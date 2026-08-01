IRCTC: ఆగస్టు నెల ప్రారంభంతో పాటు పలు కీలక ఆర్థిక, బ్యాంకింగ్ నిబంధనలు అమల్లోకి వచ్చాయి. ఆదాయపు పన్ను రిటర్నుల గడువు నుంచి రైల్వే తత్కాల్ టికెట్ బుకింగ్, బ్యాంకింగ్ సేవలు, క్రెడిట్ కార్డ్ ప్రయోజనాల వరకు పలు మార్పులు ఈ నెల నుంచి అమలవుతున్నాయి. ఇవి సాధారణ ప్రజలపై ప్రత్యక్ష ప్రభావం చూపే అవకాశముంది.
వ్యాపారవేత్తలు, స్వయం ఉపాధి పొందే ప్రొఫెషనల్స్, ఫ్రీలాన్సర్లు తమ ఆదాయపు పన్ను రిటర్నులు (ITR-3, ITR-4) ఆగస్టు 31లోపు తప్పనిసరిగా దాఖలు చేయాలి. గడువు దాటితే రూ.5,000 వరకు ఆలస్య రుసుముతో పాటు వడ్డీ కూడా చెల్లించాల్సి రావచ్చు. అందుకే ముందుగానే రిటర్నులు సమర్పించడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
రైల్వే రిజర్వేషన్ కౌంటర్ల వద్ద రద్దీని తగ్గించేందుకు భారతీయ రైల్వే కొత్త టోకెన్ విధానాన్ని అమల్లోకి తీసుకొచ్చింది. ఆగస్టు 1 నుంచి తత్కాల్ టిక్కెట్ల బుకింగ్ ఈ విధానంలోనే నిర్వహించనున్నారు. దీంతో క్యూలైన్లలో తోపులాటలు తగ్గి, ప్రయాణికులకు బుకింగ్ ప్రక్రియ మరింత సులభంగా మారనుంది.
ఆగస్టు 3 నుంచి 5 వరకు జరిగే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ద్రవ్య విధాన కమిటీ (MPC) సమావేశం బ్యాంకు రుణాలు, డిపాజిట్ వడ్డీ రేట్లపై ప్రభావం చూపనుంది. ఆగస్టు 5న ప్రకటించే నిర్ణయాల ఆధారంగా హోమ్ లోన్లు, ఇతర రుణాల ఈఎంఐలు, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ వడ్డీ రేట్లలో మార్పులు చోటుచేసుకునే అవకాశం ఉంది.
కొన్ని బ్యాంకులు తమ సేవా ఛార్జీలను సవరించాయి. ఉజ్జీవన్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ ఎస్ఎంఎస్ అలర్ట్లకు ఒక్కో సందేశానికి 30 పైసలు వసూలు చేయనుంది. అలాగే యాక్సిస్ బ్యాంక్ 'మాగ్నస్ ఫర్ బర్గుండి' క్రెడిట్ కార్డుపై కొన్ని ప్రయోజనాలను ఆగస్టు 28 నుంచి తగ్గిస్తోంది.
విదేశీ కరెన్సీ లావాదేవీల ఛార్జీలు, రివార్డు పాయింట్లు, ఎయిర్పోర్ట్ లాంజ్ యాక్సెస్ నిబంధనల్లో మార్పులు అమల్లోకి రానున్నాయి. అందువల్ల వినియోగదారులు తమ బ్యాంకు నుంచి వచ్చే తాజా నోటిఫికేషన్లను పరిశీలించడం మంచిది.