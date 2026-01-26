English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  New labor law salary: కొత్త కార్మిక చట్టం మీ జీతాన్ని తగ్గిస్తుందా? అసలు ప్రయోజనాలు ఏమైనా ఉన్నాయా? మీ డౌట్స్‌ క్లారిఫై చేసుకోండి..!!

New labor law salary: కొత్త కార్మిక చట్టం అమలులోకి రావడంతో ఉద్యోగుల్లో సహజంగానే ఒక సందేహం మొదలైంది. నా చేతికి వచ్చే జీతం తగ్గుతుందా? దీనికి  సమాధానం ఏమిటంటే..స్వల్పంగా తగ్గే అవకాశం ఉంది. అయితే ఇది పూర్తిగా నష్టమేనా అంటే మాత్రం కాదనే చెప్పాలి. ఈ మార్పు వెనుక ఉన్న కారణాలు.. దీని వల్ల కలిగే దీర్ఘకాల ప్రయోజనాలను అర్థం చేసుకుంటే విషయం స్పష్టమవుతుంది.
కొత్త లేబర్ కోడ్‌లో తీసుకువచ్చిన ప్రధాన మార్పు ఏమిటంటే.. ఉద్యోగి ప్రాథమిక జీతం (బేసిక్ సాలరీ) మొత్తం CTCలో కనీసం 50 శాతం ఉండాలి. గతంలో చాలా కంపెనీలు బేసిక్‌ను 30 నుంచి 35 శాతం వరకే ఉంచి.. మిగిలిన మొత్తాన్ని అలవెన్సుల రూపంలో చూపించేవి. దీని వల్ల PF, గ్రాట్యుటీ వంటి చెల్లింపులు తక్కువగా ఉండేవి. ఫలితంగా ఉద్యోగికి చేతిలో ఎక్కువ డబ్బు వచ్చేది.  

ఇప్పుడు పరిస్థితి మారింది. బేసిక్ జీతం పెరగడంతో దానిపై లెక్కించే PF వాటా కూడా పెరుగుతుంది. ఉద్యోగి తన బేసిక్‌పై 12 శాతం PFగా చెల్లించాలి కాబట్టి, నెలకు చేతికి వచ్చే నగదు కొంచెం తగ్గినట్లు అనిపిస్తుంది. అయితే ఇదే సమయంలో, మీ భవిష్య నిధి ఖాతాలో జమయ్యే మొత్తం ఎక్కువ అవుతోంది. ఇది పదవీ విరమణ తర్వాత మీకు పెద్ద ఆర్థిక భద్రతగా మారుతుంది.

ఈ మార్పు ప్రభావం PFకే పరిమితం కాదు. గ్రాట్యుటీ లెక్కింపూ బేసిక్ జీతం ఆధారంగానే జరుగుతుంది. అలాగే లీవ్ ఎన్‌క్యాష్‌మెంట్ విలువ కూడా పెరుగుతుంది. దీర్ఘకాలం ఉద్యోగం చేసిన తర్వాత లేదా ఉద్యోగం విడిచే సమయంలో, గతంతో పోలిస్తే ఎక్కువ మొత్తం చేతికి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.

పన్నుల విషయంలో కూడా స్వల్ప ప్రభావం ఉంటుంది. గతంలో పన్ను మినహాయింపు ఉన్న కొన్ని అలవెన్సులు ఇప్పుడు బేసిక్‌లో కలిసిపోవడంతో, పన్ను చెల్లించాల్సిన ఆదాయం పెరుగుతుంది. దీంతో చేతిలో మిగిలే మొత్తం కొంత తగ్గుతుంది. అయినప్పటికీ, దీన్ని పూర్తిగా నష్టంగా చూడాల్సిన అవసరం లేదు.

ఎందుకంటే PF వంటి పొదుపులు కాంపౌండింగ్ వల్ల కాలక్రమంలో భారీ మొత్తాలుగా మారతాయి. ముఖ్యంగా యువ ఉద్యోగులకు ఇది భవిష్యత్తులో పెద్ద సంపదగా ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే కొత్త లేబర్ కోడ్‌లో 40 ఏళ్లు పైబడిన ఉద్యోగులకు ఉచితంగా లేదా సబ్సిడీతో ఆరోగ్య పరీక్షలు వంటి ప్రయోజనాలు కూడా అందించనున్నారు. ఇది ఆరోగ్య భద్రత పరంగా కీలకంగా మారుతుంది.

మొత్తానికి.. కొత్త కార్మిక చట్టం వల్ల ప్రస్తుతం చేతికి వచ్చే జీతం కొద్దిగా తగ్గినట్టు అనిపించినా.. దీర్ఘకాలంలో ఇది మీ పదవీ విరమణ నిధి, గ్రాట్యుటీ, ఆరోగ్యం,  ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని మరింత బలపరుస్తుంది. చేతిలో కొద్దిగా తక్కువ… కానీ భవిష్యత్తులో ఎక్కువ భద్రత..ఇదే ఈ కొత్త విధానంలోని అసలు సారాంశమని చెప్పాలి.

