, పన్ను చెల్లింపుదారులలో గందరగోళాన్ని పరిష్కరించడానికి, గతంలో బడ్జెట్ ప్రకారం 2026 బడ్జెట్కు TCS రేట్లను హేతుబద్ధీకరించారు. - మద్య పానీయాలపై TCS రేట్లు 1% నుండి 2%కి పెరగనున్నాయి. - బడ్జెట్ 2026లో స్క్రాప్ అమ్మకంపై TCS రేటును ప్రస్తుత 1% నుండి 2%కి పెరగనుంది. - ఖనిజ ఉత్పత్తుల అమ్మకంపై TCS రేటును 1% నుండి 2%కి పెంచారు. - విదేశీ టూర్ ప్యాకేజీలపై TCS రేట్లను 5%కి పరిమితం చేశారు. - విద్య, వైద్య చికిత్స కోసం LRS కింద TCS రేటును 5% నుండి 2%కి తగ్గించారు.
భద్రతా లావాదేవీ పన్ను (STT) పెంపు: భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్ను ప్రోత్సహించడానికి బడ్జెట్లోని ఈక్విటీ ఉత్పత్తుల విభాగానికి భద్రతా లావాదేవీ పన్ను (STT) పెంపును కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. సెక్యూరిటీ లావాదేవీ పన్ను (STT) అనేది ప్రభుత్వం గుర్తించిన స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీలలో ఈక్విటీ షేర్లు, ఫ్యూచర్స్, ఆప్షన్స్ వంటి సెక్యూరిటీల ప్రతి కొనుగోలుతో పాటు అమ్మకంపై విధించే ప్రత్యక్ష పన్ను.
బైబ్యాక్ పన్ను మార్పులు: మరో ప్రధాన మార్పులో, వాటాల బైబ్యాక్ నుండి వచ్చే ఏదైనా మొత్తాన్ని 2026 ఏప్రిల్ 1 నుండి మూలధన లాభాలుగా పన్ను విధించబడుతుంది. గతంలో, వాటాల బైబ్యాక్ నుండి వచ్చే ఆదాయాన్ని పరిగణించి వర్తించే స్లాబ్ రేట్ల వద్ద పన్ను విధించేవారు. ప్రమోటర్ వాటాదారులు కార్పొరేట్ ప్రమోటర్లకు 22 శాతం.. కార్పొరేట్ కాని ప్రమోటర్లకు 30 శాతం ప్రభావవంతమైన రేటుతో విభిన్న బైబ్యాక్ పన్ను చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
డివిడెండ్ల నుండి వడ్డీ ఖర్చుల తగ్గింపు.. కేంద్ర బడ్జెట్ 2026 ప్రకారం.. పన్ను చెల్లింపుదారులు 1 ఏప్రిల్ 2026 నుండి డివిడెండ్ ఆదాయాన్ని లేదా మ్యూచువల్ ఫండ్ యూనిట్ల నుండి వచ్చే ఆదాయాన్ని తగ్గించుకోలేరు. అటువంటి వడ్డీ ఖర్చులకు గతంలో అనుమతించబడిన తగ్గింపులు తొలగించబడ్డాయి. దీని అర్థం డివిడెండ్ ఆదాయం వర్తించే స్లాబ్ రేట్ల వద్ద పూర్తిగా పన్ను విధించబడుతుంది. గతంలో 20% వడ్డీ తగ్గింపు పరిమితి తొలగించబడుతుంది. Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం.. కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్పిన విషయాలనే మేము ఇక్కడ ప్రస్తావించాము. మీరు ఈ విషయాలను ఒకటికి రెండుసార్లు చెక్ చేసుకొని సంబంధిత అధికారులను సంప్రదించండి..