Pension Rules 2026: మారనున్న పెన్షన్ రూల్స్.. ఇక పై శాలరీ లో 10 పర్సెంట్ కట్? కేంద్రం కీలక నిర్ణయం..!!

Pension Rules 2026: ప్రభుత్వ ఉద్యోగం అంటే ఒక హోదా మాత్రమే కాదు.. రిటైర్మెంట్ తర్వాత లభించే జీవిత భరోసా. అయితే గతంలో ఉన్ పెన్షన్ విధానం స్థానంలో కేంద్రం ఇప్పుడు జాతీయ పెన్షన్ వ్యవస్థను కు సంబంధించిన సరికొత్త గైడ్ లైన్స్ ను 2026 నోటిఫికేషన్ ద్వారా అమల్లోకి తీసుకువచ్చింది జనవరి 1,2024 తర్వాత ఉద్యోగం జాయిన్ అయిన వారందరికీ ఈ రూల్స్ వర్తిస్తాయి.
కొత్త నిబంధనల ప్రకారం.. ఉద్యోగుల జీతంలో కోత విధించే ప్రక్రియపై స్పష్టతనిచ్చారు. ప్రతి ఉద్యోగి తన బేసిక్ శాలరీ , కరువు భత్యం కలిపిన మొత్తంలో 10 శాతాన్ని తప్పనిసరిగా పెన్షన్ ఫండ్కు జమ చేయాలి.ఉదాహరణకు: ఒక ఉద్యోగి బేసిక్ పే, డీఏ కలిపి రూ. 60,000 ఉంటే, ప్రతి నెలా వారి జీతం నుండి రూ. 6,000 కట్ అవుతుంది.
ఉద్యోగి చెల్లించే 10శాతం కంటే ఎక్కువగా, అంటే 14% వాటాను ప్రభుత్వం తన తరపున పెన్షన్ ఫండ్కు జోడిస్తుంది. ఈ మొత్తం నిధిని మార్కెట్లో పెట్టుబడి పెట్టి, ఉద్యోగి రిటైర్ అయ్యే సమయానికి భారీ నిధిని సృష్టిస్తారు. NPS వ్యవస్థను మరింత పారదర్శకంగా మార్చేందుకు ప్రభుత్వం PRAN (Permanent Retirement Account Number) ను తప్పనిసరి చేసింది.
ఇది మీ పెన్షన్ ఖాతాకు సంబంధించిన ఒక శాశ్వత గుర్తింపు సంఖ్య. దీని ద్వారా ఉద్యోగులు తమ పెన్షన్ ఫండ్ ఎంత వరకు పెరిగింది? మార్కెట్ రాబడులు ఎలా ఉన్నాయి? అనే విషయాలను ఎప్పటికప్పుడు ఆన్లైన్లో ట్రాక్ చేయవచ్చు. పాత విధానంలో పెన్షన్ ఫిక్స్డ్గా ఉండేది. కానీ కొత్త రూల్స్ ప్రకారం, మీ పింఛను మొత్తం మీరు చేసిన పెట్టుబడులు, మార్కెట్ రాబడులపై (Market Returns) ఆధారపడి ఉంటుంది.
మీరు పదవీ విరమణ చేసినప్పుడు, మీ ఖాతాలో జమ అయిన మొత్తం నిధిని (Corpus) లెక్కిస్తారు. నిబంధనల ప్రకారం, ఈ మొత్తం నిధిలో కొంత భాగాన్ని మీరు ఒకేసారి (Lump sum) విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు. మిగిలిన మొత్తాన్ని నెలవారీ పింఛను లేదా 'యాన్యుటీ' కొనుగోలు చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు. మీ కార్పస్ నిధి ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే, పదవీ విరమణ తర్వాత మీకు లభించే నెలవారీ పెన్షన్ అంత ఎక్కువగా ఉంటుంది.
ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ జీవితం ఇకపై పూర్తిగా వారి సర్వీసు కాలంలో జమ అయ్యే నిధిపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. మార్కెట్ ఒడిదొడుకుల ప్రభావం ఉన్నప్పటికీ, ప్రభుత్వం అందించే 14% వాటా ఉద్యోగులకు ఒక పెద్ద ప్లస్ పాయింట్గా నిలవనుంది. సురక్షితమైన భవిష్యత్తు కోసం ఈ మార్పులను అర్థం చేసుకోవడం ప్రతి ఉద్యోగికి అత్యవసరం అవుతుంది.