English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Photos
  • Hyderabad: హైదరాబాద్ ప్రయాణికులకు గుడ్ న్యూస్.. నగరంలో మరో 3 కొత్త MMTS స్టేషన్లు, ఎక్కడెక్కడంటే?

Hyderabad: హైదరాబాద్ ప్రయాణికులకు గుడ్ న్యూస్.. నగరంలో మరో 3 కొత్త MMTS స్టేషన్లు, ఎక్కడెక్కడంటే?

3 New MMTS Stations In Hyderabad: హైదరాబాద్ వాసులకు బంపర్ గుడ్ న్యూస్ మరో మూడు ఎంఎంటీఎస్ స్టేషన్‌లు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. దక్షిణ మధ్య రైల్వే లయోలా కాలేజ్, ఆనంద్ బాగ్, మౌలాలి వద్ద మూడు కొత్త ఎంఎంటీఎస్ స్టేషన్ల నిర్మాణానికి ప్రతిపాదించింది. ఈ మేరకు సమగ్ర నివేదిక రైల్వే బోర్డు ఆమోదం కోసం పంపినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఈ మూడు స్టేషన్లు అందుబాటులోకి వస్తే ప్రజలకు మరింత సులభతర రవాణా అందుబాటులోకి రానుంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
1 /5

 హైదరాబాద్‌లో రాకపోకలకు ఎంతగానో ఉపశమనం అందిస్తున్న ఎంఎంటిఎస్ రైల్వే స్టేషన్ లో మరో మూడు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. హైదరాబాద్‌లోని ప్రధాన ప్రాంతాలైన ఆనంద్ బాగ్, లయోలా కాలేజీ, మౌలాలి వద్ద మూడు కొత్త స్టేషన్లో నిర్మాణానికి దక్షిణ మధ్య రైల్వే సమగ్ర నివేదిక రైల్వే బోర్డుకు పంపింది.   

2 /5

 గ్రీన్ సిగ్నల్ వచ్చిన వెంటనే స్టేషన్లో నిర్మాణం పూర్తయితే ఇక ట్రాఫిక్ కష్టాల నుంచి బయటపడే అవకాశం ఉంది. ప్రధానంగా చర్లపల్లి నుంచి నేరెడ్‌మెట్‌కు ఒక్క స్టేషన్ కూడా అందుబాటులో లేకపోవడం వల్ల ఎక్కువ దూరం ప్రజలు వెళ్లాల్సి వస్తుంది. ఆనంద్ బాగ్ లో కొత్త స్టేషన్ అందుబాటులోకి వస్తే మరింత సులభతరం అవ్వచ్చు.   

3 /5

 ఇక లయోలా కాలేజీ సమీపంలో స్టేషన్ నిర్మిస్తే చాలామంది విద్యార్థులకు రవాణా కష్టాలు తీరే అవకాశం ఉంది. ఈ మార్గంలో ఆరు కొత్త స్టేషన్‌ల ప్రతిపాదన ఇప్పటికే ఉన్నాయి. అయితే ఇది కూడా అందుబాటులోకి వస్తే ప్రధానంగా  కాలేజీలకు వెళ్లే విద్యార్థులకు ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.  

4 /5

మౌలాలి పరిసర ప్రాంతాల్లో జనాభా ఎక్కువగా ఉంటుంది. రైల్వే ఉద్యోగుల కుటుంబాలు కూడా ఇక్కడ నివాసం ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో వారి రాకపోకలకు కూడా ఇది ఒక రైల్వే హబ్ గా మారుతుంది. ఈ స్టేషన్ కూడా అందుబాటులోకి వస్తే అక్కడ ప్రజలకు కూడా రవాణా కష్టాలు తగ్గుతాయి.   

5 /5

రెండో దశ ఎంఎంటీఎస్ పనుల నేపథ్యంలో నిధులను కూడా విడుదల చేసింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం. ఈ నేపథ్యంలో ఎంఎంటీఎస్ విస్తరణకు తన వంతు నిధులు కూడా సమకూర్చుతుంది. యాదాద్రి నుంచి ఎంఎంటీఎస్ విస్తరించాలని రైల్వే శాఖ భావించింది. త్వరలో ఈ పనులు కూడా మొదలయ్యే అవకాశం ఉంది, ట్రాఫిక్ రద్దీ కూడా తగ్గుతుంది.

New MMTS stations Hyderabad South Central Railway updates Hyderabad MMTS Phase 2 Anandbagh MMTS station Loyola College MMTS station

Next Gallery

Post Office Rules 2026: పోస్టాఫీస్ సేవింగ్స్‌కు కొత్త షరతులు.. పెట్టుబడిదారులకు అలర్ట్..!