  • New Year 2026: న్యూ ఇయర్‌ వేడుకలకు పోలీసుల కొత్తకోడ్‌.. పబ్బులు, క్లబ్బులకు సీపీ ఆదేశాలు..!

New Year 2026: న్యూ ఇయర్‌ వేడుకలకు పోలీసుల కొత్తకోడ్‌.. పబ్బులు, క్లబ్బులకు సీపీ ఆదేశాలు..!

Hyderabad New Year 2026 Instructions: న్యూ ఇయర్ సమీపిస్తుంది. కొత్త సంవత్సరం వేడుకల సందర్భంలో పోలీసులు హైదరాబాద్ వేదికగా కొత్తకోడ్‌ ప్రవేశపెట్టారు. 3స్టార్ హోటల్స్, క్లబ్బులకు హైదరాబాద్ పోలీసులు మార్గదర్శకాలు జారీ చేశారు. ఒకవేళ డ్రగ్స్ దొరికితే మాత్రం యాజమాన్యానిదే ఆ పూర్తి బాధ్యత అని కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
 త్వరలో కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభం కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ సిటీ పోలీసులు పబ్బులు, క్లబ్బులకు, రెస్టారెంట్లకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. న్యూ ఇయర్‌ వేడుకల్లో నిబంధనలు అతిక్రమిస్తే వారికి భారీ పెనాల్టీ కూడా విధించే అవకాశం ఉంది.  

 న్యూ ఇయర్ వేడుకల సందర్భంగా 3 స్టార్ హోటల్,పబ్బులు, క్లబ్బులకు హైదరాబాద్ పోలీసులు ఈ మార్గదర్శకాలు జారీ చేశారు. పార్కింగ్‌తో పాటు సీసీటీవీలు ఉండాలని ఆదేశించారు. ఒకవేళ డ్రగ్స్ దొరికితే మాత్రం యాజమాన్యానిదే బాధ్యత అని ఆదేశించారు రాత్రి 10 గంటలకు సౌండ్ సిస్టం పూర్తిగా నిలిపివేయాలి.  

 అంతేకాదు 45 డెసిబుల్స్ తో రాత్రి 1 గంట వరకు మాత్రమే అనుమతి ఉంటుంది. దీంతో పాటు డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ లో రూ.10 వేల ఫైన్, ఆరు నెలల జైలు శిక్ష లేదా లైసెన్స్ రద్దు కూడా జరుగుతుంది. తాగిన వారు డ్రైవర్లు క్యాబ్లు ఏర్పాటు చేయాలి అని తెలిపారు. అశ్లీల నృత్యాలు కూడా నిషేధం. ఇక నిబంధనలు అతిక్రమిస్తే మాత్రం భారీ స్థాయిలో పెనాల్టీ పడుతుంది.  

 ఈ న్యూ ఇయర్ వేడుకలకు డ్రగ్స్, ఆయుధాలు, అశ్లీలతకు పూర్తిగా నిషేధం మైనర్లకు కూడా అనుమతి లేదని హెచ్చరించారు. మద్యం తాగి వాహనం నడపవద్దని  సీపీ ఆదేశించారు. ఈవెంట్లకు ముందస్తు అనుమతి కూడా తీసుకోవాలని హైదరాబాద్ మార్గదర్శకాలు జారీ చేశారు  

 ఒకవేళ మద్యం తాగి డ్రైవింగ్ చేస్తూ మైనర్ పట్టుబడితే వెహికల్ ఓనర్ పూర్తి బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుంది. ఇక టూవీలర్ నడిపే వారికి సైలెన్సర్ కచ్చితం. అదనంగా ఓవర్ స్పీడ్, డేంజరస్ డ్రైవింగ్, పబ్లిక్ ప్లేస్ లో రేసింగ్ నిర్వహిస్తే సెక్షన్ 183, 184 మోటార్ వెహికల్ యాక్ట్‌ ప్రకారం శిక్ష తప్పదు. మహిళ కోసం షీ టీమ్స్‌ భద్రత ఏర్పాటు చేశారు.  

మద్యం తాగి వాహనం నడిపించడం శిక్షారం. ఈ నేపథ్యంలో న్యూ ఇయర్ వేడుకల సందర్భంగా వాళ్ళ ఆల్కహాల్ స్థాయిలో 30 mg దాటితే కేసు నమోదు చేస్తారు. అంతేకాదు ఈ వేడుకల్లో అనుమతి లేకుండా బాణాసంచా పేల్చడం కూడా నిషేధం. పబ్బులు, క్లబ్బులు, టికెట్ విక్రయాలు కూడా పరిమితంగానే ఉండాలి.

