ATM New Features India: మన దేశంలో ఏటీఎంలు ఇక నుంచి కేవలం నగదు డ్రా చేసుకునేందుకు మాత్రమే కాదు.. బ్యాలెక్స్ చెక్ చేసుకోవడం, మినీ స్టేట్ మెంట్స్ తీసుకోవడం, ఫండ్స్ ట్రాన్స్ ఫర్ చేసుకోవడం, బిల్ పేమెంట్స్ తోపాటు చెక్ బుక్ రిక్వెస్ట్ వంటి ఫీచర్లను కూడా అందిస్తున్నాయి. ఇంతకు ముందు వీటన్నింటికి బ్యాంకు వెళ్లాల్సి వచ్చేది. ఇక నుంచి బ్యాంకుకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండానే ఏటీఎం ద్వారానే ఈ పనులన్నీ పూర్తి చేసుకోవచ్చు.
ఏటీఎంలు అంటే కేవలం డబ్బు డ్రా చేసుకోవడానికి మాత్రమే ఉపయోగపడేవి. కానీ ఇప్పుడు బ్యాంకు అవసరాలకు స్మార్ట్ డిజిటల్ సహచరులుగా ఏటీఎంలు మారాయి. బ్యాలెన్స్ చెక్లు, మినీ-స్టేట్మెంట్లు, ఫండ్ ట్రాన్స్ ఫర్, చెక్బుక్ రిక్వెస్ట్ వంటి అనేక రకాల సేవలను ఇప్పుడు ATMల ద్వారా కస్టమర్లు పొందవచ్చు. అనేక ATMలు నగదు డిపాజిట్ సౌకర్యాలను కూడా అందిస్తాయి. దీనివల్ల బ్యాంకుకు వెళ్లాల్సిన అవసరం తగ్గుతుంది. సేఫ్టీ ఫీచర్లు కూడా గతంలో కంటే బలంగా మారాయి. లావాదేవీలను సులభతరం చేస్తాయి. సురక్షితంగా, ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా చేస్తాయి.
ATM మెషీన్స్ ఇప్పుడు అనేక ముఖ్యమైన పనులను వెంటనే నిర్వహిస్తున్నాయి. బ్యాంకుకు వెళ్లాల్సిన అవసరాన్ని దాదాపుగా తగ్గించింది. ఎలాంటి ఫారమ్లను నింపకుండానే క్యూలైన్లో నిలబడాల్సిన అవసరం లేకుండానే.. ATM స్క్రీన్పై నేరుగా మీ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ను చెక్ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాదు మీ గత ట్రాన్స్ క్షన్స్ కు సంబంధించి మినీ స్టేట్ మెంట్ కూడా అందిస్తుంది. మీ అకౌంట్లో ఎంత డబ్బు ఉంది.. ఈ మధ్య కాలంలో ఎంత డబ్బు ఖర్చు చేశారో తెలుసుకోవడం కూడా సులభం అవుతుంది. ఈ సర్వీసు సమయాన్ని ఆదా చేయడంతో పాటు బ్యాంకింగ్ ను మరింత సులభతరం చేస్తుంది.
ATMలు డబ్బును విత్ డ్రా చేసుకునేందుకు మాత్రమే కాకుండా సౌకర్యవంతమైన బ్యాంకింగ్ సర్వీసును కూడా అందిస్తుంది. ఒక అకౌంట్ నుంచి మరొక అకౌంట్ కు డబ్బును కూడా ట్రాన్స్ ఫర్ చేసుకోవచ్చు. విద్యుత్, వాటర్, మొబైల్ రీఛార్జ్, గ్యాస్ వంటి బిల్లులను కూడా ఏటీఎం ద్వారా చెల్లించవచ్చు.
ATMలు బ్యాంకింగ్ సేవలను గతంలో కంటే మరింత సులభం చేశాయి. ATMని ఉపయోగించి మీ ఇంటి సౌకర్యం నుండి మీ బ్యాంక్ ఖాతా మొబైల్ నంబర్ను అప్ డేట్ చేసుకోవచ్చు. మీ డెబిట్ కార్డ్ పిన్ను మార్చడం లేదా ATM నుండి కొత్త పిన్ను మార్చుకోవచ్చు. ఈ ఫీచర్ మీ అకౌంట్ ను మరింత సేఫ్ గా ఉంచుతుంది. బ్యాంక్ కు వెళ్లకుండానే బ్యాంకింగ్ అవసరాలన్నింటినీ తీర్చుకోవచ్చు.
మీ క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్లు చెల్లించడం ఇప్పుడు మరింత సులభం అవుతుంది. మీరు మీ క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్లును ATM మెషీన్ నుండి నేరుగా చెల్లించవచ్చు. మీ కార్డ్ నంబర్, మొత్తాన్ని వెంటనే ప్రాసెస్ అవుతుంది. ఆన్లైన్ చెల్లింపులు చేయడానికి తరచుగా ఇబ్బంది పడే లేదా గడువును మరచిపోయే వారికి ఈ ఫీచర్ ప్రత్యేకంగా ఉపయోగపడుతుంది.
చెక్కును డిపాజిట్ చేయడానికి మీరు ఇకపై బ్యాంకుకు వెళ్లాల్సిన పనిలేదు. ఏటీఎం ద్వారానే "చెక్ డిపాజిట్"చేసుకోవచ్చు. మీ చెక్కును ఏటీఎంలోకి పంపించిన వెంటనే డిపాజిట్ అవుతుంది. ఇది మీ సమయాన్ని ఆదా చేయడంతోపాటు ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉండవు.
ఒక అకౌంట్ నుంచి మరొక అకౌంట్ కు డబ్బును ట్రాన్స్ ఫర్ చేయవచ్చు. చాలా బ్యాంకుల ఏటీఎంలో మనీ ట్రాన్స్ ఫర్ ఫెసిలిటీని కల్పించాయి. రిసీవర్ అకౌంట్ నెంబర్, అవసరమైన బ్యాంక్ సమాచారాన్ని ఎంటర్ చేయాలి. ఆ తర్వాత మీరు పంపించాల్సిన డబ్బు వెంటనే ట్రాన్స్ ఫర్ అవుతుంది. రెండు అకౌంట్స్ ఒకే బ్యాంకులో ఉంటే మరింత ఫాస్టుగా ట్రాన్స్ ఫర్ అవుతాయి.
డిజిటల్ ఇండియాను ప్రోత్సహించడానికి, కస్టమర్లకు ఎక్కువ సౌలభ్యాన్ని అందించడానికి బ్యాంకులు ATMలను బహుళ ప్రయోజనకరంగా మారుస్తున్నాయి. ఇది బ్యాంకులపై భారాన్ని తగ్గిస్తుంది. వినియోగదారులు ఎప్పుడైనా, ఎక్కడైనా తమ అవసరాలను తీర్చుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. ఈ ఫీచర్స్ కస్టమర్ల సమయాన్ని ఆదా చేస్తాయి. వారి ఆర్థిక లావాదేవీలలో వారికి ఎక్కువ సౌలభ్యాన్ని అందిస్తాయి. మీరు ఈసారి ATM కి వెళ్ళినప్పుడు డబ్బును డ్రా చేసుకోవడమే కాకుండా.. మీ స్మార్ట్ ATM ఎలాంటి పనులు చేస్తుందో తెలుసుకోండి.