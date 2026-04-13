New Labour Code: కేంద్రం ఓకే అన్నా కొన్ని రాష్ట్రాలు నో.. కొత్త కార్మిక చట్టాలు ఎక్కడ వర్తిస్తాయి? అసలు నిబంధనలేంటి?

New Labour Code: జీతాలు తక్కువ.. పని భారం ఎక్కువ.. దీనిపై నోయిడా కార్మికులు భారీ నిరసన చేపట్టారు. కొత్త కార్మిక చట్టంలో సకాలంలో జీతాలు, రెట్టింపు ఓవర్ టైమ్ వంటి పరిష్కారాలు ఉన్నా..కార్మిక రంగం ఉమ్మడి జాబితాలో ఉండటం వల్ల రాష్ట్రాలు నిబంధనలు రూపొందించడంలో చాలా ఆలస్యం చేస్తున్నాయి. ఫలితంగా ఈ చట్టాల అమల్లో జాప్యం జరుగుతోంది. న్యూ లేబర్ కోడ్ నిబంధనకు కేంద్రం ఒకే చెప్పినా.. కొన్ని రాష్ట్రాలు ఎందుకు నో చెబుతున్నాయి. అసలు నిబంధనలేంటీ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
సోమవారం నోయిడా ఇండస్ట్రీయల్ ఏరియా రణరంగంగా మారింది. ఫేజు 2లోని హోసియరీ కాంప్లెక్స్ నుంచి ఎక్ టెక్ 3 వరకు కార్మికుల ఆగ్రహంతో రగిలిపోయారు. సుమారు 500 కంపెనీలకు చెందిన వేలాది మంది కార్మికులు రోడ్లపైకి వచ్చి రాళ్లదాడికి పాల్పడ్డారు. యంత్రాల శబ్దంతో సందడిగా ఉండాల్సిన వీధులు ఇప్పుడు నిరసన జ్వాలలతో నిండిపోయాయి.
తక్కువ జీతాలు, అనిశ్చిత పని గంటలు, పెరిగిన పని భారం కార్మికులలో అసహనాన్ని పెంచాయి. ముఖ్యంగా సకాలంలో జీతాలు అందకపోవడం, అదనపు పని గంటలకు సరైన వేతనం చెల్లించకపోవడం ఈ ఘర్షణలకు దారితీసింది. అయితే, ఈ సమస్యలన్నింటికీ కేంద్రం ప్రతిపాదించిన కొత్త కార్మిక చట్టంలో పరిష్కారాలు ఉన్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
కొత్త కార్మిక చట్టం అమల్లోకి వస్తే కార్మికులకు ఈ క్రింది ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి: సకాలంలో జీతం: ప్రతి నెలా 7వ తేదీలోగా జీతాన్ని నేరుగా బ్యాంక్ ఖాతాల్లో జమ చేయాలి. రెట్టింపు ఓవర్టైమ్: 8 గంటల పని సమయం దాటితే, అదనంగా చేసే ప్రతి గంటకు సాధారణ వేతనం కంటే రెట్టింపు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. కనీస వేతనం: దేశవ్యాప్తంగా ఒకే రకమైన కనీస వేతన పరిమితిని నిర్ణయించడం వల్ల తక్కువ జీతాల దోపిడీకి అడ్డుకట్ట పడుతుంది.
దేశవ్యాప్తంగా ఏకకాలంలో ఎందుకు అమలు కావడం లేదు? కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ చట్టాలను ఆమోదించినప్పటికీ.. అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఇవి అమలు కాకపోవడానికి ప్రధాన కారణం భారత రాజ్యాంగం. రాజ్యాంగం ప్రకారం కార్మిక రంగం అనేది ఉమ్మడి జాబితాలో ఉంటుంది. కేంద్ర-రాష్ట్రాల భాగస్వామ్యం: దీనిపై కేంద్రం చట్టం చేసినా, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తమ సొంత నిబంధనలను రూపొందించుకోవాలి. పారిశ్రామిక వైవిధ్యం: ఒక్కో రాష్ట్రంలో పారిశ్రామిక పరిస్థితులు ఒక్కోలా ఉంటాయి. వాటికి అనుగుణంగా నిబంధనలు మార్చడానికి సమయం పడుతోంది. సాంకేతిక సవాళ్లు: కొత్త చట్టాల ప్రకారం డిజిటల్ పోర్టల్స్, డేటాబేస్లను సిద్ధం చేయడం రాష్ట్రాలకు సవాలుగా మారింది.
నోయిడాలో జరిగిన హింసాత్మక సంఘటనలు కార్మిక వర్గంలో ఉన్న అశాంతికి అద్దం పడుతున్నాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రాజకీయాలకు అతీతంగా స్పందించి, కొత్త కార్మిక చట్టాలను త్వరగా అమలు చేస్తేనే ఇలాంటి నిరసనలకు శాశ్వత పరిష్కారం దొరుకుతుంది.