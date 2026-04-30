  • New LPG Cylinder Rules: గ్యాస్ వినియోగదారులకు బిగ్ అప్డేట్.. మే 1 నుంచి ఎల్పీజీ కొత్త రూల్స్.. బుకింగ్ గ్యాప్, ధరల్లో మార్పులు!

New LPG Cylinder Rules: గ్యాస్ వినియోగదారులకు బిగ్ అప్డేట్.. మే 1 నుంచి ఎల్పీజీ కొత్త రూల్స్.. బుకింగ్ గ్యాప్, ధరల్లో మార్పులు!

New LPG Cylinder Rules: ఎల్పీజీ సిలిండర్ వినియోగదారులకు బిగ్ అలర్ట్.. గ్యాస్ బుకింగ్‌కు సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వం చేసిన కొత్త మార్పులు మే 1వ తేదీ నుంచి అమల్లోకి రానున్నాయి. ఈ నిబంధనల ప్రకారం.. ఓటీపీ ఆధారిత డెలివరీ తప్పనిసరి అవుతుంది. ఉజ్వల యోజన లబ్ధిదారులకు ఈ-కేవైసీని కూడా తప్పనిసరి చేశారు. అంతేకాదు.. ప్రపంచ ఉద్రిక్తతల కారణంగా ఎల్పీజీ ధరలు పెరిగిన నేపథ్యంలో మే నెల నుంచి మరిన్ని మార్పులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ నిబంధనలకు సంబంధించి పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
 
ఇండేన్, భారత్ గ్యాస్, హెచ్‌పీ గ్యాస్ వంటి చమురు కంపెనీలు మే 1 నుంచి కొత్త నిబంధనలను అమలు చేయనున్నారు. కొత్త నిబంధనల ప్రకారం.. ఎల్పీజీ సిలిండర్లను బుక్ చేసుకునే మధ్య సమయం పొడిగించే అవకాశం ఉంది. నగరాల్లో, కొత్త సిలిండర్‌ను బుక్ చేసుకునేందుకు మీరు కనీసం 25 రోజులు వేచి ఉండాలి. అయితే, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఈ వ్యవధి 45 రోజుల వరకు ఉండవచ్చు. గడువుకు ముందే ఎవరైనా బుక్ చేసుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తే సిస్టమ్ వారిని ఆటోమేటిక్‌గా బ్లాక్ చేస్తుంది.  

ఇజ్రాయెల్-ఇరాన్ ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో ప్రపంచ మార్కెట్లలో నెలకొన్న హెచ్చుతగ్గులు భారత మార్కెట్లో ఎల్‌పీజీ సిలిండర్ల ధరలపై ప్రభావం చూపాయి. ఇటీవలే 14.2 కేజీల గృహ వినియోగ సిలిండర్ ధర సుమారు రూ. 60 పెరగగా, 19 కేజీల కమర్షియల్ సిలిండర్ల ధరలు కూడా పెరుగుతున్నాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో, మే నెల నుంచి మరోసారి గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలు పెరిగే అవకాశం కనిపిస్తోంది.  

ఇక OTPకి సంబంధించి కూడా మార్పులు ఉండనున్నాయి. మే 1వ తేదీ నుంచి ఎల్పీజీ సిలిండర్ డెలివరీల కోసం OTP ఆధారిత వ్యవస్థను తప్పనిసరి చేశారు. వినియోగదారులు ఇకపై కేవలం తమ గ్యాస్ బుక్ లేదా రసీదు చూపించి సిలిండర్లను తీసుకోలేరు. బుకింగ్ చేసిన తర్వాత రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్‌కు పంపిన OTP (డెలివరీ అథెంటికేషన్ కోడ్)ని కూడా తప్పనిసరిగా చెప్పాల్సి ఉంటుంది. ప్రభుత్వం ప్రకారం.. ఈ సిస్టమ్ ఇప్పటికే 94.5శాతం పైగా డెలివరీలలో అందుబాటులో ఉంది.    

ప్రధానమంత్రి ఉజ్వల యోజన లబ్ధిదారులకు ఆధార్ ఆధారిత eKYCని ప్రభుత్వం తప్పనిసరి చేసింది. ఇంకా eKYC పూర్తి చేయని ఎల్పీజీ వినియోగదారులు ఈ ప్రక్రియను త్వరగా పూర్తి చేయాలి. లేకుంటే గ్యాస్ సిలిండర్లను పొందండంలో సమస్యలు రావొచ్చు. ఇంతకుముందు eKYC పూర్తి చేయని వారికి మాత్రమే ఈ నిబంధన వర్తిస్తుందని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.   

రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్‌ ద్వారా ఎల్పీజీ ఖాతాకు లింక్ చేసుకోవాలి. అలాగే, కొత్త నిబంధనలు అమల్లోకి వచ్చాక ఎలాంటి సమస్యలు రాకుండా ఉండేందుకు మే 1వ తేదీ లోపు (MyLPG) పోర్టల్‌లో మీ తర్వాతి బుకింగ్ తేదీని చెక్ చేసుకోండి.  

New LPG Rules 2026 New LPG Cylinder Rules LPG cylinder prices LPG OTP Delivery Mandatory Changes for Gas Booking

