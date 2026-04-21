New Salary Rules: కొత్త శాలరీ రూల్స్.. ఎవరి జీతం పెరుగుతుంది? ఎవరి జేబుకు చిల్లు పడుతుంది? పూర్తి వివరాలు ఇవే..!!

New Labour Code: కొత్త కార్మిక చట్టంతో మీ శాలరీ స్లిప్ మారబోతోంది. బేసిక్ శాలరీ ఇప్పుడు 50శాతం పెరుగుతుంది. దీనితో పీఎఫ్, గ్రాట్యుటీలో భారీ పెరుగుతుంది ఉంటుంది. ఈ కొత్త కార్మిక చట్టంతో ఎవరు ఎక్కువగా ప్రయోజనం పొందుతారు. మీ చేతికి అందే జీతం ఎంత తగ్గుతుంది.. దీని గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
దేశవ్యాప్తంగా అమల్లోకి వచ్చిన కొత్త కార్మిక చట్టం.. ఉద్యోగుల జీతభత్యాల విధానాన్ని పూర్తి మార్చి వేసింది. కొత్త నిబంధనల ప్రకారం.. ఒక ఉద్యోగి బేసిక్ శాలరీ ఇప్పుడు వారి మొత్తం జీతంలో కనీసం 50శాతం వరకు ఉండాలి. ఈ మార్పు ప్రతి ఉద్యోగిపై సమానంగా ప్రభావం చూపించదు.
ఇది యువతకు దీర్ఘకాలికంగా ఒక జాక్ పాట్ అయినప్పటికీ.. సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ తమ చేతికి అందే జీతంలో కోతను ఎదుర్కునే అవకాశం ఉంటుంది. కంపెనీలు బేసిక్ శాలరీ తక్కువగా ఉంచి.. చేతికి అందే జీతం ఎక్కువగా ఉండే విధంగా అలవెన్సులు పెంచుతుండేవి. ఇప్పుడు బేసిక్ శాలరీ తోపాటు డీఏ, రిటైనింగ్ అలవెన్స్ మొత్తం జీతంలో 50శాతం కంటే తక్కువ ఉండకూడదు.
మీ జీత భత్యాలు మీ మొత్తం జీతంలో 50శాతం కంటే ఎక్కువగా ఉంటే.. ఆ అదనపు మొత్తం మీ బేసిక్ శాలరీకి యాడ్ అవుతుంది. పీఎఫ్, గ్రాట్యుటీ మీ బేసిక్ శాలరీపై లెక్కిస్తారు. కాబట్టి ఈ నిధులకు మీ వాటా పెరుగుతుంది.
కొత్తగా ఉద్యోగంలో జాయిన్ అయిన ఉద్యోగులు దీని వల్ల ఎక్కువ ప్రయోజనం పొందుతారు. పీఎఫ్ ఎక్కవగా కట్ అవ్వడం వల్ల వారు రిటైర్మెంట్ అయ్యే నాటికి వారి అకౌంట్లో పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు జమ అవుతుంది. యువత దీర్ఘకాలిక కాంపౌండింగ్ నుంచి బెనిఫిట్ పొందుతారు. ఇది వారికి ఆర్థికంగా సురక్షితమైన భవిష్యత్తును అందిస్తుంది.
ప్రస్తుతం 50శాతం కంటే ఎక్కువ వేతనాలు పొందుతున్న ఉద్యోగులు పీఎఫ్, గ్రాట్యుటీ అకౌంట్లోకి ఇప్పుడు ఎక్కువ డబ్బు జమ అవుతుంది. వారు రిటైర్మెంట్ అయ్యేనాటికి పెద్దమొత్తంలో ఏక మొత్తాన్ని అందుకుంటారు. ఈ ఉద్యోగాల జీతాల నిర్మాణం మరింత ప్రామాణికంగా మారే అవకాశం ఉంటుంది. పొదుపు కూడా పెరుగుతుంది. నెలలవారీ ఖర్చులకు అందుబాటులో ఉండే నగదు కొద్దిగాతగ్గే అవకాశం ఉంటుంది.
దీని ప్రభావం ఎక్కువ తీసుకునే అధికారులపై ఎక్కువగా ఉంటుంది. వారి జీతాలలో వేరియబుల్ పే,అలవెన్సులు గణనీయమైన భాగంగా ఉండేవి. ఇప్పుడు, మూల వేతనం పెరగడంతో, పీఎఫ్,పన్ను కోతలు కూడా పెరుగుతాయి. దీనివల్ల వారి చేతికి అందే జీతం గణనీయంగా తగ్గే అవకాశం ఉంది. తకుముందు PF పరిధిలోకి రాని రూ15,000 కంటే ఎక్కువ జీతం ఉన్న ఉద్యోగులకు ఇప్పుడు ఒక ఎంపిక ఉంటుంది. వారు తమ భవిష్యత్ పొదుపును పెంచుకోవడానికి ఎక్కువ మొత్తాన్ని చెల్లించడాన్ని ఎంచుకోవచ్చు, లేదా తమ చేతికి అందే జీతాన్ని గరిష్ఠంగా పెంచుకోవడానికి కనీస మొత్తాన్ని చెల్లించడాన్ని ఎంచుకోవచ్చు.
ఈ ప్రభుత్వ చర్య ప్రాథమిక లక్ష్యం ఉద్యోగుల సామాజిక భద్రతను బలోపేతం చేయడం. నెలసరి జీతాలు స్వల్పంగా తగ్గవచ్చు, కానీ పదవీ విరమణ సమయంలో లభించే గ్రాట్యుటీ పెన్షన్ మొత్తం మునుపటి కంటే గణనీయంగా ఎక్కువగా ఉంటుంది.