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రైల్వే కొత్త నిబంధనలు.. పిల్లల ట్రైన్ టికెట్లపై కీలక మార్పులు, ప్రయాణించే ముందు ఇది చదవండి!

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 05, 2026, 10:56 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 10:56 AM IST

మీరు త్వరలో రైలు ప్రయాణం చేయబోతున్నారా? మీతో పాటు పిల్లలు కూడా ప్రయాణిస్తున్నట్లయితే, ఈ విషయాన్ని ముందుగానే తెలుసుకోండి. 5 నుండి 11 ఏళ్ల మధ్య వయస్సు ఉన్న పిల్లల కోసం NOSB టికెట్ నియమాలను తప్పనిసరిగా తెలుసుకుని ప్రయాణించండి, లేదంటే జరిమానా విధించే అవకాశం ఉంది.
 

Indian railways child ticket booking 1/5

రైల్వే కొత్త నిబంధనలు

సాధారణంగా రైలు ప్రయాణంలో పిల్లలను కూడా మనతో పాటు తీసుకువెళ్తుంటాం. ఐదేళ్లలోపు పిల్లలకు ప్రత్యేక సీటు అవసరం లేకపోవచ్చు, కానీ 5 నుండి 11 ఏళ్ల మధ్య వయస్సు ఉన్న పిల్లల విషయంలో NOSB టికెట్ తీసుకునేటప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఈ టికెట్‌తో పిల్లలు ప్రయాణించవచ్చు, అయితే వీరికి ప్రత్యేకంగా సీటు కేటాయించబడదు. ఒకవేళ మీరు టికెట్ తీసుకోకపోతే భారీ జరిమానా విధించే అవకాశం ఉంది.  

New railway rules for children2/5

రైల్లో పిల్లల టికెట్ రూల్స్

మీరు త్వరలో రైలు ప్రయాణం చేస్తుంటే ఈ విషయాన్ని గుర్తుంచుకోండి. 11 ఏళ్లలోపు పిల్లల కోసం NOSB టికెట్ బుక్ చేసుకుంటే, వారికి ప్రత్యేక సీటు లభించదు. అయితే, ఐదేళ్లలోపు పిల్లలకు ఎలాంటి టికెట్ కొనుగోలు చేయాల్సిన అవసరం లేదు; వీరు ఉచితంగా ప్రయాణించవచ్చు, కానీ వీరికి ప్రత్యేక సీటు కూడా ఉండదు. 11 ఏళ్ల లోపు పిల్లలు సగం ధరకే ప్రయాణించే అవకాశం ఉంది.  

IRCTC child seat reservation3/5

ఐఆర్సిటిసి కొత్త రూల్స్

ఒకవేళ మీ పిల్లలకు ప్రత్యేకంగా సీటు కావాలనుకుంటే, పూర్తి టికెట్ ధర చెల్లించి కొనుగోలు చేయాల్సిందే. సగం ధరలో టికెట్ తీసుకుంటే ప్రత్యేక సీటు ఉండదు.కేవలం కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ప్రయాణించాల్సి ఉంటుంది. అందుకే NOSB టికెట్‌పై ప్రత్యేక సీటు నంబర్ ఉండదు.  

Indian railways new rules for child berth4/5

పిల్లల ట్రైన్ టికెట్ నియమాలు

ఈ నియమం అన్ని కోచ్‌లకు వర్తిస్తుంది.. స్లీపర్, సెకండ్ ఏసీ, ఫస్ట్ ఏసీలో ప్రయాణించేవారికి కూడా వర్తిస్తుంది. అయితే, చైర్ కార్లలో కూడా ఈ NOSB టికెట్ ఉండదు. కూర్చోవడానికి ఉండే కోచ్‌లలో కూడా ఇది వర్తించదు, అక్కడ కావాలంటే పూర్తి డబ్బులు చెల్లించి టికెట్ తీసుకోవాలి.  

Child half ticket rules5/5

ట్రైన్ హాఫ్ టికెట్ రూల్స్

రైలు ప్రయాణానికి ముందు ముందే సీట్ల రిజర్వేషన్ చేసుకోవాలి. దీని కోసం మీరు IRCTC వెబ్‌సైట్ లేదా యాప్‌ను ఉపయోగించవచ్చు. బుక్ చేసేటప్పుడు పిల్లల వయస్సు, సీటు వివరాలను కూడా నమోదు చేయాలి. పిల్లలకు ప్రత్యేక సీటు కావాలంటే పూర్తి టికెట్ తీసుకోవడం తప్పనిసరి.

TAGS:
New railway rules for children
Indian railways child ticket booking rules
Train ticket rules for child age limit

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