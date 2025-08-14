English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Liquor: మందు బాబులకు డబుల్ కిక్‌.. అర్ధరాత్రి 12 గంటల వరకు పర్మిషన్‌..!

Shops Open till Midnight: మందు బాబులకు ఇప్పటికే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం బంపర్ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. షాపుల వద్దనే పర్మిట్ రూమ్‌లు కూడా పర్మిషన్ ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే తాజాగా మరో శుభవార్త కూడా మందు బాబులకు ఎక్సైజ్ శాఖ అందించింది. దీని బార్ పాలసీ ప్రకారం సెప్టెంబర్ 1 నుంచి ఇది మూడేళ్ల పాటు అమలు అవుతుంది. అంటే కొత్త విధానం ప్రకారం ఉదయం 10 గంటల నుంచి అర్ధరాత్రి 12 గంటల వరకు కూడా బార్లకు అనుమతి ఉండనుంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం
 
1 /5

 ఇప్పటికే మందు బాబులకు కిక్కిచ్చే వార్త ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తెలిపింది. ఆల్కహాల్ విక్రయాల షాపుల వద్దే పర్మిట్‌ రూములకు కూడా అనుమతించిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే కొత్త బార్ పాలసీ ప్రకారం అర్ధరాత్రి వరకు ఈ పర్మిషన్ ఉండనుంది. ఎక్సైజ్ శాఖ కొత్త బార్ పాలసీ ప్రకారం సెప్టెంబర్ 1 నుంచి ఇది మూడేళ్ల పాటు అమలు అవుతుంది   

2 /5

 అయితే మొత్తం 840 బార్లను నోటిఫై చేసింది. లాటరీ విధానంలో ఇది ఎంపిక చేయనుంది. ఇక ఒక్క బార్‌కు కనీసం నాలుగు అప్లికేషన్లు వస్తేనే లాటరీ తీస్తారు. ఇక అప్లికేషన్ ఫీజు రూ.5,00,000 దీనితో పాటు రూ.10000 అదనంగా చెల్లించాలి. నూతన విధానం ప్రకారం ఉదయం 10:00 నుంచి అర్ధరాత్రి 12 గంటల వరకు బార్లకు అనుమతి ఉండనుంది.   

3 /5

 ఇక రూ.99 మినహా అన్ని బ్రాండ్లు ఇక్కడ అందుబాటులో ఉండనున్నాయి. అయితే గత వైసీపీ హయాంలో వైన్ షాపుల వద్ద పర్మిట్ రూములను మాత్రం నిషేధించిన సంగతి తెలిసిందే. ఇక దీని గమనించిన కూటమి ప్రభుత్వం వైన్ షాప్ కు అనుబంధం అనుబంధంగా పర్మిట్ రూమ్‌లు కూడా అనుమతిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.   

4 /5

 ఈ నేపథ్యంలో జీవో నంబర్ 273 కూడా జారీ చేసింది. ఏపీలో పర్మిట్ రూంలో వైన్ షాప్ లతో పాటు అనుమతించేందుకు ఈ తాజా ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఇది 2024 ఎక్సైజ్ రూల్స్ సవరణగా చేశారు. ఇది ఏపీలోని అన్ని లిక్కర్ షాపులకు వర్తిస్తుంది. అయితే దీనికి తగిన లైసెన్స్ కూడా ముందుగా పొందాలి.  

5 /5

ఇక ఈ పర్మిట్ రూములతో మందు బాబులకు ఇది కిక్కిచ్చే వార్త. వీళ్ళు ఎక్కడ పడితే అక్కడ మందు తాగకుండా పర్మిట్ రూంలోనే తాగే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే దీనికి పర్మిట్‌ రూమ్‌ గరిష్టంగా 1000 ఎస్‌ఎఫ్‌టీ, హ్యాండ్ వాష్, తాగునీటి సౌకర్యం కూడా కల్పించాలని ఎక్సైజ్ శాఖ ఆదేశించింది. లేకపోతే తగు చర్యలు కూడా తీసుకుంటామని హెచ్చరించింది.

liquor New liquor policy AP Liquor Policy Permit Rooms Excise Policy Liquor Price Liquor shops Liquor shops In AP

Next Gallery

Gold Rate Today: తగ్గుతున్న బంగారం ధరలు.. ఆగస్టు 14వ తేదీ గురువారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసా?