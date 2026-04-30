  • PAN Card: పాన్‌కార్డ్‌ యూజర్లకు అలర్ట్.. రేపటి నుంచి అమల్లోకి కొత్త నిబంధనలు.. వెంటనే ఈ మార్పులు చేసుకోండి!

PAN Card: పాన్‌కార్డ్‌ యూజర్లకు అలర్ట్.. రేపటి నుంచి అమల్లోకి కొత్త నిబంధనలు.. వెంటనే ఈ మార్పులు చేసుకోండి!

PAN Card Rules Change From May 1st: ఆధార్ కార్డు మాదిరి ప్రతి ఒక్కరు పాన్ కార్డు కూడా ఈ దేశంలో కలిగి ఉండాల్సిందే. ఈ కార్డు ద్వారా మీపై అదనంగా ట్యాక్స్‌ విధించకుండా ఉపశమనం పొందుతారు. అయితే మే 1వ తేదీ నుంచి పాన్ కార్డు రూల్స్ లో కొన్ని మార్పులు జరగనున్నాయి. ఇది ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకోవాల్సిందే. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 
 
 మే ఒకటి నుంచి కొన్ని రూల్స్ మారను ఉన్నాయి. అందులో ప్రధానంగా పాన్ కార్డు రూల్స్ కూడా మార్పులు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ఒకవేళ మీరు పది లక్షలు అంతకుమించి డిపాజిట్ లేదా విత్ డ్రా చేయాలంటే కచ్చితంగా మీ పాన్ కార్డ్ వివరాలు బ్యాంకుకు అందించాల్సిందే.   

 అంతేకాదు మీరేదైనా ఈవెంట్స్, ఫంక్షన్స్ నేపథ్యంలో హోటల్స్ రెస్టారెంట్లో లక్ష దానికి మించి బిల్ చేస్తే కూడా పాన్ కార్డు వివరాలు నమోదు చేయాల్సిందే. ఇక వాహనాలు కొనుగోళ్లు అంటే కారు, బైక్ కొనుగోళ్లు రూ. 5 లక్షలు మించితే కూడా పాన్ కార్డ్ తప్పనిసరి.   

మీరు రూ.20 లక్షలు దానికి మించిన ఏదైనా ఆస్తులు కొనుగోలు చేస్తే కూడా మీరు తప్పకుండా పాన్ వివరాలు నమోదు చేయాల్సిందే. లేకపోతే ప్రభుత్వం మీ లావాదేవీలపై ట్రాక్ చేస్తూ మీకు నోటీసు పంపించే అవకాశం కూడా ఉంది. 2026 జనవరి ఒకటో తేదీ నుంచి ఆధార్ పాన్ కార్డు కూడా లింక్ చేయాలి. ఇవ్వడం కూడా తప్పనిసరి చేసింది ప్రభుత్వం.   

 ఆధార్ పాన్ కార్డు లింక్ చేయాలంటే టాక్స్ ఈ ఫైలింగ్ పోర్టల్‌ ఓపెన్ చేసి అక్కడ మీరు రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి. యూజర్ ఐడి, పాస్వర్డ్ ద్వారా లాగిన్ అయ్యి 'లింక్ ఆధార్' ఆప్షన్ ఎంపిక చేసుకోవాలి. ఇక పర్సనల్ వివరాలు ఇచ్చి మై ప్రొఫైల్ ఎంపిక చేసుకొని ఆధార్ లింక్ చేయాలి.   

 ఆ తర్వాత ఆధార్ నంబర్ నమోదు చేసి వ్యాలిడేట్ బటన్ క్లిక్ చేయాలి. చివరగా మీకు మెసేజ్ కన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. అప్పుడు ఆధార్ కార్డు పాన్ విజయవంతంగా లింక్ అయిపోతుంది.

