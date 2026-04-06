New Labour Codes 2026: ప్రైవేట్, ప్రభుత్వ రంగ ఉద్యోగులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. కొత్త కార్మిక చట్టాల అమలుతో ఉద్యోగుల సెలవుల నిబంధనలలో విప్లవాత్మక మార్పులు రాబోతున్నాయి. ఇప్పటి వరకు మనం దాచుకున్న సెలవులకు డబ్బులు రావాలంటే రిటైర్మెంట్ వరకు వేచి చూడాల్సి వచ్చేది. కానీ, ఇకపై ఆ అవసరం ఉండదు. ప్రతి ఏటా మీ మిగిలిపోయిన సెలవులకు నగదును పొందే వెసులుబాటు కలగనుంది.కొత్త లేబర్ కోడ్ ప్రకారం రానున్న మార్పులు, ఉద్యోగులకు కలిగే ప్రయోజనాలపై పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
ఏమిటి ఈ కొత్త నిబంధన? సాధారణంగా ఏ కంపెనీలో చేరినా ఉద్యోగులకు ఏడాదికి కొన్ని నిర్దిష్టమైన సెలవులు కేటాయిస్తారు. అయితే పని ఒత్తిడి వల్ల చాలామంది ఆ సెలవులను వాడుకోలేరు. పాత నిబంధనల ప్రకారం.. ఈ సెలవులను దాచుకుంటే, ఉద్యోగం మానేసినప్పుడు లేదా పదవీ విరమణ చేసినప్పుడు మాత్రమే ఆ సెలవులకు బదులుగా నగదు ఇచ్చేవారు.
కానీ, ఆక్యుపేషనల్ సేఫ్టీ, హెల్త్ అండ్ వర్కింగ్ కండిషన్స్ కోడ్, 2020 ప్రకారం, ఉద్యోగులు ఇప్పుడు ప్రతి సంవత్సరం చివరలో తమ ఉపయోగించని సెలవులను నగదుగా మార్చుకోవచ్చు. ఇది ఉద్యోగుల చేతికి అదనపు ఆదాయాన్ని అందించే గొప్ప అవకాశం.
సెలవుల లెక్కింపు ఎలా ఉంటుంది? కొత్త చట్టం ప్రకారం సెలవుల బదిలీ, నగదు మార్పిడిపై స్పష్టమైన నిబంధనలు ఉన్నాయి: 30 రోజుల పరిమితి: ఒక ఉద్యోగి తన ఆర్జిత సెలవుల్లో (Earned Leaves) గరిష్టంగా 30 రోజులను మాత్రమే వచ్చే ఏడాదికి బదిలీ (Carry Forward) చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది.
మిగిలిన రోజులకు నగదు: ఒకవేళ ఏడాది చివరలో మీకు 30 రోజుల కంటే ఎక్కువ సెలవులు మిగిలి ఉంటే, ఆ అదనపు రోజులకు కంపెనీ మీకు నగదు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
ఉదాహరణకు: మీ ఖాతాలో 45 రోజుల సెలవులు మిగిలి ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఇందులో 30 రోజులు వచ్చే ఏడాదికి బదిలీ అవుతాయి. మిగిలిన 15 రోజులకు సంబంధించిన డబ్బును కంపెనీ మీకు వెంటనే చెల్లించాలి.
మరిన్ని కీలక మార్పులు ఇవే: కొత్త లేబర్ కోడ్ కేవలం నగదు మార్పిడి మాత్రమే కాకుండా మరిన్ని ప్రయోజనాలను కూడా కల్పిస్తోంది: తక్కువ పనిదినాలకే సెలవుల అర్హత: గతంలో సెలవులకు అర్హత పొందాలంటే ఏడాదిలో కనీసం 240 రోజులు పని చేయాల్సి ఉండేది. ఇప్పుడు ఆ పరిమితిని 180 రోజులకు తగ్గించారు. అంటే 6 నెలలు పని చేసినా మీరు సెలవులను ఆర్జించడానికి అర్హులవుతారు.
బాస్ సెలవు నిరాకరిస్తే..: ఒకవేళ మీరు సెలవు అడిగినప్పుడు మీ మేనేజర్ లేదా బాస్ దానిని నిరాకరిస్తే, ఆ సెలవులను '30 రోజుల బదిలీ పరిమితి'లో లెక్కించరు. వాటిని ప్రత్యేకంగా పరిగణిస్తారు.
సెటిల్మెంట్ కేవలం 48 గంటల్లోనే: ఒక ఉద్యోగి రాజీనామా చేసినా లేదా తొలగించబడినా, ఆ ఉద్యోగికి రావాల్సిన పూర్తి మరియు తుది సెటిల్మెంట్ను కంపెనీ కేవలం 2 రోజుల్లో (48 గంటల్లో) పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. ప్రస్తుతం ఇది చాలా కంపెనీలలో నెలల తరబడి సమయం తీసుకుంటోంది.
ఈ కొత్త కార్మిక చట్టాలు అమలులోకి వస్తే ఉద్యోగుల ఆర్థిక స్థితిగతులు మెరుగుపడటమే కాకుండా, పని ప్రదేశంలో మరింత పారదర్శకత పెరుగుతుంది. తమ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం సెలవుల రూపంలో వృథా కాకుండా, నగదు రూపంలో అందుతుండటం పట్ల ఉద్యోగ వర్గాల్లో హర్షం వ్యక్తమవుతోంది.